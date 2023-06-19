Android 14 tabanlı One UI 6.0 alacak Samsung telefonlar

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir Android 14 tabanlı One UI 6.0 kullanıcı arayüzü üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde şirketin, güncellemenin açık testlerini önümüzdeki ay başlatmaya karar verdiği ortaya çıkmıştı. Bugün ise pek çok yeni özelliğe ev sahipliği yapan yazılımın hangi akıllı telefon modellerinde boy göstereceğine ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı.
SamMobile’ın haberine göre Android 14 ve One UI 6.0 alacak Samsung telefonlar belli oldu. Onlarca cihazın bu güncellemeden yararlanacağı öğrenildi.
Android 14 ve One UI 6.0 alacak Samsung telefonlar belli oldu
Geçtiğimiz yılın sonlarında Samsung telefonlara ulaşmaya başlayan Android 13 işletim sistemi, şu anda şirketin güncellemeye uygun olan akıllı telefon ve tablet cihazlarında One UI 5.0 kullanıcı arayüzü ile birlikte kullanılabiliyor. Ancak çok yakında bu yazılımın yerini, Google’ın yeni işletim sistemi olan Android 14 alacak. İlk olarak Şubat ayında bir Geliştirici Önizlemesi ile karşımıza çıkan yazılım, Samsung’un telefonlarına One UI 6.0 ile beraber gelecek.
Bilindiği üzere Samsung, geçtiğimiz yıllarda yazılım güncelleme politikalarında önemli bir değişikliğe gitmiş ve cihazlarına dört büyük Android işletim sistemi yükseltmesi garantisi vermişti. Dolayısıyla şu anda üç yaşında olan modellerin de Android 14 ve One UI 6.0 alacak telefonlar arasında değerlendirildiği biliniyor. Güncellemeye uygun olan akıllı telefon ve tabletler şu şekilde karşımıza çıkıyor:
Galaxy S serisi
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S21+
- Galaxy S21
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
Galaxy A serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A72
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A52 (A52 5G, A52s)
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A14
- Galaxy A13
- Galaxy A04s
Galaxy M serisi
- Galaxy M54
- Galaxy M53 5G
- Galaxy M33 5G
- Galaxy M23
Galaxy F serisi
- Galaxy F54
- Galaxy F23
- Galaxy F14 5G
Galaxy Xcover serisi
- Galaxy Xcover 6 Pro
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8