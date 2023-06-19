Android 14 tabanlı One UI 6.0 alacak Samsung telefonlar

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir Android 14 tabanlı One UI 6.0 kullanıcı arayüzü üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde şirketin, güncellemenin açık testlerini önümüzdeki ay başlatmaya karar verdiği ortaya çıkmıştı. Bugün ise pek çok yeni özelliğe ev sahipliği yapan yazılımın hangi akıllı telefon modellerinde boy göstereceğine ilişkin önemli bir iddia ortaya atıldı.

SamMobile’ın haberine göre Android 14 ve One UI 6.0 alacak Samsung telefonlar belli oldu. Onlarca cihazın bu güncellemeden yararlanacağı öğrenildi.

Android 14 ve One UI 6.0 alacak Samsung telefonlar belli oldu

Geçtiğimiz yılın sonlarında Samsung telefonlara ulaşmaya başlayan Android 13 işletim sistemi, şu anda şirketin güncellemeye uygun olan akıllı telefon ve tablet cihazlarında One UI 5.0 kullanıcı arayüzü ile birlikte kullanılabiliyor. Ancak çok yakında bu yazılımın yerini, Google’ın yeni işletim sistemi olan Android 14 alacak. İlk olarak Şubat ayında bir Geliştirici Önizlemesi ile karşımıza çıkan yazılım, Samsung’un telefonlarına One UI 6.0 ile beraber gelecek.

Bilindiği üzere Samsung, geçtiğimiz yıllarda yazılım güncelleme politikalarında önemli bir değişikliğe gitmiş ve cihazlarına dört büyük Android işletim sistemi yükseltmesi garantisi vermişti. Dolayısıyla şu anda üç yaşında olan modellerin de Android 14 ve One UI 6.0 alacak telefonlar arasında değerlendirildiği biliniyor. Güncellemeye uygun olan akıllı telefon ve tabletler şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Galaxy S serisi

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Galaxy A04s

Galaxy M serisi

Galaxy M54

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Galaxy F serisi

Galaxy F54

Galaxy F23

Galaxy F14 5G

Galaxy Xcover serisi

Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy Tab serisi