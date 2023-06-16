Android 14 tabanlı One UI 6.0 açık testi için tarih verildi

Teknoloji devi Google, şu anda kısıtlı sayıda akıllı telefon modeli üzerinde test ettiği Android 14 işletim sistemini bu yılın son çeyreğinde piyasaya sürecek. Güncellemenin kararlı sürümünden önce şirket, her zaman olduğu gibi yine kapalı testlerden sonra açık testlerle yazılımı kontrol edecek. Samsung da cihazlarını bu testlere dahil edecek markalar arasında yer alıyor. Şirket, Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesini yakında açık testlerle daha fazla kullanıcısına ulaştırmayı hedefliyor.

Samsung şu anda Android 14’ü temel alan One UI 6.0 güncellemesini dahili olarak test ediyor. En az 30 modelinde yayınlayacağı bu güncelleme, Google’ın işletim sisteminin yeni sürümünün heyecan dolu özelliklerini getirmeyi vaat ediyor. SamMobile’ın haberine göre sistem testini genişletmeyi planlandığını söyleniyor ve Temmuz ayı sonunda açık beta olarak kullanıma sunulacağını ifade ediliyor.

Android 14 tabanlı One UI 6.0, Temmuz ayında geliyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, çok yakında pek çok akıllı telefon modelini Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesinden yararlandırılacak. Ortaya çıkan bilgilere göre şirket, Galaxy S23 serisi için güncellemeyi önümüzdeki ayın üçüncü haftasında kullanıma sunacak.

Samsung, Google tarafından piyasaya sürülmeye neredeyse hazır olan Android 14 Beta 3’ün çıkışından sonra, nihayet arayüzünün yeni sürümünün beta versiyonunu başlatmayı amaçlıyor. İlk aşamada şirket, yalnızca Galaxy S23 ailesine bu güncellemeyi dağıtacak. Fakat üreticinin hızla daha fazla cihaz için testler sunmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Geçen yıl Android 13 işletim sisteminin piyasaya sürülmesi ile birlikte Samsung’un akıllı telefonları için sistem güncellemelerini hızlandırmak adına çalışmalarını oldukça hızlandırdığını belirtmekte yarar var. Şirketin bu çabaları ile birlikte geçtiğimiz sene Galaxy serisi akıllı telefonların büyük çoğunluğunu, henüz Aralık ayında One UI 5.0 güncellemesinden yararlandırıldı. Şirketin bu yıl da yine aynı rekor hızı sürdürmeye devam edeceği ve 2023’te Android 14 güncellemesi almaya hak kazanan yaklaşık 30 cihazın büyük bir kısmının güncelleneceği düşünülüyor.

Samsung Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5 de güncellemeden yararlanacak

Samsung, One UI 6.0 güncellemesini test etmeye başlamasının yanı sıra, Temmuz ayında yeni Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 katlanabilir akıllı telefon modellerini piyasaya sürecek. Güney Kore’de gerçekleşecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurulması beklenen cihazlar, Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesini almaya hak kazanan modeller arasında karşımıza çıkacak.