Android 14 alacak Realme telefonlar belli oldu

Teknoloji devi Google geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi telefonları Pixel 8 ve Pixel 8 Pro ile hayranları karşısına çıktı. Yenilenen akıllı telefonlar, aynı zamanda Android 14 işletim sistemini de beraberinde getirdi. Nihayet bu hafta, yalnızca uyumlu Pixel modelleri için yayınlanan güncelleme, şimdi ise diğer markaların popüler modellerinde kendine yer bulacak. Bu markalardan bir tanesi de Çinli üretici Realme olacak. Şirket, Google güncellemesini temel alan Realme UI 5.0 için erken erişim yol haritasını paylaştı. Android 14 alacak Realme telefonlar ortaya çıktı.

Realme UI 5.0 erken erişim programı şu anda Hindistan ve Rusya’da kullanıcılara açık tutuluyor. Erken erişim programına dahil olmak isteyen kullanıcıların güvenlik ve gizlilik koşullarını kabul etmeleri takdirde yeni özelliklerden faydalanabilmelerine imkan sağlanıyor. Realme GT 2 Pro geçtiğimiz ay erken erişime katılma olanağı bulurken, şimdi ise Realme GT Neo 3 ve GT Neo 3 150W bu fırsattan yararlanabilecek. Kasım ayında ise daha fazla model bu güncellemeye erişim sağlayabilecek.

Realme UI 5.0 ve Android 14 alacak telefonlar

Realme’nin yayınladığı erken erişim programına göre Realme UI 5.0 ve Android 14 işletim sistemi güncellemesi alacak telefonlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Eylül:

Realme GT 2 Pro

Ekim:

Realme GT Neo 3

Realme GT Neo 3 150W

Kasım:

Realme 11 Pro 5G

Realme 11 Pro Plus 5G

Realme Narzo 60 5G

Realme Narzo 60 Pro 5G

Realme GT Neo 3T

Aralık:

Realme C56

Realme 10 Pro 5G

Realme 10 Pro Plus 5G

Realme Narzo N55

2024’ün ilk çeyreği:

Realme 11 5G

Realme 11x 5G

Realme 9 5G

Realme 9i 5G

Realme 9 Pro 5G

Realme 9 Pro Plus 5G

Realme GT 2

Realme GT 5G

Realme Narzo 60x 5G

Realme Narzo 50 5G

Realme Narzo 50 Pro 5G

2024’ün ikinci çeyreği:

Realme 10

Realme 9

Realme C53

Realme C51

Realme Narzo N53

Realme UI 5.0 ile gelen yenilikler