Android 14 alacak Realme telefonlar belli oldu

Teknoloji devi Google geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi telefonları Pixel 8 ve Pixel 8 Pro ile hayranları karşısına çıktı. Yenilenen akıllı telefonlar, aynı zamanda Android 14 işletim sistemini de beraberinde getirdi. Nihayet bu hafta, yalnızca uyumlu Pixel modelleri için yayınlanan güncelleme, şimdi ise diğer markaların popüler modellerinde kendine yer bulacak. Bu markalardan bir tanesi de Çinli üretici Realme olacak. Şirket, Google güncellemesini temel alan Realme UI 5.0 için erken erişim yol haritasını paylaştı. Android 14 alacak Realme telefonlar ortaya çıktı.
Realme UI 5.0 erken erişim programı şu anda Hindistan ve Rusya’da kullanıcılara açık tutuluyor. Erken erişim programına dahil olmak isteyen kullanıcıların güvenlik ve gizlilik koşullarını kabul etmeleri takdirde yeni özelliklerden faydalanabilmelerine imkan sağlanıyor. Realme GT 2 Pro geçtiğimiz ay erken erişime katılma olanağı bulurken, şimdi ise Realme GT Neo 3 ve GT Neo 3 150W bu fırsattan yararlanabilecek. Kasım ayında ise daha fazla model bu güncellemeye erişim sağlayabilecek.
Realme UI 5.0 ve Android 14 alacak telefonlar
Realme’nin yayınladığı erken erişim programına göre Realme UI 5.0 ve Android 14 işletim sistemi güncellemesi alacak telefonlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:
Eylül:
- Realme GT 2 Pro
Ekim:
- Realme GT Neo 3
- Realme GT Neo 3 150W
Kasım:
- Realme 11 Pro 5G
- Realme 11 Pro Plus 5G
- Realme Narzo 60 5G
- Realme Narzo 60 Pro 5G
- Realme GT Neo 3T
Aralık:
- Realme C56
- Realme 10 Pro 5G
- Realme 10 Pro Plus 5G
- Realme Narzo N55
2024’ün ilk çeyreği:
- Realme 11 5G
- Realme 11x 5G
- Realme 9 5G
- Realme 9i 5G
- Realme 9 Pro 5G
- Realme 9 Pro Plus 5G
- Realme GT 2
- Realme GT 5G
- Realme Narzo 60x 5G
- Realme Narzo 50 5G
- Realme Narzo 50 Pro 5G
2024’ün ikinci çeyreği:
- Realme 10
- Realme 9
- Realme C53
- Realme C51
- Realme Narzo N53
Realme UI 5.0 ile gelen yenilikler
- Uygulamaların daha güvenli erişimi için fotoğraf ve videolarla ilgili izinlerin yönetimi geliştirildi.
- Sistem kararlılığı, uygulama başlatma hızı ve animasyon düzgünlüğü artırıldı.
- APP Cloner’ı destekleyen daha fazla uygulama eklendi.
- Medya çıkışı Kontrol Merkezi’nde uzun vadeli olarak ayarlandı.
- Daha rahat bir renk deneyimi için doğal, pürüzsüz ve daha açık bir renk stili sağlandı.
- Belirli zil seslerini eklendi ve sistem bildirim seslerini yenilendi.
- Sistem animasyonları geliştirilerek daha da akıcı hale getirildi.