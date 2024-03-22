Amazon’dan katlanabilir telefon Samsung Galaxy Z Fold 5 için 6 bin TL indirim

Samsung’un yeni amiral gemisi katlanabilir akıllı telefon modeli olan Galaxy Z Fold 5 indirim fırsatı ile Amazon platformunda tüketicilerin karşısına çıktı. 6 bin TL’lik büyük bir fiyat ayrıcalığıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran cihaz, yeni bir üst seviye telefon almak isteyen tüketiciler için ilgi odağı oldu. Özellikle de cihazın inovatif tasarımı, pratik deneyimi, performans canavarı özellikleri ve diğer avantajları düşünüldüğünde, bu avantajla beraber cihaz daha da öne çıkıyor.

Katlanabilir telefon pazarında büyük bir ilgi toplayan bu seçenek, üç farklı renk seçeneğiyle satılıyor. Samsung Türkiye garantisiyle satışa sunulan cihaz; daha ince tasarımı, yüksek çözünürlüklü kamera desteği, en hızlı Snapdragon işlemcisi sayesinde güçlü bir mobil oyun deneyimi ve çift ekranla birlikte çoklu görev yönetimi gibi unsurlarla adından sıkça söz ettiriyor. Peki ya Galaxy Z Fold 5’in indirimli fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar…

Samsung Galaxy Z Fold 5 indirim avantajı: Fiyatı ne kadar oldu?

Samsung’un üst seviye katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 5, şirketin resmi internet sitesi üzerinden üç farklı konfigürasyonla satılıyor. Cihazın 256 GB depolama alanına sahip seçeneği 63 bin 509 TL karşılığında satılırken, 512 GB’lık sürüm ise 65 bin TL’den listeleniyor. Son olarak telefonun en gelişmiş sürümü olarak lanse edilen 1 TB depolamalı opsiyonu 65 bin 999 TL karşılığında elde edilebiliyor.

Gölge siyahı, krem ve buz mavisi olmak üzere toplamda üç renk seçeneğiyle etkileyici bir tasarım ortaya koyan Samsung Galaxy Z Fold 5, Amazon tarafından geliştirilen indirim fırsatı sayesinde 512 GB’lık modeliyle 58 bin 999 TL fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor.

Samsung Galaxy Z Fold 5 özellikleri