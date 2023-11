Amazon, Hyundai ile otomobil satışlarına başlıyor

Teknoloji devi Amazon ve otomotiv sektörünün önde isimlerinden Hyundai önemli bir anlaşmaya imza attı. İki şirket, Amerika Birleşik Devletleri pazarında internetten araba satışı konusunda devrim yaratacak yeni bir ortaklık kurdu. Güney Kore merkezli otomobil üreticisi, önümüzdeki yıldan itibaren dünyanın en popüler e-ticaret platformu olarak bilinen Amazon’da araba satışlarına başlayacak.

E-ticaret sektörünün lideri olarak kabul edilen Amazon’un internetten otomobil satışı kararı, ilerleyen süreçte çok daha geniş kapsamlı bir hale gelecek projenin yalnızca başlangıç aşaması olarak tanımlanıyor. Amazon’dan gelen açıklamaya göre online otomobil satışları Hyundai markasının araçlarıyla başlayacak. Fakat çok yakında diğer markaların modellerine de yer verilecek. Böylelikle şirket, çevrimiçi otomobil satışlarında da pazar liderliğini elde etmeyi amaçlıyor.

Amazon CEO’su Andy Jassy, Hyundai tercihinin rastgele bir tesadüf olmadığını ifade etti. Amazon’un resmi blog sayfasında yer alan açıklamada, Güney Koreli otomotiv devinin tercih edilmesinin sebebi olarak markanın inovasyon tutkusuna işaret etti:

Andy Jassy’nin X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre Hyundai ve Amazon arasındaki iş birliği, ilerleyen süreçte Alexa’nın yanı sıra bir bulut hizmeti sağlayıcısı olan Amazon Web Services’ın (AWS) de Hyundai tarafından üretilen otomobillerde yer almaya başlayacak.

Some exciting news for customers: https://t.co/Zxxvz11v5W will be launching online vehicle sales in the U.S. next year, starting with @Hyundai. Will be part of our strategic partnership with them to help make the buying experience easier, add the Alexa experience into their…

— Andy Jassy (@ajassy) November 16, 2023