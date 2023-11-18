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    Haberler İnternet

    Amazon, Hyundai ile otomobil satışlarına başlıyor

    E-ticaret devi Amazon, 2024 yılından itibaren internetten otomobil satışına başlamayı planlıyor. Şirket ilk olarak Hyundai modelleri satacak.
    Amazon Hyundai ortaklığı
    Görsel: Hyundai

    Teknoloji devi Amazon ve otomotiv sektörünün önde isimlerinden Hyundai önemli bir anlaşmaya imza attı. İki şirket, Amerika Birleşik Devletleri pazarında internetten araba satışı konusunda devrim yaratacak yeni bir ortaklık kurdu. Güney Kore merkezli otomobil üreticisi, önümüzdeki yıldan itibaren dünyanın en popüler e-ticaret platformu olarak bilinen Amazon’da araba satışlarına başlayacak.

    E-ticaret sektörünün lideri olarak kabul edilen Amazon’un internetten otomobil satışı kararı, ilerleyen süreçte çok daha geniş kapsamlı bir hale gelecek projenin yalnızca başlangıç aşaması olarak tanımlanıyor. Amazon’dan gelen açıklamaya göre online otomobil satışları Hyundai markasının araçlarıyla başlayacak. Fakat çok yakında diğer markaların modellerine de yer verilecek. Böylelikle şirket, çevrimiçi otomobil satışlarında da pazar liderliğini elde etmeyi amaçlıyor.

    Amazon CEO’su Andy Jassy, Hyundai tercihinin sebebini açıkladı

    Amazon CEO’su Andy Jassy, Hyundai tercihinin rastgele bir tesadüf olmadığını ifade etti. Amazon’un resmi blog sayfasında yer alan açıklamada, Güney Koreli otomotiv devinin tercih edilmesinin sebebi olarak markanın inovasyon tutkusuna işaret etti:

    “Hyundai, Amazon’un müşterilerin hayatlarını her gün daha iyi ve daha kolay hale getirmeye çalışma tutkusunu paylaşan çok yenilikçi bir şirket. Geniş stratejik ortaklığımız, müşterilerin alışveriş yapma kolaylığını değiştirecek.

    İnternetten araç satın almak, eğlence, alışveriş, akıllı ev ayarlamaları ve takvim kontrolleri için Hyundai araçlarında Alexa kullanımını kolaylaştırmak, Hyundai’nin AWS’ye geçerek müşteri deneyimlerini ve iş operasyonlarını dönüştürmesini sağlamak için uzun yıllar birlikte icat etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”

    Andy Jassy’nin X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre Hyundai ve Amazon arasındaki iş birliği, ilerleyen süreçte Alexa’nın yanı sıra bir bulut hizmeti sağlayıcısı olan Amazon Web Services’ın (AWS) de Hyundai tarafından üretilen otomobillerde yer almaya başlayacak.

    “Amazon.com gelecek yıl ABD’de Hyundai ile başlayarak çevrimiçi araç satışlarına başlayacak. Satın alma deneyimini kolaylaştırmak, yeni nesil araçlarına Alexa deneyimini eklemek ve AWS’ye geçiş yoluyla müşteri deneyimlerini ve iş operasyonlarını dönüştürmelerine yardımcı olmak için onlarla stratejik ortaklığımızın bir parçası olacağız.”

    Her iki şirketin yöneticileri de önümüzdeki yıldan itibaren başlayacak olan bu hizmetin, internet kullanıcıları için benzersiz bir deneyime ev sahipliği yapacağını ifade ediyor. Hyundai tarafından yapılan açıklamada, müşterilerin Amazon üzerinden tercih edeceği modelin renklerinden aksesuar paketine kadar tüm ayrıntılarını seçme şansına sahip olacaklarını aktarıyor.

    1998, İzmir doğumlu. Yazar, çizer, okur... Gündüz teknoloji editörü, gece illüstratör.

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