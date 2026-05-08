Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Apple Haberler Teknoloji

    Sır gibi saklanan kameralı AirPods seri üretime hazırlanıyor

    Apple, yapay zeka desteği ve entegre kamerasıyla öne çıkacak yeni AirPods Pro için seri üretime girmeye hazırlanıyor.
    AirPods
    Reklam
    • Apple, kameralı AirPods Pro için seri üretime girmeye hazırlanıyor.
    • Merakla beklenen cihaz, çevreyi analiz edebilen düşük çözünürlüklü kızılötesi kameralarla gelecek.
    • Bu kameralar, Siri'nin kullanıcının baktığı nesneleri tanımasına ve gelişmiş el hareketleriyle kontrol imkanına olanak tanıyacak.

    Teknoloji devi Apple, dahili kameralar ve yapay zeka özelliklerine sahip yeni AirPods Pro modelinin geliştirme sürecini tamamlamak üzere. Bloomberg’in haberine göre merakla beklenen bu cihaz, halihazırda ileri test aşamasında ve tasarım ile özellik seti neredeyse son halini almış durumda.

    Kaynaklar, kameralı AirPods Pro’nun seri üretimine çok yakında başlayabileceğini belirtiyor. Yeni nesil kulaklık modelinin, kullanıcıların çevresiyle ilgili görsel bilgileri Siri sesli asistanına iletecek kameralarla donatılması bekleniyor.

    Reklam

    Fakat kameralar fotoğraf veya video çekmek için tasarlanmamış olup yalnızca yapay zeka özellikleri için kullanılacak. Kulaklıklardaki özel LED göstergesi ise Siri’ye veri iletilirken yanacak.

    iPhone 17 yurt dışı fiyatları: Hangi ülkede ne kadara satılıyor?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone 17 yurt dışı fiyatları: Hangi ülkede ne kadara satılıyor?

    Yapay zeka ve kamera destekli yeni AirPods Pro yolda

    Söylentilere göre Apple, kullanıcıların bir nesneye bakıp Siri’ye o nesneyle ilgili bir soru sorabileceği senaryoları hayata geçirmek istiyor. Bu da sohbet botlarına resim yüklemeye benzer bir işlev görecek.

    Kameralar ayrıca çevredeki ortama göre hatırlatıcılar oluşturmak ve adım adım yol tarifiyle daha hassas navigasyon sağlamak için de kullanılabilecek.

    Apple AirPods

    iOS 27 işletim sistemindeki Kamera uygulamasına, Görsel Zeka desteğiyle birlikte özel bir Siri modu ekleneceği bildiriliyor. Bu özellik, kullanıcıların kalori saymak için yiyecek etiketlerini taramaları da dahil olmak üzere birçok yeniliğe olanak tanıyacak.

    Apple başlangıçta yeni AirPods Pro’yu 2026 yılının ilk yarısında piyasaya sürmeyi planlamıştı. Fakat gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip yeni Siri sürümünün gecikmesi nedeniyle lansman ertelendi.

    iPhone 17 kamera özellikleri: Fotoğraf kalitesini artıracak 6 yenilik

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone 17 kamera özellikleri: Fotoğraf kalitesini artıracak 6 yenilik

    Şirket şimdi güncellenmiş sesli asistanı iOS 27, macOS 27 ve iPadOS 27 ile birlikte Haziran ayındaki WWDC26 etkinliğinde tanıtmayı planlıyor. Bununla birlikte yeni kulaklıkların da aynı dönemde piyasaya sürülebileceği tahmin ediliyor.

    Ortaya çıkan tüm bu dikkat çekici detaylara rağmen henüz ne yazık ki bu cihazın nihai adı bilinmiyor. Fakat yine de söylentilere göre Apple, “AirPods Pro 4” ismini tercih etmeyi düşünmüyor. Şirket bunun yerine “AirPods Ultra” ismini kullanabilir.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    [email protected]

    © 2026 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.