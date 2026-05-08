Sır gibi saklanan kameralı AirPods seri üretime hazırlanıyor

Apple, kameralı AirPods Pro için seri üretime girmeye hazırlanıyor.

Merakla beklenen cihaz, çevreyi analiz edebilen düşük çözünürlüklü kızılötesi kameralarla gelecek.

Bu kameralar, Siri'nin kullanıcının baktığı nesneleri tanımasına ve gelişmiş el hareketleriyle kontrol imkanına olanak tanıyacak.

Teknoloji devi Apple, dahili kameralar ve yapay zeka özelliklerine sahip yeni AirPods Pro modelinin geliştirme sürecini tamamlamak üzere. Bloomberg’in haberine göre merakla beklenen bu cihaz, halihazırda ileri test aşamasında ve tasarım ile özellik seti neredeyse son halini almış durumda.

Kaynaklar, kameralı AirPods Pro’nun seri üretimine çok yakında başlayabileceğini belirtiyor. Yeni nesil kulaklık modelinin, kullanıcıların çevresiyle ilgili görsel bilgileri Siri sesli asistanına iletecek kameralarla donatılması bekleniyor.

Fakat kameralar fotoğraf veya video çekmek için tasarlanmamış olup yalnızca yapay zeka özellikleri için kullanılacak. Kulaklıklardaki özel LED göstergesi ise Siri’ye veri iletilirken yanacak.

Yapay zeka ve kamera destekli yeni AirPods Pro yolda

Söylentilere göre Apple, kullanıcıların bir nesneye bakıp Siri’ye o nesneyle ilgili bir soru sorabileceği senaryoları hayata geçirmek istiyor. Bu da sohbet botlarına resim yüklemeye benzer bir işlev görecek.

Kameralar ayrıca çevredeki ortama göre hatırlatıcılar oluşturmak ve adım adım yol tarifiyle daha hassas navigasyon sağlamak için de kullanılabilecek.

iOS 27 işletim sistemindeki Kamera uygulamasına, Görsel Zeka desteğiyle birlikte özel bir Siri modu ekleneceği bildiriliyor. Bu özellik, kullanıcıların kalori saymak için yiyecek etiketlerini taramaları da dahil olmak üzere birçok yeniliğe olanak tanıyacak.

Apple başlangıçta yeni AirPods Pro’yu 2026 yılının ilk yarısında piyasaya sürmeyi planlamıştı. Fakat gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip yeni Siri sürümünün gecikmesi nedeniyle lansman ertelendi.

Şirket şimdi güncellenmiş sesli asistanı iOS 27, macOS 27 ve iPadOS 27 ile birlikte Haziran ayındaki WWDC26 etkinliğinde tanıtmayı planlıyor. Bununla birlikte yeni kulaklıkların da aynı dönemde piyasaya sürülebileceği tahmin ediliyor.

Ortaya çıkan tüm bu dikkat çekici detaylara rağmen henüz ne yazık ki bu cihazın nihai adı bilinmiyor. Fakat yine de söylentilere göre Apple, “AirPods Pro 4” ismini tercih etmeyi düşünmüyor. Şirket bunun yerine “AirPods Ultra” ismini kullanabilir.