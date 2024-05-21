Acer ilk Copilot+ bilgisayarı Swift 14 AI ile karşımıza çıktı

Acer bugün Snapdragon X işlemcilerden güç alan yeni laptop modeli Swift 14 AI ile karşımıza çıktı. İsminden de anlaşılacağı üzere yapay zeka konusunda iddialı bir yapıya sahip olan dizüstü bilgisayar modeli şimdiden dikkat topladı.

120 Hz ekranıyla kullanıcı dostu bir deneyim vaat eden Acer imzalı dizüstü bilgisayar cihazı, 32 GB’a kadar RAM kapasitesiyle geliyor. Son derece ince ve hafif bir alüminyum kasa tasarımıyla karşımıza çıkan ürün, üretkenlik ve mobilite konusunda öne çıkan seçeneklerden biri olmaya aday görünüyor.

Saniyede 45 trilyon işlem vaat eden entegre bir NPU’ya sahip Snapdragon X serisi işlemciler tarafından desteklenen Acer Swift 14 AI, tüm gün boyunca rahatlıkla kullanabileceğiniz geniş bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. Acer’ın ilk Copilot+ destekli bilgisayarı olarak duyurulan ürün; Recall, Cocreator, Live Captions, Windows Studio Effects ve Auto Super Resolution gibi yeni Windows 11 yapay zeka özelliklerini destekliyor.

Acer Swift 14 AI teknik özellikleri

İsim: Acer Swift 14 AI

Acer Swift 14 AI Model: SF14-11/ SF14-11T

SF14-11/ SF14-11T İşletim sistemi: Windows 11

Windows 11 İşlemci: Snapdragon X Elite X1E-78-100 / Snapdragon X Plus X1P-64-100

Snapdragon X Elite X1E-78-100 / Snapdragon X Plus X1P-64-100 Grafik kartı: Qualcomm Adreno

Qualcomm Adreno Ekran: 14,5 inç IPS WQXGA ekran, 2560×1600 piksel çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı, 16:10 en boy oranı, TUV Rheinland Eyesafe sertifikası, dokunmatik ekran desteği

14,5 inç IPS WQXGA ekran, 2560×1600 piksel çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı, 16:10 en boy oranı, TUV Rheinland Eyesafe sertifikası, dokunmatik ekran desteği RAM: 32 GB’a kadar çift kanallı LPDDR5X-8533 SDRAM

32 GB’a kadar çift kanallı LPDDR5X-8533 SDRAM Dahili depolama alanı: 1 TB’a kadar hafıza, PCIe Gen4, NVMe

1 TB’a kadar hafıza, PCIe Gen4, NVMe Webcam: Üçlü mikrofon desteğine sahip 1440p QHD IR kamera

Üçlü mikrofon desteğine sahip 1440p QHD IR kamera Ses: DTS X Audio, çift hoparlör

DTS X Audio, çift hoparlör Giriş-çıkışlar: İki adet USB Type-C, iki adet USB 3.2 Gen 1 Type-A, kulaklık/hoparlör girişi

İki adet USB Type-C, iki adet USB 3.2 Gen 1 Type-A, kulaklık/hoparlör girişi Pil: 75 Wh 3 hücreli Li-ion pil

75 Wh 3 hücreli Li-ion pil Bağlantı: Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4

Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 Diğer özellikler: Microsoft Copilot+ Copilot Key, AcerSense + Experience Zone + AcerSense key, Acer PurifiedVoice 2.0, Acer PurifiedView 2.0, arkadan aydınlatmalı klavye

WQXGA çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızına sahip 14,5 inç IPS LCD ekranla gelen Acer’ın yeni dizüstü bilgisayar modeli, dokunmatik ekranı sayesinde kullanıcı dostu bir deneyim yaratıyor. 180 dereceye kadar açılan bir tasarıma ev sahipliği yapan cihaz, Copilot özelliği çalıştırıldığında ışık yanan bir logoyu da bünyesinde barındırıyor.

Tek şarjla 12 saate kadar performans vaat eden Acer Swift 14 AI iki farklı işlemci seçeneğiyle sunuluyor. Bunlardan ilki 12 çekirdekli Snadpragon X Elite olurken, diğeri ise 10 çekirdekli Snapdragon X Plus olarak lanse ediliyor. 32 GB’a kadar RAM sunan modelde 1 TB’a kadar SSD depolama yer alıyor.

Acer COO’su Jerry Kao’ya göre baştan aşağıya yapay zeka için tasarlanan yeni dizüstü bilgisayar modeli aynı zamanda Microsoft Copilot+ desteğine sahip ilk cihazlar arasında da yer alıyor. Kullanıcılar için bir dizi yeni deneyime kapı açtığı ifade edilen cihazla alakalı olarak Quaclomm Bilgi İşlem ve Oyundan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Kedar Kondap ise şu açıklamaya yer veriyor:

“Yapay zeka teknolojisini şık ultrabooklardan güçlü oyun sistemlerine kadar Windows PC cihaz yelpazesine taşımak için Acer ile işbirliği yapmak heyecan verici. İşbirliğimiz, geniş bir müşteri yelpazesine hitap eden, aynı zamanda stil ve performansı uygun fiyatla dengeleyen, teknolojiyi daha geniş bir kitle için erişilebilir hale getirirken aynı zamanda sürdürülebilirliğe odaklanan üretken ve güvenli bilgisayarlar sunma konusunda çok önemliydi. Acer’ın Copilot+ PC’si Swift 14 AI dizüstü bilgisayarını piyasaya sürmesiyle, bireylere ve kuruluşlara daha fazlasını başarma gücü vermek için cihaz içi ve bulut yapay zekadan yararlanarak müşterilerimize yeni yapay zeka deneyimlerini hayata geçireceğiz.”

Acer Swift 14 AI fiyatı

Haziran ayında Avrupa pazarında satışa sunulacak Acer Swift 14 AI’ın fiyatı resmen açıklandı. Merakla beklenen model 1.499 Euro fiyat etiketiyle raflarda boy gösterecek. Bu rakamlar güncel kura göre yaklaşık 52 bin TL’ye tekabül etmekte.