AliExpress pornografi nedeniyle AB tarafından soruşturmaya alındı

Avrupa Birliği’nin yürütme kolu olarak faaliyet gösteren Avrupa Komisyonu tarafından alınan kararla birlikte Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın sahibi olduğu AliExpress platformu ile ilgili resmi bir soruşturma başlatıldı. Komisyondan gelen açıklamaya göre AliExpress’e yönelik olarak başlatılan soruşturma, yasa dışı içeriğin yayılması ve pornografi iddialarına dayanıyor.

Bunun üzerine Avrupa Komisyonu yetkilileri, AliExpress’e büyük bir para cezası uygulayabilir. Daha önce X (eski adıyla Twitter) ve TikTok platformlarının da benzer soruşturmalardan geçtiğini hatırlatmakta yarar var. Bu anlamda AliExpress, AB’nin soruşturmaya aldığı üçüncü büyük dijital platform olarak kayıtlara geçiyor.

Avrupa Komisyonu, AliExpress’i araştırıyor

Alibaba’nın sahibi olduğu dünyaca ünlü e-ticaret platformu AliExpress hakkında başlatılan soruşturmada, internet sitesinin AB Dijital Hizmetler Yasası (DSA) ile uyumlu olup olmadığına yönelik olarak araştırmada bulunulacak. Konuya ilişkin Avrupa Komisyonu şu açıklamayla karşımıza çıktı:

“Ѕоruşturmа, АlіЕхрrеѕѕ’іn rіѕk уönеtіmі vе аzаltmа, іçеrіk уönеtіmі vе dаhіlі şіkауеt mеkаnіzmаѕı, rеklаm vе уönlеndіrmе ѕіѕtеmlеrіnіn şеffаflığı, ѕаtıсılаrın еуlеmlеrіnіn іzlеnmеѕі vе аrаştırmасılаr іçіn vеrіlеrе еrіşіm іlе іlgіlі аlаnlаrdа DЅА gеrеklіlіklеrіnіn оlаѕı іhlаllеrіnі bеlіrlеmеуе оdаklаnасаk.”

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre AliExpress platformunda sahte ilaçlar da dahil olmak üzere tüketicilerin sağlığı konusunda ciddi tehditler yaratan bazı ürünleri mercek altına alacak. Bu ürünlerin hizmet şartlarına uygun olup olmadığını kontrol edecek olan ekip, aynı zamanda reşit olmayan kullanıcıların pornografik materyallere erişimine izin verilip verilmediğini inceleyecek.

Alibaba yüklü bir para cezasına çarptırılabilir

Tüm bunların yanı sıra komisyon üyeleri ayrıca AliExpress platformunun kullanıcılara ürünleri nasıl önerdiğini ve platformda yer alan reklamların depoda aranmasına izin veren kurala uyup uymadığını araştıracak. Komisyon ekibinin DSA uyumluluğuna yönelik üçüncü soruşturması olarak karşımıza çıkan bu inceleme sonunda Alibaba’ya yüklü bir para cezası uygulanacağı tahmin ediliyor.

CNBC’nin haberine göre bir AliExpress sözcüsü, “Geçerli standartlara uyduğumuzdan emin olmak için ilgili yetkililerle birlikte çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. DSA’nın gerekliliklerini karşılayabileceğimizden emin olun. AliExpress, tüm tüketiciler adına güvenli ve uyumlu bir pazar yaratma konusunda kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor” dedi.