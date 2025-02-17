A101’den iPhone 16 Pro Max (256 GB) için 7 bin TL indirim fırsatı

A101, iPhone 16 Pro Max'i indirimli fiyatlarla tüketicilere sunuyor.

Cihaz şu anda 256 GB'lık versiyonuyla 7 bin TL indirimle 92 bin 999 TL karşılığında satılıyor.

iPhone 16 Pro Max'in normal fiyatı ise 99 bin 999 TL olarak karşımıza çıkıyor.

A101, iPhone 16 Pro Max için cazip bir indirim fırsatı ile karşımıza çıktı. Zincir market firmasının internet sitesinde, amiral gemisi Apple telefonu için 7 bin TL’lik indirime yer verildi. Premium bir mobil deneyim vaat eden cihaz, 256 GB dahili depolama alanına sahip sürümüyle tüketicilerle buluştu.

Yeni bir üst düzey telefon satın almak isteyenler için öne çıkan bu fırsat şimdiden büyük bir ilgiyle karşılandı. Titanyum malzeme yapısı, göz alıcı şık tasarımı ve performans canavarı iddialı donanımıyla öne çıkan cihaz, şimdi dikkat çekici bir indirimle karşımıza çıktı. Peki ya iPhone 16 Pro Max’in indirimli fiyatı ne kadar oldu? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

iPhone 16 Pro Max indirim fırsatı: Fiyatı ne kadar oldu?

Geçen yılın Eylül ayında Apple tarafından resmi olarak piyasaya duyurulan iPhone 16 Pro Max modeli kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Yılın en iyi telefonları arasında rekabet eden model, şu anda piyasada satın alabileceğiniz en yüksek performanslı ve kaliteli seçeneklerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.

Apple’ın resmi internet sitesini ziyaret ettiğimizde iPhone 16 Pro Max’in fiyatı 99 bin 999 TL’den başlayan rakamlarla karşımıza çıkıyor. 6,9 inç ekrana ve üst düzey bir donanıma ev sahipliği yapan model, A101 marketlerde ise daha cazip bir fiyat etiketi taşıyor.

A101 Ekstra kataloğunda yer alan iPhone 16 Pro Max modeli 7 bin TL indirim avantajı ile karşımıza çıkıyor. 256 GB dahili depolama alanına sahip olan model, şu anda 92 bin 999 TL karşılığında elde edilebiliyor. Cihazın renk seçenekleri arasında Çöl Titanyum, Beyaz Titanyum, Natural Titanyum ve Siyah Titanyum yer alıyor.

iPhone 16 Pro Max teknik özellikleri