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    2024’te en çok satan 10 telefon: iPhone’lar listeyi adeta ele geçirdi

    2024'te en çok satan akıllı telefon modelleri belli oldu. Apple cihazları listeyi adeta ele geçirdi. Birinciliği iPhone 15 üstlendi.
    iPhone 15 Pro Max
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    • Apple, 2024'te küresel akıllı telefon pazarına damga vurarak en çok satan 10 modelin 7'sini üreten isim oldu.
    • Listenin zirvesinde iPhone 15 yer alırken, Samsung ise yalnızca 3 model ile en çok satanlar listesine girdi.
    • Apple'ın bu başarısı, şirketin premium segmentteki güçlü konumunu koruduğunu bizlere gösteriyor.

    Teknoloji devi Apple, 2024’te en çok satan akıllı telefon modelleri listesine hakimiyetini koydu. Listenin ilk 10 basamağından 7’sinde yer alan şirket, mobil telefon pazarındaki hakimiyetini pekiştirdi. Canalys’in raporuna göre iPhone 15, dünya çapında en çok satılan cihaz olarak birinciliği elde etti.

    Açıklanan raporlar, 2024 yılında yaklaşık 1,22 milyar adet akıllı telefon satıldığı belirtiliyor. Bunlardan yaklaşık 36,6 milyon adedi iPhone 15 olarak kayıtlara geçti. Böylelikle küresel pazarın yüzde 3’üne hakim oldu. İkinci ve üçüncü sırayı ise yine Apple modelleri olan iPhone 16 Pro Max ve iPhone 15 Pro Max üstlendi.

    2024’te en çok satan telefon modelleri

    1. iPhone 15
    2. iPhone 16 Pro Max
    3. iPhone 15 Pro Max
    4. Samsung Galaxy A15
    5. iPhone 16 Pro
    6. iPhone 15 Pro
    7. iPhone 16
    8. Samsung Galaxy A15 5G
    9. Samsung Galaxy S24 Ultra
    10. iPhone 13
    2024'te en çok satan 10 telefon
    Görsel: Canalys

    Apple bu geniş pazar avantajıyla akıllı telefon sektöründeki liderlik konumunu pekiştiriyor. Samsung ve diğer üreticilerin önümüzdeki yıllarda bu hakimiyeti tersine çevirip çeviremeyecekleri ise belirsizliğini koruyor. Listedeki 7 model iPhone cihazlarından oluşurken, görüldüğü gibi kalan 3 tanesi ise Samsung’un cihazları olarak karşımıza çıkıyor.

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    2024’te en çok satan telefon modelleri listesinde bir cihaz oldukça dikkat çekiyor. Apple’ın “yılların eskitemediği” modeli bir kez daha en çok satanlar arasında karşımıza çıkıyor. 2021’de piyasaya sürülen iPhone 13 şaşırtıcı bir şekilde onuncu basamakta bulunuyor. Model, dünya çapında satılan tüm telefonların yüzde 1,5’ine, yani yaklaşık 18,3 milyon adede ulaşarak başarısını koruyor.

    iPhone 15

    Galaxy A15, Galaxy A15 5G ve Galaxy S24 Ultra modelleri de en çok satanlar arasında yer almayı başarıyor. Galaxy A15, Güney Koreli üreticinin en çok tercih edilen cihazı olarak dördüncü sıraya yerleşiyor.

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    Canalys Analisti Sanyam Chaurasia yaptığı açıklamada söz konusu rapor ile ilgili şu yorumda bulundu:

    “Apple ve Samsung, güçlü amiral gemisi talebi karşısında dirençli kalarak pazarda devam eden premiumlaşma eğilimini yansıttı. Üst segmentte, tüketiciler amiral gemisi serisinin premium versiyonunu giderek daha fazla tercih ediyor. Bu da satıcıların zaten fiyat esnekliği olan bir segmentte amiral gemisi serileri içinde modelleri daha net bir şekilde farklılaştırmasına yardımcı oluyor.

    Apple’ın durumunda, 2024 yılında 16 Pro ve Pro Max sevkiyatları, 2023 yılında 15 Pro ve Pro Max sevkiyatlarından %11 daha fazla gerçekleşerek 55 milyon adedin üzerine çıkmıştır. Pro modellerinin 16 serisindeki performansı, iPhone 16’nın iPhone 15’in lansman yılındaki performansından daha iyi performans göstermesinde önemli bir etken oldu.

    Samsung, 2019’dan bu yana en güçlü S serisi hacmini, her zamankinden daha fazla Ultra’ya doğru eğimli olarak gerçekleştirdi. Tamamlayıcı bir Gemini Advanced aboneliği de dahil olmak üzere yapay zeka destekli deneyimlere odaklanmaya devam ederek Galaxy S25 ile S serisi büyümesini sürdürmeyi hedefliyor. Orta sınıf A serisinin mevcut kullanıcılarını standart ve plus modellere yükseltmek, Samsung’un hedefine ulaşması için kilit bir unsur olacak.”

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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