2024’te en çok satan 10 telefon: iPhone’lar listeyi adeta ele geçirdi

Apple, 2024'te küresel akıllı telefon pazarına damga vurarak en çok satan 10 modelin 7'sini üreten isim oldu.

Listenin zirvesinde iPhone 15 yer alırken, Samsung ise yalnızca 3 model ile en çok satanlar listesine girdi.

Apple'ın bu başarısı, şirketin premium segmentteki güçlü konumunu koruduğunu bizlere gösteriyor.

Teknoloji devi Apple, 2024’te en çok satan akıllı telefon modelleri listesine hakimiyetini koydu. Listenin ilk 10 basamağından 7’sinde yer alan şirket, mobil telefon pazarındaki hakimiyetini pekiştirdi. Canalys’in raporuna göre iPhone 15, dünya çapında en çok satılan cihaz olarak birinciliği elde etti.

Açıklanan raporlar, 2024 yılında yaklaşık 1,22 milyar adet akıllı telefon satıldığı belirtiliyor. Bunlardan yaklaşık 36,6 milyon adedi iPhone 15 olarak kayıtlara geçti. Böylelikle küresel pazarın yüzde 3’üne hakim oldu. İkinci ve üçüncü sırayı ise yine Apple modelleri olan iPhone 16 Pro Max ve iPhone 15 Pro Max üstlendi.

2024’te en çok satan telefon modelleri

iPhone 15 iPhone 16 Pro Max iPhone 15 Pro Max Samsung Galaxy A15 iPhone 16 Pro iPhone 15 Pro iPhone 16 Samsung Galaxy A15 5G Samsung Galaxy S24 Ultra iPhone 13

Apple bu geniş pazar avantajıyla akıllı telefon sektöründeki liderlik konumunu pekiştiriyor. Samsung ve diğer üreticilerin önümüzdeki yıllarda bu hakimiyeti tersine çevirip çeviremeyecekleri ise belirsizliğini koruyor. Listedeki 7 model iPhone cihazlarından oluşurken, görüldüğü gibi kalan 3 tanesi ise Samsung’un cihazları olarak karşımıza çıkıyor.

2024’te en çok satan telefon modelleri listesinde bir cihaz oldukça dikkat çekiyor. Apple’ın “yılların eskitemediği” modeli bir kez daha en çok satanlar arasında karşımıza çıkıyor. 2021’de piyasaya sürülen iPhone 13 şaşırtıcı bir şekilde onuncu basamakta bulunuyor. Model, dünya çapında satılan tüm telefonların yüzde 1,5’ine, yani yaklaşık 18,3 milyon adede ulaşarak başarısını koruyor.

Galaxy A15, Galaxy A15 5G ve Galaxy S24 Ultra modelleri de en çok satanlar arasında yer almayı başarıyor. Galaxy A15, Güney Koreli üreticinin en çok tercih edilen cihazı olarak dördüncü sıraya yerleşiyor.

Canalys Analisti Sanyam Chaurasia yaptığı açıklamada söz konusu rapor ile ilgili şu yorumda bulundu: