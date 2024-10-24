iPhone 13 serisi kaç yıl daha güncelleme alacak?

iPhone 13 serisinin kaç yıl daha yeni güncelleme almaya devam edeceği pek çok kullanıcı tarafından merak ediliyor. 2021 yılında iOS 15 işletim sistemi ile kullanıcılara “merhaba” diyen akıllı telefon ailesi, yeni iOS güncellemeleri konusunda bir süre daha kullanıcılarını yarı yolda bırakmayacak gibi görünüyor.

Siz de iPhone 13 serisi akıllı telefon modelinizin kaç yıl daha güncelleme almaya devam edeceğini merak ediyorsanız, bu konuda Apple tarafından resmi bir açıklama gelmediğini belirterek başlayalım. Fakat yine de Apple’ın güncelleme politikasına dayanarak cihazınızın kaç sene daha güncelleme alacağına ilişkin bazı tahminlerde bulunduk. İşte detaylar…

iPhone 13 yeni güncelleme almaya devam edecek mi?

iPhone 13 serisi akıllı telefon ailesi Eylül 2021’de piyasaya sürüldü. Apple’ın standardına uygun olarak, iPhone’ların piyasaya sürüldükten sonra yaklaşık 5 ila 6 yıl boyunca yazılım güncellemeleri alması gerekiyor. Buna dayanarak da iPhone 13’ün 2026 ya da 2027 yılına kadar iOS güncellemelerini almaya devam etmesi bekleniyor.

iPhone 13 hala güncelleme alsa da işletim sisteminin resmi desteği sona ermeden bazı uygulamaların uyumluluğunu kaybetmeye başlayabileceğini söyleyelim. Yeni iPhone’lar daha fazla güce ve yeni özelliklere sahip olarak piyasaya sürüldükçe, geliştiriciler optimizasyonlarını en yeni modellere odaklama eğiliminde oluyor. Bu da eski cihazlarda uygulamaların daha az akıcı ve hatta geçerliliğini yitirmesine neden olabiliyor.

Gelişmiş grafiklere sahip oyunlar veya artırılmış gerçeklik uygulamaları gibi bazı uygulamalar, tüm özelliklerini ya da optimum kullanıcı deneyimini sunmak için daha güçlü donanımlara ihtiyaç duyuyor. Zamanla bu uygulamalar daha yeni cihazlar için optimize edilebiliyor ve artık iPhone 13 gibi nispeten eski sayılabilecek modellerde çalışmayabiliyor.

Fakat yine de iPhone 13 genel destek kapsamında olduğunu vurgulamakta fayda var. Çoğu uygulamanın da en az birkaç yıl daha normal şekilde çalışması bekleniyor. Belirli uygulamalarda uyumluluk sorunları yaşıyorsanız, bunun nedeni geçici optimizasyon sorunları olabilir. Yahut bu uygulamaların halihazırda daha yeni donanım gerektiren daha gelişmiş özelliklere odaklanmasından kaynaklanabilir.

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iPhone 13 teknik özellikleri

Ekran 6.1 inç Super Retina XDR OLED Çözünürlük 1170 x 2532 piksel, 460 ppi İşlemci Apple A15 Bionic Kamera seti 12 MP ana kamera + 12 MP geniş açılı lens Pil kapasitesi 3.240 mAh batarya İşletim sistemi iOS 15 Boyutlar 146.7 x 71.5 x 7.7 mm Ağırlık 174 gram Suya dayanıklılık IP68 sertifikası Renk seçenekleri Starlight, Midnight, Blue, Pink, Red, Green

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