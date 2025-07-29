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    9 eski Xiaomi telefonu artık güncellemeye alamayacak

    9 eski Xiaomi telefonu resmi kullanım ömrünün sonuna geldi ve artık herhangi bir yeni güncelleme alamayacak.
    Xiaomi 11T
    Görsel: Xiaomi
    • Xiaomi, 9 eski modelini End‑of‑Life kategorisine ekledi.
    • Listeye giren modeller artık yeni Android/HyperOS güncellemeleri ve güvenlik yamalarına ulaşamayacak.
    • Bu da söz konusu cihazları kritik tehditlere karşı açık hale getiriyor.

    Xiaomi artık 9 eski akıllı telefon modelinin resmi destek almayacağını açıkladı. Bu da söz konusu modellerin bundan böyle sistem güncellemeleri ve güvenlik yamalarına ulaşamayacağını bizlere gösteriyor. Listede yalnızca düşük fiyatlı telefonlar değil, aynı zamanda Xiaomi 11T gibi bir dönemin popüler modelleri de bulunuyor.

    Çinli şirket bu kararla birlikte söz konusu cihazların yaşam döngüsünü kapatıyor. Bu da artık listedeki cihazların yeni özellikler, performans iyileştirmeleri ya da yeni güvenlik tehditlerine karşı koruma almayacakları anlamına geliyor.

    Resmi desteği sonlandırılan cihazlar normal şekilde çalışmaya devam etseler de diğer telefonlarda sunulan yeni özelliklerden yoksun kalacak. Aynı zamanda güvenlik açıkları nedeniyle kullanımları da tehlikeli olacak.

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    Güncelleme desteği sona eren Xiaomi telefonlar

    Fişi çekilen cihazlar arasında Redmi A1, POCO C50 ve Redmi 11 Prime gibi düşük segment telefonların yanı sıra o dönemde orta-üst segmentte referans alınan Xiaomi 11T Pro veya Xiaomi 11 Lite NE 5G gibi çok daha güçlü modeller de mevcut.

    POCO C50
    Görsel: POCO

    Gizchina’ya göre Xiaomi için desteğin sona ermesi her zaman fiyat ya da özelliklerle değil, her cihazın piyasadaki süresiyle bağlantılı tutuluyor. Güncelleme ömrü sona eren telefonlar arasında şu modeller yer alıyor:

    • Redmi A1
    • Redmi A1+
    • POCO C50
    • Xiaomi 11T
    • Xiaomi 11T Pro
    • Xiaomi 11 Lite 5G
    • Xiaomi 11 Lite NE 5G
    • POCO M5
    • Redmi 11 Prime
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    Yukarıda yer alan tüm modeller artık “EOL” (ömür sonu) cihazlar olarak sınıflandırılıyor. Bu da Xiaomi ekosisteminde hem sistem hem de güvenlik desteğinin sonu anlamına geliyor.

    Bu cihazlar artık Android veya HyperOS güncellemelerine alamayacak ve güvenlik yamalarından yararlanamayacak. Bu durum cihazların çalışmayacakları anlamına gelmese de daha savunmasız hale gelmelerine neden olduğunu söylemek mümkün.

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    Eğer siz de bu cihazlardan birine sahipseniz, telefonunuzu normal şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Fakat gelecekteki güvenlik ihlallerine karşı koruma, kamera veya pil iyileştirmeleri veya yeni görsel ya da işlevsel iyileştirmelerden yararlanamayacağınızı belirtelim.

    Ayrıca bazı uygulamalar işletim sisteminin daha yeni sürümlerini gerektiriyorsa, kademeli olarak resmi destekten düşebilir. Yani WhatsApp, Netflix ve Instagram gibi çok kullanılan bazı platformlara bir süre sonra erişiminiz mümkün olmayabilir.

    Son olarak Xiaomi, Android 15 tabanlı HyperOS 2.2 ve işletim sisteminin son sürümü olan HyperOS 3 ile Eylül ayında karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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