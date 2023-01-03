Düşük fiyatlı telefon modeli POCO C50 piyasaya çıktı

Uygun fiyatlı telefon arayanlar için Xiaomi’den müjdeli haber geldi. Çinli teknoloji devinin çatısı altında faaliyet gösteren POCO markası, 2023 yılındaki ilk telefonunu piyasaya duyurdu. İlk olarak Hindistan pazarında raflara gelecek olan POCO C50, çok yakında küresel pazara giriş yapacak ve muhtemelen ülkemizde de satışa sunulacak.

Çin pazarında piyasaya çıkan Redmi A1 Plus’ın yeniden isimlendirilmiş versiyonu olarak karşımıza çıkan POCO C50, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan POCO C40 modelinin halefi olarak tanıtıldı. Sade ve şık bir tasarımla gelen cihazın tüm teknik özellikleri belli oldu. Modelin bütçe dostu satış fiyatı da öğrenildi.

POCO C50 özellikleri

Boyut : 164,9×76,75×9,1 milimetre

: 164,9×76,75×9,1 milimetre Ağırlık : 192 gram

Ekran : 6,52 inç IPS LCD ekran, HD+ çözünürlük kalitesi, 60 Hz yenileme hızı

: 6,52 inç IPS LCD ekran, HD+ çözünürlük kalitesi, 60 Hz yenileme hızı İşlemci : MediaTek Helio A22

: MediaTek Helio A22 RAM kapasitesi : 2 GB ve 3 GB

: 2 GB ve 3 GB Dahili depolama alanı : 32 GB ve microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

: 32 GB ve microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği Ön kamera : Damla çentik içerisinde 5 MP selfie kamerası

: Damla çentik içerisinde 5 MP selfie kamerası Arka kamera : 8 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü

: 8 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü Bağlantı : 4G, WiFi 2.4 GHz, Bluetooth 5.0, P2 ve parmak izi okuyucusu

: 4G, WiFi 2.4 GHz, Bluetooth 5.0, P2 ve parmak izi okuyucusu Batarya : 5.000 mAh pil kapasitesi ve 10 watt hızlı şarj desteği

: 5.000 mAh pil kapasitesi ve 10 watt hızlı şarj desteği İşletim sistemi: Android 12 Go Edition

POCO C50, HD+ çözünürlüğe sahip olan 6,52 inç IPS LCD ekranla karşımıza çıkıyor. Giriş seviyeli akıllı telefon modeli, 60 Hz yenileme hızı ve 120 Hz dokunmatik örnekleme hızını destekliyor. Damla çentikli tasarımda 5 MP selfie kamerası yer alıyor. Arka taraftaki çift kamera modülünde ise 8 MP sensörlü ana lens ve 2 MP derinlik sensörlü yardımcı lense alan açılıyor.

POCO’nun yeni telefonu, MediaTek tarafından geliştirilen 2 GHz frekanslı Helio A22 işlemcisinden güç alıyor. 2 GB ve 3 GB RAM kapasitesi sunan modelde 32 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Elbette ki bu alan, pek çok kişiye oldukça düşük ve yetersiz gelecektir. Ancak buna çözüm olarak şirket, 512 GB’a kadar genişletilebilir microSD kart girişine yer veriyor.

5.000 mAh pil kapasitesi ve 10 watt hızlı şarj desteği ile çalışan modelde Bluetooth 5.0 bağlantı desteği, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n yer alıyor. İşletim sistemi tarafında ise Google’ın başlangıç seviyesi modeller için tasarladığı Android 12 Go Edition yazılımı bulunuyor.

POCO C50 fiyatı

Düşük fiyatlı telefon modeli bugün ilk olarak Hindistan’da satışa çıktı. Çok yakında diğer ülkelerde de satışa sunulacak olan cihaz, mavi ve yeşil renk seçenekleri ile raflarda yer alıyor. Henüz modelin küresel lansmanı ile ilgili bir açıklama yapılmış değil. Cihazın fiyatları ise şu şekilde açıklanıyor: