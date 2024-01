81. Altın Küre Ödülleri kazananları açıklandı

2024 Altın Küre Ödülleri kazananları belli oldu. 2023 yılına damgasını vuran Oppenheimer ve Succession etkinlikte büyük bir başarı kaydetti. Christopher Nolan’ın son filmi sayesinde En İyi Yönetmen de dahil olmak üzere toplamda beş ödüle layık görüldüğü organizasyonda Succession dizisi ise En İyi Drama dizisi başta olmak üzere toplam dört ödül topladı.

Oppenheimer filmi toplamda beş ödül ile etkinlikte öne çıkarken, filmler arasında en çok ödül kazanan diğer yapımlar ise ikişer ödülle Anatomy Of A Fall (Bir Düşüşün Anatomisi), The Holdovers, Poor Things (Zavallılar) ve Barbie oldu. Geçen yıl büyük bir tartışma yaratan Oppenheimer vs Barbie tartışması böylelikle Altın Küre’nin gözünde Christopher Nolan’ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Oppenheimer vs Barbie: Altın Küre tartışmaya noktayı koydu

Altın Küre’ye göre etkinlikte toplam beş ödül toplayan Oppenheimer, geçen yılın en çok tartışılan konularından bir tanesi olan “Oppenheimer vs Barbie” karşılaştırmasına noktayı koymuş oldu. Greta Gerwig’in yönetmenliğini üstlendiği feminist bir bakış açısına sahip olan Barbie, hiç şüphesiz ki son yılların en dikkat çekici popüler kültür ürünlerinden bir tanesiydi.

2024 Altın Küre kazananları arasında En İyi Orijinal Müzik ve En İyi Sinematografi dallarında ödüle layık görülen yapım, diğer ana dallarda üstünlüğü Oppenheimer’a kaptırdı. Fakat yine de Golden Globe jürisinin vermiş olduğu bu karar, pek çok sinemasever için bağlayıcı olmayabilir. Oppenheimer vs Barbie karşılaştırması muhtemelen 2024 Oscar Ödülleri’nde kesin olarak noktalanacak. Merakla beklenen etkinlik, Ocak ayı sonunda gerçekleştirilecek.

2024 Altın Küre kazananları

Drama dalında En iyi film:

Oppenheimer

Killers of the Flower Moon

Maestro

Geçmiş Yaşamlar

The Zone of Interest

Bir Düşüşün Anatomisi

En iyi kadın oyuncu – drama:

Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

Carey Mulligan, Maestro

Sandra Hüller, Bir Düşüşün Anatomisi

Annette Bening, Nyad

Greta Lee, Geçmiş Yaşamlar

Cailee Spaeny, Priscilla

En iyi film – müzikal veya komedi:

Zavallı Şeyler (Poor Things)

Barbie

Amerikan Kurgu

The Holdovers

Mayıs Aralık

Hava

En iyi erkek oyuncu – müzikal veya komedi:

Paul Giamatti, The Holdovers

Nicolas Cage, Rüya Senaryosu

Timothée Chalamet, Wonka

Matt Damon, Hava

Joaquin Phoenix, Beau Is Afraid

Jeffrey Wright, Amerikan Kurgusu

En iyi TV dizisi – drama:

Succession

1923

Taç

Diplomat

The Last of Us

The Morning Show

Dizi dalında en iyi kadın oyuncu – drama:

Sarah Snook, Succession

Helen Mirren, 1923

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

Imelda Staunton, The Crown

Emma Stone, Lanet

En iyi TV dizisi – müzikal veya komedi:

Ayı

Ted Lasso

Abbott İlköğretim Okulu

Jüri Görevi

Only Murders in the Building

Barry

Sinematik ve gişe başarısı:

Barbie

Galaksinin Koruyucuları 3

John Wick: Bölüm 4

Mission: Impossible – Dead Reckoning

Oppenheimer

Örümcek Adam: Örümcek Evreninde

Süper Mario Bros Filmi

Taylor Swift: The Eras Tour

En iyi orijinal şarkı:

Billie Eilish ve Finneas (Barbie) tarafından What Was I Made For?

Addicted to Romance by Bruce Springsteen and Patti Scialfa (She Came to Me)

Dance the Night by Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson ve Andrew Wyatt (Barbie)

I’m Just Ken by Mark Ronson and Andrew Wyatt (Barbie)

Peaches by Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond and John Spiker (The Super Mario Bros Move)

Lenny Kravitz’den Road to Freedom (Rustin)

En iyi özgün müzik:

Ludwig Göransson, Oppenheimer

Jerskin Fendrix, Poor Things

Robbie Robertson, Killers of the Flower Moon

Mica Levi, İlgi Alanı

Daniel Pemberton, Örümcek Adam: Örümcek Evreninde

Joe Hisaishi, The Boy and the Heron

En iyi erkek oyuncu – drama:

Cillian Murphy, Oppenheimer

Bradley Cooper, Maestro

Leonardo DiCaprio, Killers of the Flower Moon

Colman Domingo, Rustin

Andrew Scott, Hepimiz Yabancıyız

Barry Keoghan, Saltburn

En iyi kadın oyuncu – müzikal veya komedi:

Emma Stone, Zavallı Şeyler (Poor Things)

Fantasia Barrino, Mor Renk

Jennifer Lawrence, Kırgınlık Yok

Natalie Portman, Mayıs Aralık

Alma Pöysti, Düşen Yapraklar

Margot Robbie, Barbie

En iyi yönetmen:

Christopher Nolan, Oppenheimer

Bradley Cooper, Maestro

Greta Gerwig, Barbie

Yorgos Lanthimos, Zavallı Şeyler (Poor Things)

Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon

Celine Song, Geçmiş Yaşamlar

En iyi animasyon filmi:

Çocuk ve Balıkçıl

Elemental

Örümcek Adam: Örümcek Evreninde

Süper Mario Bros Filmi

Suzume

Dilek

Dizi dalında en iyi erkek oyuncu – drama:

Kieran Culkin, Succession

Pedro Pascal, The Last of Us

Jeremy Strong, Succession

Brian Cox, Succession

Gary Oldman, Yavaş Atlar

Dominic West, The Crown

TV’de stand-up komedide en iyi performans:

Ricky Gervais, Ricky Gervais Armageddon

Trevor Noah, Nerede Kalmıştım

Chris Rock, Seçici Öfke

Amy Schumer, Acil Durum İletişim

Sarah Silverman, Sarah Silverman: Sevdiğin Biri

Wanda Sykes, Ben Bir Şovmenim

TV dizisinde en iyi erkek oyuncu – müzikal veya komedi:

Jeremy Allen White, Ayı

Bill Hader, Barry

Steve Martin, Only Murders in the Building

Jason Segel, Küçülen

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

En iyi senaryo: