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    81. Altın Küre Ödülleri kazananları açıklandı

    2024 Altın Küre Ödülleri kazananları belli oldu. Christopher Nolan'ın yönettiği Oppenheimer filmi etkinliğe damgasını vurdu.
    2024 Altın Küre kazananları

    2024 Altın Küre Ödülleri kazananları belli oldu. 2023 yılına damgasını vuran Oppenheimer ve Succession etkinlikte büyük bir başarı kaydetti. Christopher Nolan’ın son filmi sayesinde En İyi Yönetmen de dahil olmak üzere toplamda beş ödüle layık görüldüğü organizasyonda Succession dizisi ise En İyi Drama dizisi başta olmak üzere toplam dört ödül topladı.

    Oppenheimer filmi toplamda beş ödül ile etkinlikte öne çıkarken, filmler arasında en çok ödül kazanan diğer yapımlar ise ikişer ödülle Anatomy Of A Fall (Bir Düşüşün Anatomisi), The Holdovers, Poor Things (Zavallılar) ve Barbie oldu. Geçen yıl büyük bir tartışma yaratan Oppenheimer vs Barbie tartışması böylelikle Altın Küre’nin gözünde Christopher Nolan’ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

    Oppenheimer vs Barbie: Altın Küre tartışmaya noktayı koydu

    Altın Küre’ye göre etkinlikte toplam beş ödül toplayan Oppenheimer, geçen yılın en çok tartışılan konularından bir tanesi olan “Oppenheimer vs Barbie” karşılaştırmasına noktayı koymuş oldu. Greta Gerwig’in yönetmenliğini üstlendiği feminist bir bakış açısına sahip olan Barbie, hiç şüphesiz ki son yılların en dikkat çekici popüler kültür ürünlerinden bir tanesiydi.

    2024 Altın Küre kazananları arasında En İyi Orijinal Müzik ve En İyi Sinematografi dallarında ödüle layık görülen yapım, diğer ana dallarda üstünlüğü Oppenheimer’a kaptırdı. Fakat yine de Golden Globe jürisinin vermiş olduğu bu karar, pek çok sinemasever için bağlayıcı olmayabilir. Oppenheimer vs Barbie karşılaştırması muhtemelen 2024 Oscar Ödülleri’nde kesin olarak noktalanacak. Merakla beklenen etkinlik, Ocak ayı sonunda gerçekleştirilecek.

    Oppenheimer vs Barbie

    2024 Altın Küre kazananları

    Drama dalında En iyi film:

    • Oppenheimer
    • Killers of the Flower Moon
    • Maestro
    • Geçmiş Yaşamlar
    • The Zone of Interest
    • Bir Düşüşün Anatomisi

    En iyi kadın oyuncu – drama:

    • Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon
    • Carey Mulligan, Maestro
    • Sandra Hüller, Bir Düşüşün Anatomisi
    • Annette Bening, Nyad
    • Greta Lee, Geçmiş Yaşamlar
    • Cailee Spaeny, Priscilla

    En iyi film – müzikal veya komedi:

    • Zavallı Şeyler (Poor Things)
    • Barbie
    • Amerikan Kurgu
    • The Holdovers
    • Mayıs Aralık
    • Hava

    En iyi erkek oyuncu – müzikal veya komedi:

    • Paul Giamatti, The Holdovers 
    • Nicolas Cage, Rüya Senaryosu
    • Timothée Chalamet, Wonka
    • Matt Damon, Hava
    • Joaquin Phoenix, Beau Is Afraid
    • Jeffrey Wright, Amerikan Kurgusu

    En iyi TV dizisi – drama:

    • Succession 
    • 1923
    • Taç
    • Diplomat
    • The Last of Us
    • The Morning Show

    Dizi dalında en iyi kadın oyuncu – drama:

    • Sarah Snook, Succession
    • Helen Mirren, 1923
    • Bella Ramsey, The Last of Us
    • Keri Russell, The Diplomat
    • Imelda Staunton, The Crown
    • Emma Stone, Lanet

    En iyi TV dizisi – müzikal veya komedi:

    • Ayı 
    • Ted Lasso
    • Abbott İlköğretim Okulu
    • Jüri Görevi
    • Only Murders in the Building
    • Barry

    Sinematik ve gişe başarısı:

    • Barbie 
    • Galaksinin Koruyucuları 3
    • John Wick: Bölüm 4
    • Mission: Impossible – Dead Reckoning
    • Oppenheimer
    • Örümcek Adam: Örümcek Evreninde
    • Süper Mario Bros Filmi
    • Taylor Swift: The Eras Tour

    En iyi orijinal şarkı:

    • Billie Eilish ve Finneas (Barbie) tarafından What Was I Made For?
    • Addicted to Romance by Bruce Springsteen and Patti Scialfa (She Came to Me)
    • Dance the Night by Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson ve Andrew Wyatt (Barbie)
    • I’m Just Ken by Mark Ronson and Andrew Wyatt (Barbie)
    • Peaches by Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond and John Spiker (The Super Mario Bros Move)
    • Lenny Kravitz’den Road to Freedom (Rustin)

    En iyi özgün müzik:

    • Ludwig Göransson, Oppenheimer
    • Jerskin Fendrix, Poor Things
    • Robbie Robertson, Killers of the Flower Moon
    • Mica Levi, İlgi Alanı
    • Daniel Pemberton, Örümcek Adam: Örümcek Evreninde
    • Joe Hisaishi, The Boy and the Heron

    En iyi erkek oyuncu – drama:

    • Cillian Murphy, Oppenheimer 
    • Bradley Cooper, Maestro
    • Leonardo DiCaprio, Killers of the Flower Moon
    • Colman Domingo, Rustin
    • Andrew Scott, Hepimiz Yabancıyız
    • Barry Keoghan, Saltburn

    En iyi kadın oyuncu – müzikal veya komedi:

    • Emma Stone, Zavallı Şeyler (Poor Things)
    • Fantasia Barrino, Mor Renk
    • Jennifer Lawrence, Kırgınlık Yok
    • Natalie Portman, Mayıs Aralık
    • Alma Pöysti, Düşen Yapraklar
    • Margot Robbie, Barbie

    En iyi yönetmen:

    • Christopher Nolan, Oppenheimer 
    • Bradley Cooper, Maestro
    • Greta Gerwig, Barbie
    • Yorgos Lanthimos, Zavallı Şeyler (Poor Things)
    • Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon
    • Celine Song, Geçmiş Yaşamlar

    En iyi animasyon filmi:

    • Çocuk ve Balıkçıl 
    • Elemental
    • Örümcek Adam: Örümcek Evreninde
    • Süper Mario Bros Filmi
    • Suzume
    • Dilek

    Dizi dalında en iyi erkek oyuncu – drama:

    • Kieran Culkin, Succession
    • Pedro Pascal, The Last of Us
    • Jeremy Strong, Succession
    • Brian Cox, Succession
    • Gary Oldman, Yavaş Atlar
    • Dominic West, The Crown

    TV’de stand-up komedide en iyi performans:

    • Ricky Gervais, Ricky Gervais Armageddon 
    • Trevor Noah, Nerede Kalmıştım
    • Chris Rock, Seçici Öfke
    • Amy Schumer, Acil Durum İletişim
    • Sarah Silverman, Sarah Silverman: Sevdiğin Biri
    • Wanda Sykes, Ben Bir Şovmenim

    TV dizisinde en iyi erkek oyuncu – müzikal veya komedi:

    • Jeremy Allen White, Ayı 
    • Bill Hader, Barry
    • Steve Martin, Only Murders in the Building
    • Jason Segel, Küçülen
    • Martin Short, Only Murders in the Building
    • Jason Sudeikis, Ted Lasso

    En iyi senaryo:

    • Justine Triet ve Arthur Harari, Bir Düşüşün Anatomisi
    • Greta Gerwig ve Noah Baumbach, Barbie
    • Tony McNamara, Poor Things
    • Christopher Nolan, Oppenheimer
    • Eric Roth ve Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon
    • Celine Song, Geçmiş Yaşamlar

    1998, İzmir doğumlu. Yazar, çizer, okur... Gündüz teknoloji editörü, gece illüstratör.

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