7.500 mAh pil ve LCD ekran: Yeni Redmi tableti yola çıktı

7.500 mAh pile sahip yeni Redmi tablet modeli için geri sayım başladı.

Çok yakında duyurulması beklenen cihazda MediaTek Dimensity 9400 çipi yer alacak.

Cihazın 8 inç boyutunda IPS LCD ekranla karşımıza çıkacağı belirtiliyor.

Redmi çok yakında kompakt bir tablet cihazıyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yaptığı isabetli sızıntılarla adından söz ettiren Digital Chat Station, Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden cihazla alakalı önemli bilgiler paylaştı. Beklenen modelin ilk detayları ortaya çıktı.

Digital Chat Station’ın iddialarına göre yeni Redmi tableti kompakt yapısına rağmen güçlü bir performans sunacak. Söylentilere göre cihaz yaklaşık 8 inç boyutunda bir IPS LCD ekrana sahip olacak. Bu tercih günlük kullanım için pratik ve kullanımı kolay bir tablet arayan kullanıcılara hitap edecek. Tablet çok yakında resmi olarak duyurulacak.

Yeni Redmi tableti Dimensity 9400 ile gelebilir

Xiaomi tarafından duyurulacak yeni Redmi tableti uzun ömürlü pil performansı ortaya koyacak. Söylentilere göre cihazda 7.500 mAh batarya yer alacak. Aynı zamanda gelişmiş hızlı şarj teknolojilerinden birine de destek sunulacak.

Yeni Redmi tabletinin üst seviye bir yonga setiyle gelebileceği görülüyor. En olası adaylar arasında MediaTek Dimensity 9400‘e işaret ediyor. Cihazın bellek yapılandırmalarının 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile başlaması bekleniyor. Bu seçeneklerin 12 GB RAM ve 512 GB depolamaya kadar çıkacağı söyleniyor.

Xiaomi tabletlerde indirim başladı

Xiaomi Türkiye şu anda bazı tablet modellerinde indirim fırsatları sunuyor. Büyük boyutu ve yüksek performansıyla öne çıkan Redmi Pad Pro modeli 12 bin 799 TL’den yüzde 13 indirimle 11 bin 99 TL‘ye düştü.

Fiyat-performans odaklı Redmi Pad SE cihazı yüzde 15 indirimle 8 bin 599 TL’den 7 bin 299 TL‘ye düştü. Son olarak Redmi Pad SE 8.7 inç seçeneği minik boyutu ve iddialı özellikleriyle 5 bin 699 TL’den 4 bin 999 TL fiyat etiketine düşmüş durumda.