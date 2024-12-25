6.000 mAh bataryalı OPPO A5 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

OPPO'nun yeni telefonu A5 Pro fiyatına göre iddialı özellikleriyle piyasaya çıktı.

6.000 mAh pil kapasitesine sahip olan cihaz, 80W hızlı şarj desteğiyle dikkat topluyor.

Birinci sınıf tasarıma sahip olan model, son derece dayanıklı yapısıyla da artı puan elde ediyor.

OPPO A5 Pro gelişmiş özellikleri ile resmen tanıtıldı. Üst düzey bir performansa ev sahipliği yapan cihaz, günlük kazalara karşı son derece dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor. Birinci sınıf bir tasarımla gelen model, en az tüm gün boyunca kullanıma dayanacak büyük bir pil kapasitesi sunuyor.

OPPO’nun yeni telefonu arka tarafta çift sensör ve bir LED flaş barındıran iddialı bir kamera seti taşıyor. Büyük dairesel kamera setine sahip olan telefon, dört renk seçeneğiyle geliyor. Marka her bir renk için farklı desenlerden oluşan şık bir görünüm ortaya koyuyor. Cihazın renk opsiyonları arasında beyaz, siyah, mor ve kırmızı yer alıyor.

OPPO A5 Pro özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlük (2412 × 1080 piksel), 120 Hz yenileme hızı, 1,07 milyar renk desteği, 1.200 nit parlaklık ve Gorilla Glass Victus 2 korumasına sahip 6,7 inç AMOLED ekran

Full HD+ çözünürlük (2412 × 1080 piksel), 120 Hz yenileme hızı, 1,07 milyar renk desteği, 1.200 nit parlaklık ve Gorilla Glass Victus 2 korumasına sahip 6,7 inç AMOLED ekran İşlemci: MediaTek Dimensity 7300

MediaTek Dimensity 7300 RAM kapasitesi: 8 ve 12 GB RAM

8 ve 12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama alanı

256 GB ve 512 GB depolama alanı Arka kamera: f/1,8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamerea ve f/2,4 diyafram açıklığına sahip 2 MP monokrom yardımcı lens

f/1,8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamerea ve f/2,4 diyafram açıklığına sahip 2 MP monokrom yardımcı lens Selfie kamerası: f/2,4 diyafram açıklığına sahip 16 MP ön kamera

f/2,4 diyafram açıklığına sahip 16 MP ön kamera Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC, GPS

5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC, GPS Batarya kapasitesi: 80W hızlı şarjlı 6.000 mAh pil

80W hızlı şarjlı 6.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı ColorOS 15 kullanıcı arayüzü

GSMArena’nın aktardığı bilgilere göre OPPO A5 Pro, 8 GB ve 12 GB LPDDR4X RAM ile 256 GB ve 512 GB UFS 3.1 dahili depolama seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. Cihaz 2,5 GHz’e kadar sekiz çekirdekli CPU’ya sahip Dimensity 7300 yonga setiyle donatılıyor.

6,7 inç AMOLED ekrana sahip olan OPPO modeli 2412 × 1080 piksel çözünürlüğe sahip, 1,07 milyar rengi destekliyor ve 120 Hz yenileme hızıyla çalışıyor. Dış mekanlarda daha rahat kullanım için maksimum 1.200 nit parlaklık ve Gorilla Glass Victus 2 koruması bulunuyor.

f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera, 27 mm eşdeğer odak uzaklığı ve iki eksende optik görüntü sabitleme (OIS) bulunuyor. İkincil kamera ise yalnızca ana lense yardımcı olmak için kullanılan, f/2,4 diyafram açıklığına ve 22 mm odak uzaklığına sahip 2 MP monokrom kamera oluyor. Önde ise f/2,4 diyafram açıklığına ve 23 mm odak uzaklığına sahip 16 MP selfie kamerası yer alıyor.

OPPO’nun yeni telefonu 1,8 metreye kadar 360° düşmeye karşı güçlendirilmiş bir yapıya, anakartı koruyan alüminyum alaşıma, çarpışma önleyici kirişler ve hava yastığı tasarımı ile güçlendirilmiş köşelere sahip. Aynı zamanda cihaz IP66, IP68 ve IP69 ile suya ve 14 askeri standart çevre testiyle zorlu ortamlara karşı dayanıklılık gösteriyor.

6.000 mAh pile sahip olan OPPO A5 Pro, 80W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Bu sayede yalnızca 10 dakika şarjla 3 saatlik bir film izlemek için yeterli şarj sağlanıyor. ColorOS 15 arayüzü altında Android 15 işletim sistemiyle gelen model 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC, ekran altı parmak izi okuyucu ve GPS özellikleriyle sunuluyor.

OPPO A5 Pro fiyatı

OPPO’nun yeni telefonu şu anda Çin pazarında satışa çıkmış durumda. Cihaz 1.999 CNY (yaklaşık 9 bin 600 TL) başlangıç fiyatıyla satılıyor. Modelin Türkiye ve diğer ülkelere ne zaman geleceği şimdilik paylaşılmadı.