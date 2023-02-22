50 MP kameralı POCO C55 rekabetçi fiyatıyla tanıtıldı

Xiaomi’nin alt markası olarak bilinen POCO, C serisine yeni bir akıllı telefon dahil etti. POCO C55 modeli, rekabetçi satış fiyatıyla piyasaya çıktı. 50 MP ana kamera ile gelen giriş seviyesi cihaz, geçtiğimiz yılın sonunda Çin pazarında duyurulan Redmi 12C’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olarak lanse edildi.

POCO C55’in öne çıkan özellikleri arasında mobil fotoğrafçılar için etkileyici çekimler vaat eden 50 MP ana kamera yer alırken; aynı zamanda cihazın MediaTek Helio G85 işlemciye sahip olduğu, 6 GB’a kadar RAM desteği ve 5,000 mAh pil kapasitesi gibi dikkat çekici detaylar içerdiği açıklandı. Telefonla alakalı merak edilen tüm ayrıntıları sizler için bir araya getirdik.

POCO C55 özellikleri

Ekran: HD+ çözünürlüğe sahip 6,71 inç ekran, damla çentikli tasarım

HD+ çözünürlüğe sahip 6,71 inç ekran, damla çentikli tasarım İşlemci: MediaTek Helio G85

MediaTek Helio G85 GPU: Mali-G52 MP2

Mali-G52 MP2 RAM kapasitesi: 4 veya 6 GB LPDDR4X RAM

4 veya 6 GB LPDDR4X RAM Dahili depolama alanı: 64 veya 128 GB UFS 2.2 dahili depolama, MicroSD kart ile 512 GB’a kadar genişletilebilir bellek

64 veya 128 GB UFS 2.2 dahili depolama, MicroSD kart ile 512 GB’a kadar genişletilebilir bellek Selfie kamerası: 5 MP ön kamera

5 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana sensör ve 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana sensör ve 2 MP derinlik sensörü Bağlantı: Çift SIM, mikro USB, P2 ve Bluetooth 5.1

Çift SIM, mikro USB, P2 ve Bluetooth 5.1 Batarya: 10W şarjlı 5,000 mAh pil kapasitesi

10W şarjlı 5,000 mAh pil kapasitesi İşletim sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13 kullanıcı arayüzü

Giriş seviyesi bir donanıma sahip olan POCO C55, HD+ çözünürlük (1650 x 720 piksel), standart 60 Hz yenileme hızı ve maksimum 500 nit parlaklıkla gelen 6,71 inç IPS LCD ekran sunuyor. Ön kısımda damla şeklindeki bir çentik tasarımı taşıyan cihaz, Panda Glass cam koruma teknolojisiyle düşme ve çarpmalara karşı direnç gösteriyor.

MediaTek tarafından geliştirilen Helio G85 işlemciye sahip olan POCO telefonu, fiyatına göre başarılı bir performans vaat ediyor. Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse daha önce bu işlemciyi Tecno Pova Neo 2, Redmi Note 9, Realme C25s, Infinix Hot 12 ve Vivo Y22 gibi modellerde de görme şansına sahip olmuştuk. Mali G52 GPU ile güçlendirilen cihaz, 6 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 128 GB UFS 2.2 dahili depolama alanı sunuyor. Aynı zamanda microSD kart desteği sayesinde 512 GB’a kadar genişletilebilir bellek imkanı sağlanıyor.

Poco C55, 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörüyle arka tarafta çift kamera modülüne yer veriyor. Ön kısımda ise 5 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Güvenlik için arkaya bir parmak izi tarayıcısı yerleştiriliyor. 10 watt hızlı şarj desteğine sahip 5,000 mAh pil kapasitesiyle gelen modelde Android 12 tabanlı MIUI 13 karşımıza çıkıyor. Son olarak diğer öne çıkan özellikler arasında IP52 sertifikası, çift SIM bağlantısı, 4G, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, GPS ve Glonass yer alıyor.

POCO C55 fiyatı

Siyah, yeşil ve mavi olmak üzere üç renk seçeneği ile karşımıza çıkan POCO C55’in fiyatı belli oldu. İlk olarak Hindistan pazarında raflara gelecek olan cihaz, şu fiyatlarla listelenecek: