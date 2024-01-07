Cooler Master Sneaker X Bounce: Spor ayakkabı temalı oyun bilgisayarı tanıtıldı

Sıra dışı ürünlerle karşımıza çıkmaya devam eden Cooler Master, geçen yıl spor ayakkabı formuna sahip ilk oyun bilgisayarını piyasaya duyurmuştu. Kısa sürede büyük bir dikkat toplayan bu model, yenilikçi tasarımıyla beğeni kazandı. Şimdi ise şirket, sevilen modelin yeni bir versiyonunu tanıttı. Cooler Master Sneaker x Bounce, spor ayakkabı benzeri görünümünü sokak kültüründen esinlenen bir tarzla kombine ediyor.

İlginç bir tavşan maskesini de andıran bu tasarım, Bounce adlı bir sanatçı ile ortaklık kurularak üretildi. Şirketin açıkladığı bilgilere göre cihaz, benzersiz bir görünüme sahip olmanın yanı sıra mümkün olan en iyi performansa ulaşmak isteyenler için iyi bir seçenek olmayı vaat ediyor.

Cooler Master Sneaker X Bounce yalnızca 1.000 tane üretilecek

Etkileyici bir tasarıma sahip olan bilgisayarda çıkabilir hoparlör desteği yer alıyor. LED tasarım unsurlarıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran ürün, ne yazık ki sınırlı bir üretime sahip olmayacak. Merakla beklenen cihazın dünya genelinde yalnızca 1.000 tane üretilip satılacağı açıklandı. Fakat ne yazık ki şimdilik şirketten ürünün çıkış tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi.

Spor ayakkabı temalı oyun bilgisayarı ile ilgili şimdilik bilgiler kısıtlı bir durumda. Cooler Master şu anda cihazın teknik özelliklerine ilişkin bir bilgi vermedi. Fakat cihazın 6.000 MHz frekansa ulaşan XPOWER Zenith DDR5 Gaming RAM belleklerden güç alacağı biliniyor. Öte yandan ürün, ömür boyu garanti desteğiyle tüketiciler için öne çıkan seçeneklerden bir tanesi olmaya aday duruyor.

NVIDIA RTX 40 serisi işlemciye sahip olacak

Öte yandan cihazın NVIDIA RTX 40 serisine ait performans canavarı bir işlemciden güç alacağı öne sürülüyor. Fakat şu anda maalesef cihazın hangi modelle geleceği açıklanmadı. Çıkarılabilir bir klavye tuşuna sahip olacak ürün, aynı zamanda ses ve ışık yoğunluğunu kontrol etmenize izin verecek düğmeler de sunacak.

Şu anda ne yazık ki Cooler Master Sneaker X Bounce modelinin çıkış tarihine ilişkin bir bilgi gelmedi. Sınırlı sayıda üretilecek olan cihazın fiyat etiketi de şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor. Fakat ilerleyen haftalarda şirketin cihazla ilgili merak edilen tüm soru işaretlerini gidereceği tahmin ediliyor.