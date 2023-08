360 TL’lik iki oyun Epic Games Store’da bedava oldu

Dünyanın en çok kullanılan dijital oyun mağazalarından biri olan Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Her hafta düzenli olarak 1 ya da 2 adet oyunu kullanıcılarına bedava sunan platform, bu sayede oyuncular arasındaki popülaritesini artırırken, bir yandan da kullanıcı sayısını büyütmeye devam ediyor.

Resmi rakamlara göre 700 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan Epic Games Store, bildiğiniz gibi ücretsiz oyun kampanyasını Perşembe günleri gerçekleştiriyor. Geçmiş yıllarda Grand Theft Auto (GTA) 5 gibi büyük bütçeli AAA kalitedeki yapımları bedava dağıtmasıyla ses getiren Epic Games, bu hafta Europe Universalis IV ve Orwell: Keeping an Eye on You oyunlarıyla karşımıza çıktı.

Europa Universalis IV ücretsiz indirilebilir

Paradox Development Studio tarafından geliştirilen ve Paradox Interactive imzasıyla yayınlanan bu strateji oyunu, Europa Universalis serisinin dördüncü oyunu olarak karşımıza çıkıyor. 13 Ağustos 2014’te çıkışını gerçekleştiren yapım Linux, Microsoft Windows ve macOS platformlarında desteklenmekte.

Oyun içerisinde oynanış mekaniğini, karakterlerin yeteneklerini ve daha fazlasını geliştirmenizi sağlayan, bunun yanı sıra yepyeni çıkartmalarla oyuna farklı bir hava katmanızı sağlayan onlarca eklenti de bulunuyor. Fakat bu eklentileri ayrıca almanız gerektiğini belirtmemizde fayda var.

Normalde 340 TL değerinde olan Europa Universalis IV oyunu 17 Ağustos’a kadar ücretsiz indirilebilir halde olacak.

Europe Universalis IV sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows® 8.1 64 bit

Windows® 8.1 64 bit İşlemci: Intel® Core™ i3-2105 / AMD® FX 4300

Intel® Core™ i3-2105 / AMD® FX 4300 Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia® GeForce™ GTX 460 (1 GB) / AMD® Radeon™ HD 5850 (1 GB)

Nvidia® GeForce™ GTX 460 (1 GB) / AMD® Radeon™ HD 5850 (1 GB) Depolama: 6 GB HDD alanı

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows® 10 Home 64 bit

Windows® 10 Home 64 bit İşlemci: Intel® Core™ i3 3240 / AMD® FX 8120

Intel® Core™ i3 3240 / AMD® FX 8120 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia® GeForce™ GTX 560 Ti (1 GB)

Nvidia® GeForce™ GTX 560 Ti (1 GB) Depolama: 6 GB HDD alanı

Orwell: Keeping an Eye on You da bedava oldu

Almanya merkezli Osmotic Studios tarafından geliştirilen Orwell: Keeping an Eye on You, ana karakterimizin bir devlet görevlisi rolünde ulusal güvenlik tehditlerini bulmak için gözetim kaynaklarını izlediği bir epizodik simülasyon oyunu olarak biliniyor.

Android, Microsoft Windows, iPhone ve Mac platformlarının tamamında desteklenen Orwell: Keeping an Eye on You oyunu, normalde 18,50 TL satılmasına karşın, 17 Ağustos 2023 tarihine kadar Epic Games Store’da bedava olacak.

Orwell: Keeping an Eye on You sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows XP SP2+

Windows XP SP2+ İşlemci: 2,0 GHz

2,0 GHz Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Ekran Kartı: DirectX 9 uyumlu

Önerilen sistem gereksinimleri: