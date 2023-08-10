360 TL’lik iki oyun Epic Games Store’da bedava oldu

Dünyanın en çok kullanılan dijital oyun mağazalarından biri olan Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Her hafta düzenli olarak 1 ya da 2 adet oyunu kullanıcılarına bedava sunan platform, bu sayede oyuncular arasındaki popülaritesini artırırken, bir yandan da kullanıcı sayısını büyütmeye devam ediyor.
Resmi rakamlara göre 700 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan Epic Games Store, bildiğiniz gibi ücretsiz oyun kampanyasını Perşembe günleri gerçekleştiriyor. Geçmiş yıllarda Grand Theft Auto (GTA) 5 gibi büyük bütçeli AAA kalitedeki yapımları bedava dağıtmasıyla ses getiren Epic Games, bu hafta Europe Universalis IV ve Orwell: Keeping an Eye on You oyunlarıyla karşımıza çıktı.
Europa Universalis IV ücretsiz indirilebilir
Paradox Development Studio tarafından geliştirilen ve Paradox Interactive imzasıyla yayınlanan bu strateji oyunu, Europa Universalis serisinin dördüncü oyunu olarak karşımıza çıkıyor. 13 Ağustos 2014’te çıkışını gerçekleştiren yapım Linux, Microsoft Windows ve macOS platformlarında desteklenmekte.
Oyun içerisinde oynanış mekaniğini, karakterlerin yeteneklerini ve daha fazlasını geliştirmenizi sağlayan, bunun yanı sıra yepyeni çıkartmalarla oyuna farklı bir hava katmanızı sağlayan onlarca eklenti de bulunuyor. Fakat bu eklentileri ayrıca almanız gerektiğini belirtmemizde fayda var.
Normalde 340 TL değerinde olan Europa Universalis IV oyunu 17 Ağustos’a kadar ücretsiz indirilebilir halde olacak.
Europe Universalis IV sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows® 8.1 64 bit
- İşlemci: Intel® Core™ i3-2105 / AMD® FX 4300
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia® GeForce™ GTX 460 (1 GB) / AMD® Radeon™ HD 5850 (1 GB)
- Depolama: 6 GB HDD alanı
Önerilen sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows® 10 Home 64 bit
- İşlemci: Intel® Core™ i3 3240 / AMD® FX 8120
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia® GeForce™ GTX 560 Ti (1 GB)
- Depolama: 6 GB HDD alanı
Orwell: Keeping an Eye on You da bedava oldu
Almanya merkezli Osmotic Studios tarafından geliştirilen Orwell: Keeping an Eye on You, ana karakterimizin bir devlet görevlisi rolünde ulusal güvenlik tehditlerini bulmak için gözetim kaynaklarını izlediği bir epizodik simülasyon oyunu olarak biliniyor.
Android, Microsoft Windows, iPhone ve Mac platformlarının tamamında desteklenen Orwell: Keeping an Eye on You oyunu, normalde 18,50 TL satılmasına karşın, 17 Ağustos 2023 tarihine kadar Epic Games Store’da bedava olacak.
Orwell: Keeping an Eye on You sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows XP SP2+
- İşlemci: 2,0 GHz
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: DirectX 9 uyumlu
Önerilen sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: 2,0 GHz
- Bellek: 6 GB