31 Aralık son gün: WhatsApp eski Android telefonlarda çalışmayacak

Eski Android telefonlar için WhatsApp desteği çok yakında sona eriyor.

1 Ocak 2025'ten itibaren Android KitKat veya daha eski sürümlere sahip olan kullanıcılar WhatsApp'a erişemeyecek.

Açıklanan listede çok sayıda Samsung, HTC, LG, Motorola ve Sony telefon modeli yer alıyor.

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bazı eski Android telefon modellerinde çalışmayı durduracak. Meta’nın sahibi olduğu uygulama, Android KitKat ya da daha eski sürümlere sahip olan cihazlar için verdiği desteği kesecek. Bu durumdan ne yazık ki onlarca cihaz ve dünya çapında milyonlarca kullanıcı etkilenecek.

Bilindiği üzere WhatsApp belirli dönemlerde bazı eski işletim sistemi sürümleri için verdiği desteğin fişini çekiyor. Bunun sebebi, söz konusu eski sürümlerin uygulamanın mevcut özelliklerini karşılayacak gereksinimlere sahip olmamasından kaynaklanıyor. Giderek daha gelişmiş bir hale gelen platform, bu nedenle birçok cihazda çalışmayı sona erdirecek.

Bu durumdan etkilenen WhatsApp kullanıcıları için ise iki farklı yol görünüyor. Bunlardan ilki, bütçe elverdiği takdirde yeni bir akıllı telefon satın almak olacak. Böylelikle güncel bir Android sürümü kullanarak uygulamalardan daha verimli bir şekilde faydalanmak mümkün hale gelecek.

İkinci seçenek ise başka bir mesajlaşma uygulamasını tercih etmek olabilir. Bütçesi müsait olmayan kullanıcılar için şimdilik tek çare bu son opsiyon gibi görünüyor. Şu anda Google Play Store mağazasında birçok WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulaması yer alıyor.

WhatsApp desteği sona erecek eski Android telefonlar

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren artık WhatsApp uygulamasını çalıştıramayacak olan eski Android telefonlar açıklandı. GSMArena’nın haberine göre paylaşılan listede Samsung, Motorola, HTC, LG ve Sony markalarına ait birçok farklı model yer alıyor.

Önümüzdeki günlerde WhatsApp’a erişemeyecek olan telefonlar şu şekilde sıralanıyor:

Samsung:

Galaxy S3

Galaxy Note 2

Galaxy Ace 3

Galaxy S4 Mini

Motorola:

Moto G

Razr HD

Moto E 2014

HTC:

One X

One X+

Desire 500

Desire 601

LG:

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

L90

Sony:

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

iOS kullanıcıları etkilenecek mi?

Meta’nın yakın zamanda iPhone kullanıcıları için de değişiklikler duyurduğunu belirtmekte fayda var. 15.1 sürümünden önceki iOS işletim sistemli cihazlar için WhatsApp desteği Mayıs 2025’ten itibaren sona erecek.

Şirket, uygulamanın yeni özelliklerinin eski cihazlarda bulunmayan teknolojik kaynaklar gerektirmesi nedeniyle kararın kullanıcılar için mümkün olan en iyi deneyimi garanti etmeyi amaçladığını ifade ediyor.