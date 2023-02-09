240W hızlı şarj destekli Realme GT Neo 5 tanıtıldı

Realme bugün Çin pazarında yeni akıllı telefon modeli ile karşımıza çıktı. Şirket, rekabetçi bir fiyat ve güçlü teknik özellikleriyle Realme GT Neo 5 cihazını tanıttı. Şimdiye kadar hakkında çok sayıda sızıntı iddiası çıkan model nihayet resmiyet kazandı. Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisi sayesinde kullanıcılara olağanüstü bir performans vaat eden cihaz, 240 watt hızlı şarj desteğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Realme GT Neo 5 özellikleri

Boyutlar : 163,9 x 75,8 x 8,9 mm (6,45 x 2,98 x 0,35 inç)

: 163,9 x 75,8 x 8,9 mm (6,45 x 2,98 x 0,35 inç) Ağırlık : 199 gram

: 199 gram Ekran : 6,74 inç AMOLED panel, 144 Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, 1400 nit maksimum parlaklık, yüzde 87,9 ekran-gövde oranı, 1240 x 2772 piksel çözünürlük kalitesi

: 6,74 inç AMOLED panel, 144 Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, 1400 nit maksimum parlaklık, yüzde 87,9 ekran-gövde oranı, 1240 x 2772 piksel çözünürlük kalitesi İşlemci : Sekiz çekirdekli (1×3,19 GHz Cortex-X2 ve 3×2,75 GHz Cortex-A710 ve 4×1,80 GHz Cortex-A510) Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, Adreno 730 GPU

: Sekiz çekirdekli (1×3,19 GHz Cortex-X2 ve 3×2,75 GHz Cortex-A710 ve 4×1,80 GHz Cortex-A510) Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, Adreno 730 GPU RAM kapasitesi : 8 GB, 12 GB ve 16 GB

: 8 GB, 12 GB ve 16 GB Dahili depolama : 256 GB ve 1 TB

: 256 GB ve 1 TB Arka kamera : 50 MP geniş açılı ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı sensor ve 2 MP makro lens

: 50 MP geniş açılı ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı sensor ve 2 MP makro lens Ön kamera : 16 MP selfie kamerası

: 16 MP selfie kamerası Pil : 150 W şarjlı 5.000 mAh pil veya 240 W şarjlı 4.600 mAh pil

: 150 W şarjlı 5.000 mAh pil veya 240 W şarjlı 4.600 mAh pil İşletim sistemi: Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 kullanıcı arayüzü

1.5K çözünürlüğe sahip olan (2882 x 1240 piksel) Realme GT Neo 5 cihazı 6,74 inç AMOLED ekranla karşımıza çıkıyor. 144 Hz yenileme hızı sayesinde kullanıcılara etkileyici bir mobil deneyim vaat ediliyor. 1400 nit maksimum parlaklık ve HDR10+ desteği sağlanıyor.

Güçlü bir donanımla gelen cihaz, 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve maksimum 1 TB dahili depolama alanı seçenekleri içeriyor. Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciyle çalışan model, farklı pil ve hızlı şarj desteklerine sahip iki varyant sunuyor. İlki daha uygun fiyatlı ve 150 watt hızlı şarjlı 5000 mAh pil ünitesine sahip model seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Diğer opsiyon ise 4600 mAh pil kapasitesiyle gelirken, 240 watt hızlı şarj desteğiyle piyasaya yeni bir soluk getiriyor. Bu sayede cihazın yalnızca 80 saniyede yüzde 1’den yüzde 20’ye çıkabildiği söyleniyor.

Realme GT Neo 5 kamera özellikleri ile de beğeni topluyor. 50 MP Sony IMX890 ana kamerayla gelen cihazda 8 MP Sony IMX355 ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro kameraya alan açılıyor. Ön tarafta ise selfie çekimleri ve görüntülü sohbetler için 16 MP’lik bir lens bulunuyor. RGB aydınlatmaya sahip cihaz, kişiselleştirme için 25’e yakın renk ve cihazın bazı dahili bileşenlerinin görülebileceği şeffaf bir parça içeriyor.

Realme GT Neo 5 fiyatı

Şimdilik yalnızca Çin pazarında bulunan yeni Realme telefonu ön siparişe açılmış durumda. Siyah, beyaz ve mor renk seçenekleriyle gelen cihazın fiyatları şu şekilde açıklandı:

Realme GT Neo 5 150W

8 GB + 256 GB – 2.499 Yen (vergiler hariç yaklaşık 6 bin 900 TL)

12 GB + 256 GB – 2.699 Yen (vergiler hariç yaklaşık 7 bin 500 TL)

16 GB + 256 GB – 2.899 Yen (vergiler hariç yaklaşık 8 bin TL)

Realme GT Neo 5 240W