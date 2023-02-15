22.000 mAh pile sahip Doogee V Max satışa çıktı

Yeni bir akıllı telefon satın alırken pek çok kişi pil kapasitesi, ekran boyutu, işlemci performansı ve dayanıklılık gibi unsurlara dikkat ediyor. Bugün itibariyle AliExpress üzerinden satışa sunulmaya başlanan Doogee V Max cihazı ise tüm bu unsurları başarılı şekilde bir araya getiriyor.

Olağanüstü bir pil gücüyle karşımıza çıkan model, kullanıcılara günler boyunca kesintisiz iletişim vaat ediyor. 22000 mAh bataryasıyla dikkatleri üzerinde toplayan model, piyasada şimdiye kadarki en büyük pile sahip ticari cep telefonu unvanını elinde taşıyor. Kendi kategorisinde büyük bir rekora imza atan cihaz, sağlamlığıyla da tüketicileri büyülüyor.

Doogee V Max özellikleri

Ekran: FullHD+ çözünürlüğe sahip 6,58 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı

FullHD+ çözünürlüğe sahip 6,58 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 1080

MediaTek Dimensity 1080 RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama alanı ve 2 TB’a kadar genişletilebilir microSD kart girişi desteği

256 GB dahili depolama alanı ve 2 TB’a kadar genişletilebilir microSD kart girişi desteği Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 108 MP sensörlü ana lens, 20 yardımcı lens ve 16 MP ultra geniş açılı lens

108 MP sensörlü ana lens, 20 yardımcı lens ve 16 MP ultra geniş açılı lens Bağlantı: 5G bağlantısı, WiFi 6 NFC ve Bluetooth 5.2

5G bağlantısı, WiFi 6 NFC ve Bluetooth 5.2 Batarya kapasitesi: 33 watt hızlı şarj desteğine sahip 22.000 mAh pil kapasitesi

33 watt hızlı şarj desteğine sahip 22.000 mAh pil kapasitesi İşletim sistemi: Android 12 işletim sistemi

120 Hz yenileme hızına sahip 6,58 inç IPS LCD ekranla gelen yeni Doogee telefonu 19:9 en boy oranı, 401 ppi piksel yoğunluğu ve 400 nit parlaklık desteği içeriyor. Full HD+ çözünürlük sunan telefonda Corning Gorilla Glass cam koruma teknolojisi bulunuyor.

Dayanıklılığı ile ön plana çıkan Doogee V Max, kamera konusunda da beklentileri fazlasıyla karşılıyor. 108 MP Samsung HM2 ana kamerayla gelen cihazda 20 MP yardımcı lens ve 130 derece görüş alanına sahip 16 MP ultra geniş açılı sensöre yer veriliyor. Ön kısımda ise 32 MP’lık bir selfie kamerası bulunuyor.

Dolu bir pil ile 2.300 saat bekleme süresi, 25 saat oyun oynama, 35 saat içerik akışı, 80 saat müzik çalma ve 109 saat telefon görüşmesi yapmayı vaat eden Doogee, 22.000 mAh olağanüstü bataryası ile 33 watt hızlı şarj desteğini bir araya getiriyor. Cihazda MediaTek’in geliştirdiği Dimensity 1080 işlemci bulunuyor. 12 GB RAM kapasitesi sunan modelde 8 GB sanal RAM sağlanıyor. Bu sayede kullanıcılar 20 GB’a kadar RAM’e ulaşabiliyor. 256 GB depolama alanı sunulurken, microSD kart girişi sayesinde 2 TB’a kadar genişletilebilir alan sağlanıyor.

Doogee V Max fiyatı

Kutudan çıkar çıkmaz Android 12 işletim sistemiyle çalışan Doogee V Max’in fiyatı 749,99 dolar olarak açıklandı. Ancak cihaz belirli bir süre için 559,99 dolardan satılıyor. Şu anda ön sipariş aşamasında olan telefon, 18 Şubat’ta alıcılara teslim edilmeye başlanacak.