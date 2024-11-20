2024’ün en iyi Android uygulamaları belli oldu

Google, Play Store'daki 2024'ün en iyi uygulamalarını açıkladı.

Max (eski adıyla HBO Max) "yılın en iyi genel uygulaması" ödülüne layık görüldü.

Farklı dallarda yıla damgasını vuran uygulamalar sıralandı.

Android ekosisteminde yıla damgasını vuran uygulamalar belli oldu. Google, 2024’ün en iyi Android uygulamaları ile karşımıza çıktı. Yılın en popüler uygulamalarını onurlandıran şirket, farklı kategorilerde kullanıcılara işlevsel çözümler sunan bir dizi uygulamayı bir araya getirdi.

Farklı kategorilerde yılın en iyi uygulamaları ile ilgili bilgi veren şirket, sonuçları kullanıcılarla paylaştı. HBO’nun Netflix rakibi dijital platformu Max (HBO Max) listede zirveye oturdu. Aynı zamanda Google’ın 2024’ün en iyi Android oyunları hakkında da raporunu yayınladığını belirtmekte fayda var.

2024’ün en iyi Android uygulamaları

Google tarafından belirlenen 2024’ün en iyi Android uygulamaları listesinin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Max (eski adıyla HBO Max) iki önemli kategoride liderliği elde etti. Popüler dijital platform, En İyi Genel Uygulama ve En İyi Çoklu Cihaz Uygulaması dallarında zirveye oturmayı başardı. Fakat ne yazık ki Max’in şu anda Türkiye pazarında hizmet vermediğini belirtelim.

Kişisel gelişim kategorisinde Disciplined – Habit Tracker, rutinlerini daha iyi organize etmek isteyenler için vazgeçilmez bir araç olarak öne çıktı. Flo Menstrual Calendar ise günlük kullanım için en iyi uygulama olarak seçildi.

En İyi Gizli Hazine ödülüne layık görülen uygulama, öğrencilere pratik çözümler sunan UpStudy – Camera Math Solver olarak karşımıza çıktı. Akıllı saat kullanıcıları için en iyi uygulama kategorisinde ise Baby Daybook birinciliğe oturdu.

Eğlence uygulamaları arasında +SBT en iyi seçenek olarak öne çıktı. Infinite Painter uygulaması ise tablet ve büyük ekranlı cihaz kullanıcıları için ideal seçim olduğunu ispatladı.

Peki ya size göre 2024’ün en iyi uygulamaları hangileri? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.