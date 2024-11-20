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    2024’ün en iyi Android uygulamaları belli oldu

    2024'ün en iyi Android uygulamaları belli oldu. Google, Play Store'da yer alan öne çıkan uygulamaları duyurdu.
    2024'ün en iyi Android uygulamaları
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    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • Google, Play Store'daki 2024'ün en iyi uygulamalarını açıkladı.
    • Max (eski adıyla HBO Max) "yılın en iyi genel uygulaması" ödülüne layık görüldü.
    • Farklı dallarda yıla damgasını vuran uygulamalar sıralandı.

    Android ekosisteminde yıla damgasını vuran uygulamalar belli oldu. Google, 2024’ün en iyi Android uygulamaları ile karşımıza çıktı. Yılın en popüler uygulamalarını onurlandıran şirket, farklı kategorilerde kullanıcılara işlevsel çözümler sunan bir dizi uygulamayı bir araya getirdi.

    Farklı kategorilerde yılın en iyi uygulamaları ile ilgili bilgi veren şirket, sonuçları kullanıcılarla paylaştı. HBO’nun Netflix rakibi dijital platformu Max (HBO Max) listede zirveye oturdu. Aynı zamanda Google’ın 2024’ün en iyi Android oyunları hakkında da raporunu yayınladığını belirtmekte fayda var.

    2024’ün en iyi Android uygulamaları

    Google tarafından belirlenen 2024’ün en iyi Android uygulamaları listesinin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Max (eski adıyla HBO Max) iki önemli kategoride liderliği elde etti. Popüler dijital platform, En İyi Genel Uygulama ve En İyi Çoklu Cihaz Uygulaması dallarında zirveye oturmayı başardı. Fakat ne yazık ki Max’in şu anda Türkiye pazarında hizmet vermediğini belirtelim.

    Max

    Kişisel gelişim kategorisinde Disciplined – Habit Tracker, rutinlerini daha iyi organize etmek isteyenler için vazgeçilmez bir araç olarak öne çıktı. Flo Menstrual Calendar ise günlük kullanım için en iyi uygulama olarak seçildi.

    En İyi Gizli Hazine ödülüne layık görülen uygulama, öğrencilere pratik çözümler sunan UpStudy – Camera Math Solver olarak karşımıza çıktı. Akıllı saat kullanıcıları için en iyi uygulama kategorisinde ise Baby Daybook birinciliğe oturdu.

    Eğlence uygulamaları arasında +SBT en iyi seçenek olarak öne çıktı. Infinite Painter uygulaması ise tablet ve büyük ekranlı cihaz kullanıcıları için ideal seçim olduğunu ispatladı.

    Peki ya size göre 2024’ün en iyi uygulamaları hangileri? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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