2024’te PC oyunlarında “küçük harcamalar” büyük kazandırdı

PC oyun pazarı her geçen gün büyümeye devam ediyor. Newzoo’nun 2025 PC ve Konsol Oyun Raporu’ndaki son verilere göre oyunseverler geçen yıl tam oyunlar yerine mikro işlemlere para harcamaya yöneldi.

Bu rapor çok net bir resim çizildi. Mikroişlemler, 2024’te tüm PC pazar gelirinin yüzde 58’ini oluşturarak 24,4 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar yıllık bazda yüzde 1,4’lük bir büyümeye işaret ediyor.

Mikroişlemlerden en fazla gelir elde eden oyunlar

Raporda yer alan detaylara göre mikroişlemler aracılığıyla en fazla gelir elde eden üç oyun belli oldu. Zirveye yerleşen oyunlar Call of Duty: Black Ops 6, Roblox ve Fortnite olarak karşımıza çıktı.

Mikroişlemlere ek olarak DLC pazarı da geçen yıl büyüdü. Bir önceki yıla göre yüzde 0,8 daha fazla gelir elde ederek 5,3 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar Diablo 4, Elden Ring ve World of Warcraft gibi rekor kıran oyunlar için yapılan DLC’ler ve güncellemelerle desteklenen toplam PC pazar gelirinin yüzde 14’ünü temsil ediyor.

Premium oyunlarda keskin düşüş

Mikroişlemler ve DLC’ler büyürken, premium oyunlar yüzde 2,6 düşüşle 10,7 milyar dolara geriledi. PC gelirlerinin yüzde 28’ini oluşturdu.

Bu trajik düşüş, oyuncuların giderek daha fazla ücretsiz oyunlara para harcamayı ve tamamlanmış oyunlara daha az para harcamayı tercih etmelerinin yeni alışkanlıklarının fizyolojik bir sonucu olarak nitelendiriliyor.

PC oyun pazarı istikrarını korudu

Güç dengelerindeki bu değişimlere rağmen PC pazarı yine de istikrarlı kalmayı başardı. Yıllık bazda yalnızca yüzde 0,1 büyüme görüldü. Pazar 37,3 milyar dolar gelir elde edildi.

Son olarak Newzoo, PC pazarının büyümeye devam edeceğini, gelirin 2025 yılında 37,9 milyar dolara, 2027 yılına kadar ise 40 milyar doları geçeceğini tahmin ediyor.