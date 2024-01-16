2024 Emmy Ödülleri kazananları duyuruldu

1949 yılından bu yana her sene düzenli bir şekilde gerçekleştirilmeye devam eden Emmy Ödülleri yine görkemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. 2024 Emmy Ödülleri kazananları belli oldu. “Televizyon dünyasının Oscar’ları” olarak anılan etkinlik, birbirinden kaliteli yapımların kıyasıya rekabetini izleyicilere aktardı. Yılın en iyi dizileri Emmy’de onurlandırıldı.
Normal şartlarda Emmy Ödülleri’nin geçen yılın Eylükl ayında gerçekleştirilmesi bekleniyordu. Fakat ne yazık ki Hollywood grevleri sebebiyle beklenen organizasyon bugüne ertelendi. 1 Haziran 2022 ile 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında ekranlara gelen dizilerin yarıştığı etkinlik, yıla damga vuran yapımları bir araya getirdi.
2024 Emmy Ödülleri kazananları
75. Emmy Ödülleri sona erdi. Etkinlikte büyük ilgi toplayan yapımlar arasında Succession, The Bear, The Last of Us, The White Lotus ve Beef gibi ilgi çekici yapımlar yer alıyor. Kısa süre önce 2024 Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri’nde de En İyi Dizi başta olmak üzere birçok ödüle layık görülerek etkinliği domine eden Succession, Emmy’de de aynı başarısını gösterdi.
2024 Emmy Ödülleri kazananları arasında en çok ödül toplayan dram ve komedi dizileri Succession ile The Bear oldu. 27 dalda adaylığa sahip olan Succession’a En İyi Drama Dizisi kategorisi başta olmak üzere toplam 6 ödül verildi. The Bear da En İyi Komedi Dizisi başta olacak şekilde yine 6 ödüle sahip oldu. İşte yarışmada ödüle layık görülen tüm yapımlar…
En İyi Drama Dizisi
- KAZANAN: Succession
- Andor
- Better Call Saul
- The Crown
- House of the Dragon
- The Last of Us
- The White Lotus
- Yellowjackets
En İyi Komedi Dizisi
- KAZANAN: The Bear
- Abbott Elementary
- Barry
- Jury Duty
- The Marvelous Mrs Maisel
- Only Murders In The Building
- Ted Lasso
- Wednesday
En İyi Mini Dizi
- KAZANAN: Beef
- Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story
- Daisy Jones & The Six
- Fleishman Is In Trouble
- Obi-Wan Kenobi
En İyi Aktör – Drama
- KAZANAN: Kieran Culkin – Succession
- Jeff Bridges – The Old Man
- Brian Cox – Succession
- Bob Odenkirk – Better Call Saul
- Pedro Pascal – The Last of Us
- Jeremy Strong – Succession
En İyi Aktrist – Drama
- KAZANAN: Sarah Snook – Succession
- Sharon Horgan – Bad Sisters
- Melanie Lynskey – Yellowjackets
- Elisabeth Moss – The Handmaid’s Tale
- Bella Ramsey – The Last of Us
- Keri Russell – The Diplomat
En İyi Aktör – Komedi
- KAZANAN: Jeremy Allen White – The Bear
- Bill Hader – Barry
- Jason Segel – Shrinking
- Martin Short – Only Murders In The Building
- Jason Sudeikis – Ted Lasso
En İyi Aktrist – Komedi
- KAZANAN: Quinta Brunson – Abbott Elementary
- Christina Applegate – Dead To Me
- Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs Maisel
- Natasha Lyonne – Poker Face
- Jenna Ortega – Wednesday
En İyi Aktör – Mini Dizi
- KAZANAN: Steven Yeun – Beef
- Taron Egerton – Black Bird
- Kumail Nanjiani – Welcome To Chippendales
- Evan Peters – Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story
- Daniel Radcliffe – Weird: The Al Yankovic Story
- Michael Shannon – George & Tammy
En İyi Aktrist – Mini Dizi
- KAZANAN: Ali Wong – Beef
- Lizzy Caplan – Fleishman Is In Trouble
- Jessica Chastain – George & Tammy
- Dominique Fishback – Swarm
- Kathryn Hahn – Tiny Beautiful Things
- Riley Keough – Daisy Jones & The Six
En İyi Yardımcı Aktör – Drama
- KAZANAN: Matthew Macfadyen – Succession
- F Murray Abraham – The White Lotus
- Nicholas Braun – Succession
- Michael Imperioli – The White Lotus
- Theo James – The White Lotus
- Alan Ruck – Succession
- Will Sharp – The White Lotus
- Alexander Skarsgård – Succession
En İyi Yardımcı Aktrist – Drama
- KAZANAN: Jennifer Coolidge – The White Lotus
- Elizabeth Debicki – The Crown
- Meghann Fahy – The White Lotus
- Sabrina Impacciatore – The White Lotus
- Aubrey Plaza – The White Lotus
- Rhea Seehorn – Better Call Saul
- J Smith-Cameron – Succession
- Simona Tabasco – The White Lotus
En İyi Yardımcı Aktör– Komedi
- KAZANAN: Ebon Moss-Bachrach – The Bear
- Anthony Carrigan – Barry
- Phil Dunster – Ted Lasso
- Brett Goldstein – Ted Lasso
- James Marsden – Jury Duty
- Tyler James Williams – Abbott Elementary
- Henry Winkler – Barry
En İyi Yardımcı Aktrist – Komedi
- KAZANAN: Ayo Edebiri – The Bear
- Alex Borstein – The Marvelous Mrs Maisel
- Janelle James – Abbott Elementary
- Sheryl Lee Ralph – Abbott Elementary
- Juno Temple – Ted Lasso
- Hannah Waddingham – Ted Lasso
- Jessica Williams – Shrinking
En İyi Yardımcı Aktör – Mini dizi
- KAZANAN: Paul Walter Hauser – Black Bird
- Murray Bartlett – Welcome to Chippendales
- Richard Jenkins – Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story
- Joseph Lee – Beef
- Ray Liotta – Black Bird
- Young Mazino – Beef
- Jesse Plemons – Love & Death
En İyi Yardımcı Aktrist – Mini dizi
- KAZANAN: Niecy Nash-Betts – Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story
- Annaleigh Ashford – Welcome to Chippendales
- Maria Bello – Beef
- Claire Danes – Fleishman Is in Trouble
- Juliette Lewis – Welcome to Chippendales
- Camila Morrone – Daisy Jones & the Six
- Merritt Wever – Tiny Beautiful Things
En İyi Senaryo – Komedi
- KAZANAN: The Bear – Christopher Storer for System
- Barry – Bill Hader for Wow
- Jury Duty – Mekki Leeper for Ineffective Assistance
- Only Murders In The Building – John Hoffman, Matteo Borghese & Rob Turbovsky for I Know Who Did It
- The Other Two – Chris Kelly & Sarah Schneider for Cary & Brooke Go To An Aids Play
- Ted Lasso – Brendan Hunt, Joe Kelly & Jason Sudeikis for So Long, Farewell
En İyi Senaryo – Drama
- KAZANAN: Succession – Jesse Armstrong for Connor’s Wedding
- Andor – Beau Willimon for One Way Out
- Bad Sisters – Sharon Horgan, Dave Finkel & Brett Baer for The Prick
- Better Call Saul – Gordon Smith for Point And Shoot
- Better Call Saul – Peter Gould for Saul Gone
- The Last of Us – Craig Mazin for Long, Long Time
- The White Lotus – Mike White for Arrivederci
En İyi Senaryo – Mini Dizi
- KAZANAN: Beef – Lee Sung Jin for The Birds Don’t Sing, They Screech In Pain
- Fire Island – Joel Kim Booster
- Fleishman Is In Trouble – Taffy Brodesser-Akner for Me-Time
- Prey – Patrick Aison & Dan Trachtenberg
- Swarm – Janine Nabers & Donald Glover for Stung
- Weird: The Al Yankovic Story – Al Yankovic & Eric Appel
En İyi Yönetmen – Komedi
- KAZANAN: Barry – Bill Hader for Wow
- The Bear – Christopher Storer for Review
- The Marvelous Mrs Maisel – Amy Sherman-Palladino for Four Minutes
- The Ms Pat Show – Mary Lou Belli for Don’t Touch My Hair
- Ted Lasso – Declan Lowney for So Long, Farewell
- Wednesday – Tim Burton for Wednesday’s Child Is Full Of Woe
En İyi Yönetmen – Drama
- KAZANAN: Succession – Mark Mylod for Connor’s Wedding
- Andor – Benjamin Caron for Rix Road
- Bad Sisters – Dearbhla Walsh for The Prick
- The Last of Us – Peter Hoar for Long, Long Time
- Succession – Andrij Parekh for America Decides
- Succession – Lorene Scafaria for Living+
- The White Lotus – Mike White for Arrivederci
En İyi Yönetmen – Mini Dizi
- KAZANAN: Beef – Lee Sung Jin for Figures of Light
- Beef – Jake Schreier for The Great Fabricator
- Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story – Carl Franklin for Bad Meat
- Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story – Paris Barclay for Silenced
- Fleishman Is In Trouble – Valerie Faris & Jonathan Dayton for Me-Time
- Prey – Dan Trachtenberg