2024 Emmy Ödülleri kazananları duyuruldu

1949 yılından bu yana her sene düzenli bir şekilde gerçekleştirilmeye devam eden Emmy Ödülleri yine görkemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. 2024 Emmy Ödülleri kazananları belli oldu. “Televizyon dünyasının Oscar’ları” olarak anılan etkinlik, birbirinden kaliteli yapımların kıyasıya rekabetini izleyicilere aktardı. Yılın en iyi dizileri Emmy’de onurlandırıldı.

Normal şartlarda Emmy Ödülleri’nin geçen yılın Eylükl ayında gerçekleştirilmesi bekleniyordu. Fakat ne yazık ki Hollywood grevleri sebebiyle beklenen organizasyon bugüne ertelendi. 1 Haziran 2022 ile 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında ekranlara gelen dizilerin yarıştığı etkinlik, yıla damga vuran yapımları bir araya getirdi.

2024 Emmy Ödülleri kazananları

75. Emmy Ödülleri sona erdi. Etkinlikte büyük ilgi toplayan yapımlar arasında Succession, The Bear, The Last of Us, The White Lotus ve Beef gibi ilgi çekici yapımlar yer alıyor. Kısa süre önce 2024 Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri’nde de En İyi Dizi başta olmak üzere birçok ödüle layık görülerek etkinliği domine eden Succession, Emmy’de de aynı başarısını gösterdi.

2024 Emmy Ödülleri kazananları arasında en çok ödül toplayan dram ve komedi dizileri Succession ile The Bear oldu. 27 dalda adaylığa sahip olan Succession’a En İyi Drama Dizisi kategorisi başta olmak üzere toplam 6 ödül verildi. The Bear da En İyi Komedi Dizisi başta olacak şekilde yine 6 ödüle sahip oldu. İşte yarışmada ödüle layık görülen tüm yapımlar…

En İyi Drama Dizisi

KAZANAN: Succession

Andor

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

The Last of Us

The White Lotus

Yellowjackets

En İyi Komedi Dizisi

KAZANAN: The Bear

Abbott Elementary

Barry

Jury Duty

The Marvelous Mrs Maisel

Only Murders In The Building

Ted Lasso

Wednesday

En İyi Mini Dizi

KAZANAN: Beef

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Daisy Jones & The Six

Fleishman Is In Trouble

Obi-Wan Kenobi

En İyi Aktör – Drama

KAZANAN: Kieran Culkin – Succession

Jeff Bridges – The Old Man

Brian Cox – Succession

Bob Odenkirk – Better Call Saul

Pedro Pascal – The Last of Us

Jeremy Strong – Succession

En İyi Aktrist – Drama

KAZANAN: Sarah Snook – Succession

Sharon Horgan – Bad Sisters

Melanie Lynskey – Yellowjackets

Elisabeth Moss – The Handmaid’s Tale

Bella Ramsey – The Last of Us

Keri Russell – The Diplomat