Shakespeare klasiği GTA Online’da hayat buldu: Grand Theft Hamlet belgeseli yayınlandı

Shakespeare klasiği Hamlet, GTA Online dünyasına misafir oldu.

Mubi platformunda yayınlanan Grand Theft Hamlet belgeseli kısa sürede ilgi odağı haline geldi.

Sıra dışı belgesel filmi, Rotten Tomatoes platformunda yüzde 93'lük çarpıcı bir puan yakaladı.

Pinny Grylls ve Sam Crane’in yarattığı Grand Theft Hamlet filmi, Grand Theft Auto Online dünyasının içinde yapılmış bir belgesel olarak karşımıza çıktı. Dikkat çekici bir fikre sahip olan yapım, Mubi’de gerçekleştirdiği prömiyeriyle birlikte büyük beğeni topladı.

Kağıt üzerinde son derece tuhaf bir proje olan bu film için birçok kişi, öncelikli olarak hedef kitlesini memnun etmek için tasarlanmış, hayranların yaptığı bir girişim olduğundan korkuyordu. Ancak gelen ilk tepkiler son derece pozitif oldu. Bu yaratıcı deneyim, izleyiciler tarafından genellikle pozitif yorumlar aldı.

Eleştirmenlerden olumlu notlar geldi

Rockstar Games’in açık dünya tabanlı çevrimiçi bir deneyim sunduğu GTA Online, pek çok insanın asi bir şekilde yaşadığı, arkadaşlarıyla eğlenmek için hiçbir sınır tanımadan her istediğini yaptığı bir oyun olarak biliniyor. Fakat bu dünyada organik bir şey yaratmayı düşünmek gerçekten de zor duruyor.

İlginç bir tekniğe sahip olan Grand Theft Hamlet şu anda sadece izlenmesi keyifli bir yapım olmakla kalmıyor, aynı zamanda Rotten Tomatoes’da yüzde 93’lük bir puan da toplamayı başarıyor. Bu da belgeselin seyircilerden geçerli not aldığını bizlere yansıtıyor.

Basitçe ifade etmek gerekirse Rotten Tomatoes derecelendirmesi, bir film veya dizi hakkındaki eleştirel görüşlere genel bir bakış sağlamak için film ve televizyon eleştirmenlerinin yorumlarını bir araya getiren bir sistem olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz.

Grand Theft Hamlet ne anlatıyor?

Mubi imzalı yeni belgesel filmi, Shakespeare’in Hamlet’ini Grand Theft Auto: Online’da sahnelemeye çalışmaya odaklanıyor. Ocak 2021’de İngiltere, Covid-19 salgını nedeniyle üçüncü kez karantinaya giriyor. Bütün tiyatrolar kapalı ve sanatçıların geleceği çok belirsiz durumda…

Grand Theft Auto Online’daki Vinewood Bowl adlı tiyatroyla karşılaşan oyuncular Mark Oosterveen ve Sam Crane, bunun getirdiği tüm sorunlarla yüzleşerek Hamlet’i sahnelemek için burayı kullanmaya karar veriyor. Belgeselde daha sonra bu çabalar ve ortaya çıkan kaos anlatılıyor.

Grand Theft Hamlet, YouTube ve benzeri platformlarda sıkça rastlanan Let’s Play konseptinin çok ötesine geçiyor. Belgesel yalnızca oyunu oynayan birini göstermiyor, aynı zamanda Rockstar Games’in sağladığı araçları en iyi şekilde kullanarak, oyunu bilip bilmemenize bakmaksızın izlemeye değer eğlenceli bir film yaratan tuhaf bir hikaye anlatıyor.