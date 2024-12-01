Netflix Türkiye, Aralık 2024 dizi-film takvimini duyurdu

Netflix Türkiye, Aralık ayında yayınlanacak içeriklerini açıkladı.

Bu ay platform, fenomen dizi Squid Game'in 2. sezonunu ekranlara getirecek.

Aralık sonuna kadar 50'den fazla ilgi çekici yapım izleyicilerle buluşacak.

Netflix Türkiye, Aralık 2024 döneminde yine dopdolu bir içerik takvimi ile karşımıza çıkıyor. Popüler dijital platform, bu ay da yine izleyiciler için birbirinden eğlenceli yeni yapımlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Çok sayıda orijinal dizi ve filmin prömiyerini gerçekleştireceği bu ay, her zevke hitap edebilecek farklı içerikler ekranlara gelecek.

Açıklanan takvime göre Netflix platformunun Aralık 2024 döneminde en çok beklenen yapımı, hiç şüphesiz ki fenomen dizi Squid Game’in yeni sezonu olacak. Güney Kore yapımı bu dizi, 2021 yılında ekranlara gelen ilk sezonuyla büyük bir beğeni toplamıştı. Şimdi şirket, heyecan ve gerilim dozunu artırarak izleyicilere hikayeyi kaldığı yerden devam ettirmeyi planlıyor.

Netflix Türkiye’de Aralık ayında yayınlanacak içerikler

Squid Game 2. sezonu her ne kadar bu ayın en çok beklenen dizisi olsa da Netflix Türkiye, Aralık ayı sonuna kadar birçok heyecan dolu yapımı karşımıza çıkaracak. Öne çıkan yapımlar arasında Tomorrow and I, Black Doves, Virgin River 6. sezon ve Yüzyıllık Yalnızlık gibi projeler bulunuyor.

Netflix platformunda Aralık ayında yayınlanacak tüm yapımlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Netflix dizileri:

Tomorrow and I / Yarın ve Ben (4 Aralık 2024)

Black Doves (5 Aralık 2024)

BEASTARS: Final Sezonu: 1. Kısım (5 Aralık 2024)

One Hundred Years of Solitude / Yüzyıllık Yalnızlık: 1. Kısım (11 Aralık 2024)

Queer Eye 9. Sezon (11 Aralık 2024)

No Good Deed (12 Aralık 2024)

1992 (13 Aralık 2024)

Aaron Rodgers: Bir Amerikan Futbolu Efsanesi (17 Aralık 2024)

Virgin River 6. Sezon (19 Aralık 2024)

Squid Game: 2. Sezon (26 Aralık 2024)

Netflix filmleri:

That Christmas / Bir Zamanlar Noel’de (4 Aralık 2024)

Camp Crasher / Kamp Annesi (6 Aralık 2024)

Carry-On / Kabin Bagajı (13 Aralık 2024)

The Six Triple Eight / 6888. Tabur (20 Aralık 2024)

Netflix belgeselleri:

Churchill at War / Churchill Savaşta (4 Aralık 2024)

Orkestradaki Tek Kız / The Only Girl in the Orchestra (4 Aralık 2024)

Gelmiş Geçmiş En Büyük Soygun (6 Aralık 2024)

Polo (10 Aralık 2024)

The Kings of Tupelo: A Southern Crime Saga / Tupelo Kralları: Gerçek Bir Suç Öyküsü (11 Aralık 2024)

Netflix şovları:

Sabrina Carpenter ile Saçma Bir Noel (7 Aralık 2024)

Netflix özel komedileri:

Fortune Feimster: Crushing It (3 Aralık 2024)

Jamie Foxx: What Had Happened Was… (10 Aralık 2024)

Netflix çocuk ve aile içerikleri:

Jentry Chau Canavarlara Karşı (05 Aralık 2024)

The Dragon Prince / Ejderhalar Prensi: 7. Sezon (19 Aralık 2024)

Netflix lisanslı içerikleri:

Babil (23 Aralık 2024)

New Amsterdam: 5. Sezon (31 Aralık 2024)

Peki ya sizin Aralık ayında en çok beklediğiniz Netflix yapımları hangileri?