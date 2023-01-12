2023 SAG Ödülleri, Netflix’te canlı yayınlanacak

Popüler dijital streaming platformu Netflix kullanıcı tabanını genişletmek için yeni yollar arıyor. Bu bağlamda geçtiğimiz yıllarda mobil oyun pazarına giriş yapan şirket; her geçen gün oyun kütüphanesini genişletmeyi sürdürüyor. Öte taraftan şirket, canlı yayın etkinliklerine de kısa bir süre içinde başlamayı planlıyor. ABD’de çeşitli spor müsabakalarının yayın haklarını satın almaya çalışan firma, bu yıl ünlü komedyen Chris Rock ile ilk kez canlı bir stand-up gösterisini izleyicileriyle buluşturacak. Öte taraftan dijital içerik devi, ortaya çıkan son bilgilere göre 2023 SAG Ödülleri etkinliğine de ev sahipliği yapacak.

2023 SAG Ödülleri, 26 Şubat tarihinde gerçekleşecek. Merakla beklenen organizasyon, Netflix’in YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Çok yıllı bir anlaşmanın parçası olarak organizasyon, önümüzdeki yıldan itibaren Netflix’in mobil uygulamasında da seyirci karşısına çıkmaya başlayacak.

Netflix Küresel TV Başkanı Bela Bajaria, Variety platformuna yapmış olduğu açıklamada söz konusu anlaşmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “SAG Ödülleri, hem yaratıcı topluluk hem de izleyiciler tarafından oldukça seviliyor. Etkinlik artık dünya çapında daha da fazla sayıda insana ulaşmaya başlayacak. Netflix’te canlı yayınlara geçiş yapacağız. Bunun için SAG-AFTRA ile iş ortaklığı yapmayı dört gözle bekliyoruz. 2024 ve sonrasında bu özel töreni uygulamamız üzerinden küresel olarak bir canlı etkinliğe dönüştüreceğiz.”

Ekran Oyuncuları Birliği Ödülleri olarak da bilinen SAG Ödüller, 1994 yılından bu yana gerçekleştirilmektedir. Oscar Ödülleri’nin habercisi olarak da kabul edilen bu organizasyon, hem sinema endüstrisi hem de televizyon dünyasının birbirinden kaliteli yapımlarını bir araya getirmektedir. Los Angeles’taki Fairmont Century Plaza’da gerçekleşecek olan etkinlik, 26 Şubat Pazar gecesi Netflix’in YouTube kanalı üzerinden canlı bir şekilde yayınlanacak.

2023 SAG Ödülleri adayları belli oldu

Sinema ödülleri:

En İyi Ekip Performansı

Babylon

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Women Talking

En İyi Kadın Oyuncu

Cate Blanchett (Tár)

Viola Davis (The Woman King)

Ana de Armas (Blonde)

Danielle Deadwyler (Till)

Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)

En İyi Erkek Oyuncu

Austin Butler (Elvis)

Colin Farrell (The Banshees of Inisherin)

Brendan Fraser (The Whale)

Bill Nighy (Living)

Adam Sandler (Hustle)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

Hong Chau (The Whale)

Kerry Condon (The Banshees of Inisherin)

Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once)

Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Paul Dano (The Fabelmans)

Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin)

Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin)

Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)

Eddie Redmayne (The Good Nurse)

En İyi Dublör Ekibi Performansı

Avatar: The Way of Water

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

The Woman King

Televizyon ödülleri:

En İyi Ekip Performansı (Drama)

Better Call Saul

The Crown

Ozark

Severance

The White Lotus

En İyi Ekip Performansı (Komedi)

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Elizabeth Debicki (The Crown)

Julia Garner (Ozark)

Laura Linney (Ozark)

Zendaya (Euphoria)

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

Jonathan Banks (Better Call Saul)

Jason Bateman (Ozark)

Jeff Bridges (The Old Man)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Adam Scott (Severance)

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)

Christina Applegate (Dead to Me)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Jenna Ortega (Wednesday)

Jean Smart (Hacks)

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)

Anthony Carrigan (Barry)

Bill Hader (Barry)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jeremy Allen White (The Bear)

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)

Emily Blunt (The English)

Jessica Chastain (George and Tammy)

Julia Garner (Inventing Anna)

Niecy Nash Betts (Dahmer)

Amanda Seyfried (The Dropout)

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)

Steve Carrell (The Patient)

Taron Egerton (Black Bird)

Sam Elliott (1883)

Paul Walter Hauser (Black Bird)

Evan Peters (Dahmer)

En İyi Dublör Ekibi Performansı (TV)