TMNT: Shredder’s Revenge, Netflix abonelerine ücretsiz oldu

Popüler dijital streaming platformu Netflix, 2021 yılında giriş yaptığı mobil oyun pazarı için yatırımlarını hızla artırmaya devam ediyor. iOS ve Android platformlarında abonelerine özel reklamsız, ekstra ücret içermeyen ve uygulama içi satın alımlara yer vermeyen oyunlar sunan şirket, birbirinden eğlenceli 40’ın üzerinde yapıma ev sahipliği yapıyor. Son olarak bu oyunların arasında TMNT: Shredder’s Revenge eklendi. 80’lerden ilham alan keyifli dövüş oyunu, efsane Ninja Kaplumbağalar karakterlerini akıllı telefon ve tabletlerinize taşıyor.

TMNT: Shredder’s Revenge, Android ve iOS platformlarına geldi

1987 yılında izleyici karşısına çıkan Teenage Mutant Ninja Turtles adlı animasyon serisinden esinlenerek oluşturulan oyun, 80’li ve 90’lı yıllarda Konami tarafından geliştirilen Turtles oyunlarından ilham alıyor. PC sürümüyle eleştirmenler ve oyunculardan tam not almayı başaran bu eğlenceli yapım; piksel tabanlı görsel stili, oynanabilir geniş karakter listesi, dikkat çekici dövüş mekaniği, sürükleyici hikaye modu ve beğeni toplayan ses efektleriyle şimdi Netflix kütüphanesinde yer alıyor.

Aksiyon ve macera türündeki TMNT: Shredder’s Revenge oyunu, kullanıcılara tek oyunculu ve çok oyunculu bir deneyim sunuyor. Çevrim dışı oynamaya izin veren oyun, ne yazık ki bulut kaydını desteklemiyor. Nickelodeon, Playdigious, Tribute Games ve Dotemu iş birliğinde geliştirilen yapım Almanca, Çince (Geleneksel), Fransızca, İngilizce, İspanyolca (Kastilya), İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce (Brezilya) dillerini destekliyor. Şimdilik ne yazık ki oyunda Türkçe dil desteği yer almıyor.

TMNT: Shredder’s Revenge mobil sistem gereksinimleri Netflix tarafından açıklandı. Android telefon ile tabletlerin yanı sıra iPhone ve iPad cihazlarında da desteklenen bu yapım, pek çok cihazda rahatlıkla çalışıyor. iPhone XR / XS / XS Max cihazlarından oyuna erişmek mümkünken; Android 8.0 işletim sistemine kadar oyun destekleniyor. Detaylı bir şekilde sıralanan gereksinimler ise şu şekilde açıklanıyor:

Android telefon veya tablet : Android 8.0 işletim sistemi ve 3 GB RAM kapasitesi

: Android 8.0 işletim sistemi ve 3 GB RAM kapasitesi iPhone veya iPad : iOS/iPadOS 15, A12 Bionic çip ve üzeri iPhone modelleri : 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, SE (2. ve 3. nesil), XR, XS, XS Max iPad modelleri : Air (3., 4. ve 5. nesil), mini (5. ve 6. nesil), iPad (8., 9. ve 10. nesil), Pro 11 inç (1., 2., 3. ve 4. nesil), Pro 12.9 inç (3., 4., 5. ve 6. nesil)

: iOS/iPadOS 15, A12 Bionic çip ve üzeri

Yukarıdaki sistem gereksinimlerine sahip olan tüm mobil kullanıcılar, iOS ve Android işletim sistemli cihazlara gelen yeni Ninja Kaplumbağalar oyununa erişebiliyor. Fakat kullanıcıların aktif bir Netflix üyeliğine sahip olması gerekiyor. Cihazınızda yeterli büyüklükte bir depolama alanı yer alıyorsa, bir internet ağına bağlanıp hemen oyunu cihazınıza yükleyebilirsiniz.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge oyunu Netflix ile Android ve iOS platformlarına geldi. Öte taraftan oyun şu anda Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox One ve PlayStation 5 konsollarında çalışıyor. Oyun, Steam platformunda 269 TL karşılığında satılıyor.