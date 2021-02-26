2020’nin en yenilikçi şirketleri (İNFOGRAFİK)

Günümüzde özellikle teknoloji şirketleri başta olmak üzere pazarda daha fazla söz sahibi olmak ve daha fazla tüketici ihtiyacını karşılamak amacıyla araştırma ve geliştirme faaliyetlerini hızla sürdürüyor. Bunun içinse her geçen gün yeni yaklaşımlar, yeni teknolojiler, yeni pazarlama stratejileri ve yeni yol haritaları belirleniyor. Şirketlerin süreklililiği de bunlara göre şekilleniyor.

1960’larda tipik bir S&P 500 listesi belirlenirken 60 yıldan fazla faaliyet gösteren şirketlere göre hazırlanıyordu. Bugün ise ortalama bir şirketin ayakta kalma süresi 18 yıl olarak biliniyor. Dolayısıyla yenilik -modern adıyla inovasyon– şirketlerin ayakta kalabilmeleri için vazgeçilmez bir unsur haline geliyor.

Boston Consulting Group (BÇG) tarafından yapılan bir anket verilerine göre hazırlanan ve Visual Capitalists tarafından görselleştirilen bu infografik de en yenilikçi firmaları bizlere gösteriyor.

Yapılan araştırmada öne çıkan bazı önemli bilgiler şu şekilde:

Listede yer alan şirketlerin %50’sini ABD merkezli şirketler oluşturuyor.

merkezli şirketler oluşturuyor. 2019’da Huawei ARGE çalışmalarına 19 milyar dolar ayırdı.

ARGE çalışmalarına 19 milyar dolar ayırdı. 2020’de Walmart , Next Day Delivery (Ertesi Gün Teslimat) hizmetini ABD nüfusunun %75’inden fazlasına ulaştırdı.

, Next Day Delivery (Ertesi Gün Teslimat) hizmetini ABD nüfusunun %75’inden fazlasına ulaştırdı. Coca Cola 5 yıllık aranın ardından 2020’de toplamda 5. kez listeye girmiş oldu.

Küresel tüketici bilinci, çeşitlilik endeksi, değer yaratma gibi çeşitli kriterler doğrultusunda hazırlanan listenin özetine ve listenin tamamının yer aldığı infografiğe aşağıdan ulaşabilirsiniz.

En yenilikçi şirketler (2020)

Apple (ABD) Alphabet (ABD) Amazon (ABD) Microsoft (ABD) Samsung (Güney Kore) Huawei (Çin) Alibaba (Çin) IBM (ABD) Sony (Japonya) Facebook (ABD) Tesla (ABD) Cisco Systems (ABD) Walmart (ABD) Tencent (Çin) HP Inc. (ABD) Nike (ABD) Netflix (ABD) LG Electronics (Güney Kore) Intel (ABD) Dell (ABD) Siemens (Almanya) Target (ABD) Philips (Hollanda) Xiaomi (Çin) Oracle (ABD)

Konuyla ilgili olarak hazırlanan listenin tamamına aşağıdaki infografikten ulaşabilirsiniz.