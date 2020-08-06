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2020 Marka Görünürlüğü Raporu: Karşımıza en çok hangi markalar çıkıyor?

40 milyon görsel incelenedi ve internette karşımıza en çok çıkan markalar belli oldu.

Barış Mancar

Yıllar boyunca görsellerin kişiler üzerinde bıraktığı etki incelenmiş ve bu bağlamda birçok çalışma ortaya konulmuş durumda. Akıllı telefonların yaygın hale gelmesi de görsel iletişimin önemini hayli arttırdığını söylemek mümkün.

Tüketicilerin paylaştığı görseller ise ürünlerin veya reklamların dijital ortamlarda nasıl göründüğü, nasıl kullanıldığı veya hangi bağlamda görünür hale geldiği konusunda markalara önemli bir içgörü sağlıyor.

Sosyal medya analiz ve monitoring hizmeti sunan Brandwatch‘un bu bağlamda hazırladığı 2020 Marka Görünürlüğü Raporu ise dijitalde hangi markanın ne kadar görünür olduğu konusunda bize önemli bilgiler veriyor.

En Fazla Görünür Olan Markalar

1 Ocak 2020 – 14 Haziran 2020 tarihleri arasında Twitter verileri ve platformdaki yaklaşık 40 milyon görselin incelenmesi sonucu elde edilen sonuçlara göre en fazla görünür olan ilk 20 marka şöyle:

  1. Nike
  2. Adidas
  3. Parental Advisory
  4. Los Angeles Lakers
  5. Spotify
  6. Emirates
  7. Apple Inc
  8. Amazon
  9. Coca-Cola
  10. Manchester United
  11. Puma
  12. Samsung
  13. Liverpool FC
  14. McDonald’s
  15. Chanel
  16. UFC
  17. Louis Vuitton
  18. Air Jordan
  19. Xbox
  20. Arsenal FC

En Fazla Görünür Olan Sektörler

Görsel: Brandwatch

  1. Spor
  2. Moda (Perakende)
  3. Eğlence
  4. Tüketici ambalajlı ürünler (CPG)
  5. Hazır gıda (fast food)
  6. Otomotiv
  7. Telekom
  8. Teknoloji
  9. Moda (Lüks)
  10. Perakende
  11. Finansal hizmetler
  12. Havayolu

Nike – Adidas Karşılaştırması

En fazla görünür olan markalar listesinin en başında yer alan ve aynı sektörde olup birbirleri ile rekabet eden bu iki markanın kıyaslanması da bize hayli ilginç veriler sağlıyor.

Görsel: Brandwatch

Grafikte de görüldüğü gibi; aynı sektörde yer alan ve benzer ürün kategorileri altında benzer ürünler sunan Nike ve Adidas karşımıza farklı şekillerde çıkıyor.

Nike şort, çorap ve sneaker modelleri ile daha fazla görünürken; Adidas daha çok tişört gibi üst giyim ürünleri ile karşımıza çıkıyor. Mont veya ceket gibi ürünlerde ise her iki markanın da yaklaşık aynı oranda karşımıza çıktığını görmek mümkün.

Görseller ile karşımıza en çok çıkan markaların detaylı olarak ele alındığı raporun tamamına brandwatch.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

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