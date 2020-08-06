2020 Marka Görünürlüğü Raporu: Karşımıza en çok hangi markalar çıkıyor?

Yıllar boyunca görsellerin kişiler üzerinde bıraktığı etki incelenmiş ve bu bağlamda birçok çalışma ortaya konulmuş durumda. Akıllı telefonların yaygın hale gelmesi de görsel iletişimin önemini hayli arttırdığını söylemek mümkün.

Tüketicilerin paylaştığı görseller ise ürünlerin veya reklamların dijital ortamlarda nasıl göründüğü, nasıl kullanıldığı veya hangi bağlamda görünür hale geldiği konusunda markalara önemli bir içgörü sağlıyor.

Sosyal medya analiz ve monitoring hizmeti sunan Brandwatch‘un bu bağlamda hazırladığı 2020 Marka Görünürlüğü Raporu ise dijitalde hangi markanın ne kadar görünür olduğu konusunda bize önemli bilgiler veriyor.

En Fazla Görünür Olan Markalar

1 Ocak 2020 – 14 Haziran 2020 tarihleri arasında Twitter verileri ve platformdaki yaklaşık 40 milyon görselin incelenmesi sonucu elde edilen sonuçlara göre en fazla görünür olan ilk 20 marka şöyle:

Nike Adidas Parental Advisory Los Angeles Lakers Spotify Emirates Apple Inc Amazon Coca-Cola Manchester United Puma Samsung Liverpool FC McDonald’s Chanel UFC Louis Vuitton Air Jordan Xbox Arsenal FC

En Fazla Görünür Olan Sektörler

Spor Moda (Perakende) Eğlence Tüketici ambalajlı ürünler (CPG) Hazır gıda (fast food) Otomotiv Telekom Teknoloji Moda (Lüks) Perakende Finansal hizmetler Havayolu

Nike – Adidas Karşılaştırması

En fazla görünür olan markalar listesinin en başında yer alan ve aynı sektörde olup birbirleri ile rekabet eden bu iki markanın kıyaslanması da bize hayli ilginç veriler sağlıyor.

Grafikte de görüldüğü gibi; aynı sektörde yer alan ve benzer ürün kategorileri altında benzer ürünler sunan Nike ve Adidas karşımıza farklı şekillerde çıkıyor.

Nike şort, çorap ve sneaker modelleri ile daha fazla görünürken; Adidas daha çok tişört gibi üst giyim ürünleri ile karşımıza çıkıyor. Mont veya ceket gibi ürünlerde ise her iki markanın da yaklaşık aynı oranda karşımıza çıktığını görmek mümkün.

Görseller ile karşımıza en çok çıkan markaların detaylı olarak ele alındığı raporun tamamına brandwatch.com üzerinden ulaşabilirsiniz.