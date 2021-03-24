12. EBEC Ankara 3 Nisan’da katılımcılarını bekliyor!

12 yıldır düzenlenen, Avrupa’nın en prestijli yarışması EBEC’in Ankara lokal ayağı ODTÜ öğrencilerinin katılımıyla başlamak üzere.

EBEC Ankara nedir?

EBEC Avrupa’da 89 üniversitede düzenlenen, lokal, bölgesel ve final olmak üzere üç ayaktan oluşan, Avrupa’nın en prestijli ve en kapsamlı mühendislik yarışmasıdır. Bu yıl lokal ayağı 3 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşecek olan etkinlik, BEST Ankara tarafından 12 yıldır düzenlenmektedir.

Yarışmacılar, kısıtlı kaynak ve zamanda teknik bir problemi çözmeye çalışırlar. Takım Tasarımı ve Vaka Analizi olmak üzere iki kategoriden oluşan yarışmada toplamda Avrupa çapında her yıl 5000’den fazla teknoloji öğrencisi yarışmaktadır. Lokalde düzenlenen yarışma sonucunda birincilerin belirlendiği ve bu birincilerin bir üst ayak olan EBEC Türkiye’ye katılma şansı yakaladığı piramit şeklinde bir konsepte sahiptir.

Yarışma nasıl gerçekleşecek?

Yarışma uluslararası olması sebebiyle dili İngilizcedir. Yarışmaya katılmak için ODTÜ öğrencisi olmak zorunlu olup herhangi bir departman kısıtlamaması bulunmamaktadır. Yarışma bu yıl pandemi sebebiyle online platformlara entegre edilmiş ve görevler buna göre hazırlanmıştır.

Webmasto’nun sponsorları arasında yer aldığı etkinlik ile ilgili detaylı bilgi için best-ankara.org/ebec-ankara veya best-ankara.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.