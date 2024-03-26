108 MP kameralı Honor 90 Smart 5G uygun fiyatıyla çıktı

Honor’un yeni telefonu Fransa pazarında piyasaya çıktı. Fiyat-performans telefonu olarak lanse edilen Honor 90 Smart 5G cihazı Avrupa pazarı için resmen duyuruldu. Giriş seviyesi akıllı telefon modeli, rekabetçi fiyatına göre iddialı teknik özellikleri ile dikkatleri üzerinde topladı.

Yeni Honor modeli şık tasarımıyla ilgi yaratıyor. Cihazın arka kısmında dikey olarak yerleştirilmiş iki büyük mercek ve üçlü kmera seti yer alıyor. Alt taraftaki dairesel bölümde ayrıca bir adet LED flaş taşınıyor. Telefonun öne çıkan özellikleri arasında 108 MP ana kamera, geniş pil ömrü ve 5G bağlantı desteği yer alıyor.

Honor 90 Smart 5G özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,8 inç TFT LCD ekran, 60 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,8 inç TFT LCD ekran, 60 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 6020

MediaTek Dimensity 6020 RAM kapasitesi: 4 GB RAM

4 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama ve microSD kart desteğiyle genişletilebilir hafıza

128 GB dahili depolama ve microSD kart desteğiyle genişletilebilir hafıza Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 108 MP ana kamera, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü

108 MP ana kamera, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC ve stereo ses

5G bağlantısı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC ve stereo ses Batarya kapasitesi: 35 watt hızlı şarj destekli 5.330 mAh pil

35 watt hızlı şarj destekli 5.330 mAh pil İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 kullanıcı arayüzü

Honor imzalı başlangıç segment akıllı telefon modeli, Full HD+ çözünürlük kalitesini destekleyen 6,8 inç TFT LCD ekranla karşımıza çıkıyor. 60 Hz yenileme hızına sahip ürün, ideal bir görüntüleme deneyimine kapı aralıyor. Telefonun ön kısmında, selfie kamerası için ayrılan bir delik çentik tasarımına yer veriliyor.

Fiyat-performans odaklı Honor 90 Smart 5G, 4 GB RAM kapasitesi ve 128 GB dahili depolama alanıyla eşleştiriliyor. Ayrıca daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyan tüketiciler için microSD kart girişi desteği sağlanıyor.

Uygun fiyatlı telefon, MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6020 çipini kalbinde taşıyor. Daha önce bu işlemciyi OnePlus Nord N30 SE 5G, Honor play 8T, Vivo Y27 5G, Realme 11, TCL 40 NxtPaper 5G ve Tecno Spark 10 5G gibi cihazlarda da görmüştük.

108 MP ana kamerasıyla dikkatleri üzerine çeken Honor 90 Smart 5G, buna ek olarak 2 MP makro lens ve 2 MP’lik bir derinlik sensörü sunuyor. Cihazın ön kısmında ise 8 MP selfie kamerası bulunuyor. 5G bağlantı desteğiyle gelen modelde 33 watt hızlı şarj destekli 5.330 mAh pil kapasitesi bulunurken, son olarak ürünün Android 13 işletim sistemiyle çalıştığını da eklemekte fayda var.

Honor 90 Smart 5G fiyatı

Siyah ve zümrüt yeşili olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkan Honor 90 Smart 5G’nin satış fiyatı resmen açıklandı. Cihaz Avrupa pazarında 239,90 Euro fiyat etiketiyle listelenecek. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 8 bin TL’ye tekabül ediyor.