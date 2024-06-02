100 saat pile sahip Samsung Galaxy Watch X yolda

Samsung çok yakında yeni amiral gemisi akıllı saat modeliyle karşımıza çıkacak. Giyilebilir teknoloji portföyünü genişletmeyi planlayan şirket, üst düzey bir saatle dikkatleri üzerinde toplamayı hedefliyor. Şimdiye kadar Galaxy Watch 7 Ultra olarak isimlendirileceği düşünülen model, gelen son raporlara göre Galaxy Watch X adıyla karşımıza çıkacak. Peki ya cihaz kullanıcılara neler vaat edecek?

Şirket cihazın isminin değişmesi ile ilgili şimdilik herhangi bir açıklamada bulunmazken, merakla beklenen Galaxy Watch X’in ilk ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Yeni cihazıyla rakiplerinin önüne geçmeye ve kullanıcılara üst düzey bir akıllı saat deneyimi yaşatmaya odaklanan marka, ürünü performans canavarı bir donanımla şekillendirecek. İşte cihazla alakalı merak edilen detaylar…

Samsung Galaxy Watch X, Apple Watch Ultra’ya rakip olacak

Samsung’un yeni akıllı saati, Apple tarafından geliştirilen “Premium” segmente hitap eden Apple Watch Ultra cihazına doğrudan rakip olarak karşımıza çıkacak. Güney Koreli şirket, bu isim seçimiyle şimdiden büyük bir dikkat yarattı. Bu ismin, markanın “güçlü” ve “iddialı” bir cihaz için uyumlu bir marka kimliği oluşturmaya yardım sağladığı tahmin ediliyor.

Heyecanla beklenen Samsung Galaxy Watch X’in teknik özellikleri ile ilgili ilk detaylar belli oldu. Gelen son raporlara göre şirketin yeni akıllı saati olağanüstü bir pil kapasitesi taşıyacak. Serinin önceki modellerine göre çarpıcı bir yükseltme planlayan şirket, daha önce Galaxy Watch 6 Classic modelinde karşımıza çıkan 425 mAh bataryayı yeni modelde 587 mAh’lik bir pille değiştirecek. Bu dikkat çekici iyileştirme, daha kullanıcı dostu bir deneyim yaratarak kullanıcıların günler boyunca tek bir şarjla devam edebilmelerine yardımcı olacak.

587 mAh batarya kapasitesi sayesinde Galaxy Watch X tek şarjla 100 saate kadar pil sağlayacak. Bu oran “Premium” segmentteki rakipleri göz önüne alındığında beklenen cihazın büyük bir ayrıcalık sağlayacağına işaret ediyor.

Galaxy Watch X’in bir diğer öne çıkan özelliği ise Exynos W1000 yonga seti olacak. Samsung’un geliştirdiği bu çip, kullanıcı dostu performansının yanı sıra ürünün pil gücünü artırmaya da büyük bir katkı sağlıyor. Enerji verimliliği konusunda öne çıkan çip, serinin önceki modelleriyle kıyaslandığında yüzde 20 oranında bir batarya iyileştirmesi kazandıracak.

Samsung’un yeni akıllı saati Galaxy Watch X iddialara göre Temmuz ayında gerçekleşecek Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurulacak. Aynı etkinlikte şirket yeni katlanabilir akıllı telefon modelleri olan Galaxy Z Flip 6 ile Galaxy Z Fold 6’yı da karşımıza çıkaracak. Öte yandan Galaxy Ring akıllı yüzük modelinin de yine aynı etkinlikte tanıtılacağı biliniyor.

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