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    Samsung Galaxy Z Flip 6’nın kullanıcı dostu pil ömrü ortaya çıktı

    Merakla beklenen Samsung Galaxy Z Flip 6 modelinin selefine göre iyileştirilmiş olan kullanıcı dostu pil kapasitesi belli oldu.
    Samsung Galaxy Z Flip 6

    Samsung bu yaz yeni katlanabilir telefon modellerini piyasaya sürecek. Uzun bir süredir hakkında çok sayıda sızıntı haberi ortaya çıkan cihazlar için geri sayım başlamış durumda. 10 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurulacak ürünler, seleflerine göre daha gelişmiş özellikler sunarak performans canavarı bir yapıya sahip olacak.

    Ortaya çıkan son bilgilere göre merakla beklenen yeni Samsung Galaxy Z Flip 6 modelinin pil gücü belli oldu. Kullanıcı dostu bir batarya ömrüne sahip olacak cihaz, Amerika Birleşik Devletleri’nde FCC sertifikası aldı. İşte detaylar…

    Galaxy Z Flip 6 selefine göre daha yüksek bir pil kapasitesi sunacak

    Galaxy Z Flip 5 modelinin halefi olarak karşımıza çıkacak serinin yeni kapaklı katlanabilir telefonu Samsung Galaxy Z Flip 6 pil kapasitesi ile beklentileri fazlasıyla karşılayacak. Ortaya çıkan bilgilere göre cihaz esas itibariyle iki ayrı pilden güç alacak. Katlanabilir kapaklı telefonlarda yaygın bir tercih olan bu yapılandırma, toplamda 3.900 mAh’lik bir pili kullanıcılarla buluşturacak. Genellikle bu tür durumlarda şirketin pazarlama için bataryayı 4.000 mAh olarak lanse ettiğini de belirtmekte fayda var.

    Şirketin Galaxy Z Flip 6 modelinde çift pil kullanma nedeni dahili alanın optimize edilme ihtiyacından doğuyor. Cihazın seleflerinde de yer alan bu yapılandırma seçeneğinde alt kısımda daha büyük bir pil taşınıyor. Daha küçük olan üst kısımda ise ayrıca anakart ve kamera gibi diğer bileşenlere de yer veriliyor.

    Samsung Galaxy Z Flip 6 pil kapasitesi

    Samsung’un yeni katlanabilir telefonu 3.900 mAh pil gücü sayesinde kullanıcılar için tam gün yetecek bir şarj ömrü sağlayacak. Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Galaxy Z Flip 5’te 3.700 mAh pil kapasitesi yer aldığını belirtelim. Şirket her ne kadar batarya konusunda önemli bir sıçramada bulunmasa da yine de kullanıcılar için işlevsel bir iyileştirme gerçekleştirilecek.

    Daha önce düzenleyici kurumlardan gelen sertifikalar sayesinde Samsung Galaxy Z Flip 6 modelinin 25 watt hızlı şarj gücüne sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Bilmeyenler için serinin bir önceki modeli olan Galaxy Z Flip 5’te de yine 25 watt’lık bir hızlı şarjdan yararlanıldığı ekleyelim.

    Galaxy Ring’in pil gücü de belli oldu

    Samsung’un Galaxy Unpacked etkinliğinde karşımıza çıkaracağı bir diğer ürün olan Galaxy Ring akıllı yüzük modeli de FCC’den geçti. Raporda yer alan bilgilere göre cihazın pil kapasitesinin yüzük ölçüsüne göre değişiklik gösterecek. 5 ila 7 arası boyutlarda 17 mAh, 8 ila 11 arasında 18,5 mAh ve 12 boyutunda ise 22,5 mAh’lik bir pil taşınacak.

    Samsung Galaxy Ring

    Merakla beklenen akıllı yüzük modelinde Bluetooth 5.4 ve BLE (Bluetooth Low Energy) bağlantıları desteklenecek. Galaxy Ring, Samsung’un yeni katlanabilir telefonları ile aynı gün Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtılacak.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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