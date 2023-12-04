Zoom, Apple TV 4K desteğine başladı

2011 yılından bu yana hizmet veren, fakat dünya genelinde pek çok kullanıcının hayatına Koronavirüs salgını sebebiyle sosyal mesafeye duyulan ihtiyaç doğrultusunda tanınan popüler görüntülü sohbet uygulaması Zoom, yeni özellikler ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya devam ediyor. Şirket kısa süre önce Zoom Docs ile yapay zeka odaklı ortak çalışmaya dayalı bir metin düzenleyici hizmetini duyurdu. Öte yandan şirketin kullanıcı verilerini korumaya yönelik yeni planları da paylaşıldı. Şimdi ise Zoom, Apple TV 4K için destek vermeye başladı.

Zoom ile Apple arasında gerçekleştirilen bu iş birliği, nihayet popüler video konferans hizmetini Apple TV’ye getiriyor. Ancak şu anda yalnızca belirli Apple TV modellerinin bu desteğe sahip olacağı belirtiliyor. Dolayısıyla şirketin her cihazı Zoom’u çalıştırma yeteneğine sahip olmayacak. Fakat yine de şirket bu hamleyle birlikte toplantılara katılım yollarını genişletiyor.

Apple TV 4K’da Zoom dönemi başlıyor

Sigmund Judge tarafından X (eski adıyla Twitter) platformundan yapılan paylaşıma göre “Zoom – for Home TV” uygulaması kısa süre önce Apple App Store platformuna eklendi. Bu sayede kullanıcılar nihayet Apple TV’den Zoom bağlantısı kurma imkanına sahip olmaya başladı. Platform bu sayede artık akıllı telefon, PC, konsol ve akıllı TV desteklerinden sonra şimdi Apple TV’de de kullanılabilecek.

‼️ @Zoom is now available for Apple TV. The highly anticipated app brings the company’s communications capabilities to Apple TV 4K (2nd generation) or later and takes advantage of Continuity Camera from a nearby iPhone or iPad… pic.twitter.com/vCn1aGjbE0 — Sigmund Judge (@sigjudge) December 2, 2023

Bilindiği üzere Apple TV 4K modeli entegre bir kameraya sahip değil. Bu nedenle Apple TV 4K’da Zoom bağlantısı gerçekleştirmek isteyen kullanıcılar, Apple ekosisteminin genişliğinden yararlanarak daha önce eşleştirilmiş olan bir iPhone ya da iPad cihazıyla televizyona bağlanabilecek.

Tüm Apple TV modelleriyle uyumlu değil

Fakat ne yazık ki gelen yeni Zoom desteği tüm Apple TV modellerinde çalışmayacak. Apple Store’da yer alan bilgilere göre uygulamanın çalışması için cihazın Apple TV 4K ya da daha güncel bir Apple TV’ya sahip olmanız gerekecek. Aksi takdirde kullanıcılar bu destekten faydalanamayacak. İlerleyen zamanlarda şirketin eski modellere de bu desteği getirip getirmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Apple TV 4K için gelen Zoom desteği ile birlikte kullanıcılar artık takvim entegrasyonu ve toplantılara hem ses hem de görüntülü olarak katılım sağlama yeteneklerine sahip olabilecek. Toplantılara katılımın yanı sıra sohbetleri görüntüleme ve katılımcı davet etme gibi araçlar da yer alacak.