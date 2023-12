Zoom, Apple TV 4K desteğine başladı

2011 yılından bu yana hizmet veren, fakat dünya genelinde pek çok kullanıcının hayatına Koronavirüs salgını sebebiyle sosyal mesafeye duyulan ihtiyaç doğrultusunda tanınan popüler görüntülü sohbet uygulaması Zoom, yeni özellikler ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya devam ediyor. Şirket kısa süre önce Zoom Docs ile yapay zeka odaklı ortak çalışmaya dayalı bir metin düzenleyici hizmetini duyurdu. Öte yandan şirketin kullanıcı verilerini korumaya yönelik yeni planları da paylaşıldı. Şimdi ise Zoom, Apple TV 4K için destek vermeye başladı.

Zoom ile Apple arasında gerçekleştirilen bu iş birliği, nihayet popüler video konferans hizmetini Apple TV’ye getiriyor. Ancak şu anda yalnızca belirli Apple TV modellerinin bu desteğe sahip olacağı belirtiliyor. Dolayısıyla şirketin her cihazı Zoom’u çalıştırma yeteneğine sahip olmayacak. Fakat yine de şirket bu hamleyle birlikte toplantılara katılım yollarını genişletiyor.

Sigmund Judge tarafından X (eski adıyla Twitter) platformundan yapılan paylaşıma göre “Zoom – for Home TV” uygulaması kısa süre önce Apple App Store platformuna eklendi. Bu sayede kullanıcılar nihayet Apple TV’den Zoom bağlantısı kurma imkanına sahip olmaya başladı. Platform bu sayede artık akıllı telefon, PC, konsol ve akıllı TV desteklerinden sonra şimdi Apple TV’de de kullanılabilecek.

‼️ @Zoom is now available for Apple TV.

The highly anticipated app brings the company’s communications capabilities to Apple TV 4K (2nd generation) or later and takes advantage of Continuity Camera from a nearby iPhone or iPad… pic.twitter.com/vCn1aGjbE0

— Sigmund Judge (@sigjudge) December 2, 2023