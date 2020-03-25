YouTube’un Varsayılan Video Kalitesi 480p’ye Düşecek

YouTube, koronavirüs kaynaklı yoğunluk sebebiyle bant genişliğini düşürmek için videoların kalitesini varsayılan olarak 480p’ye düşürecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını, hepimizi evden çalışmaya veya salgının yayılmasını önlemek amacıyla bir şekilde evde kalmaya mecbur bırakıyor. Dolayısıyla bu durum, internet kullanımının artmasına ve kapasitelerin zorlanmasına sebep oluyor. Bu bağlamda internet ve teknoloji sektörünün devleri de internet kullanımının normal akışında devam edebilmesi ve herhangi bir erişim sorunu yaşanmaması adına bazı kısıtlamalara gitme mecburiyetinde kalıyor.

Hatırlarsanız salgın sebebiyle ciddi bir trafik alan Netflix, kullanım yoğunluğunu azaltmak adına geçtiğimiz günlerde Avrupa genelinde video kalitesini düşüreceğini açıklamıştı. Benzer bir hamle ise bu kez YouTube‘dan geldi.

Oluşan yoğunluk sebebiyle bandwidth (bant genişliği) seviyesini düşürmek amacıyla varsayılan video kalitesini düşüreceğini açıklayan YouTube, bu seviyenin 480p olacağını belirtti.

Şimdiye kadar kullanılan ve internetin hızına göre otomatik olarak belirlenen video kalitesi, artık varsayılan (default) olarak 480p civarında olacak. Dünya genelinde ve tüm videolar için geçerli olacak olan bu değişiklik, önümüzdeki günlerde uygulanmaya başlayacak ve yaklaşık olarak 1 ay boyunca devam edecek (koronavirüs durumuna göre bu süre değişebilecek).

Videoları yüksek kalitede izlemek isteyen kullanıcılar ise, bu işlemi manuel olarak (YouTube oynatıcısı üzerindeki kalite seçeneği üzerinden) yapabilecek.

YouTube’un Netflix veya Disney+ gibi videoların bitrate değerlerinde değişiklik yapıp yapmayacağı ise henüz bilinmiyor.