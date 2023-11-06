YouTube’dan “ne izlesem?” derdine son verecek yeni özellik

YouTube, platformda yoğun bir şekilde vakit geçiren ve “ne izleyeceğim?” diye düşünen kullanıcılar için eğlenceli bir çözüm getiriyor. Platforma gelecek yeni özellik, YouTube kullanıcıları için rastgele videolar oynatıyor. Bunun için uygulama ve web sürümüne yeni bir düğme ekleneceği belirtildi. İlk olarak söz konusu yenilik, Android Police tarafından ortaya çıkarıldı.

Bu yeni özellik ile birlikte platform, ne izleyeceği konusunda kararsızlık yaşayan pek çok kullanıcı için pratik bir seçenek sağlayacak. Ana sayfada dolaşan kullanıcılar, yeni bir pencere ile karşılaşacak ve burada kullanıcılara anlık rastgele öneriler sunulacak.

YouTube rastgele videolar önermeye başlayacak

YouTube’un yeni özelliği, uygulamada ne izleyeceğine karar veremeyen kullanıcılar için siyah bir buton üzerinde “Play something” (Bir şeyler oynat) yazısıyla gelecek. Bununla birlikte bu seçenek, mobil uygulamada ekranın sağ alt köşesinde küçük bir butonla daha pratik bir şekilde de kullanılabilecek.

Ortaya çıkan ilk bilgilere göre YouTube, rastgele videolar öneren yeni özelliğinde özel bir algoritmadan yararlanacak. Burada tamamen karışık bir şekilde kullanıcılara öneriler sunulmayacak. Bunun yerine kullanıcıların izleme geçmişi, beğenilen videoları, abone olduğu kanallar ve yapmış olduğu aramalardan faydalanılacak.

Kullanıcılara büyük bir pratiklik kazandıracak yenilik, şimdilik yalnızca kısıtlı sayıda kullanıcıya ulaşmış durumda. Şirket şu anda bu özelliği test etmeye devam ederken, çok yakında tüm dünyada herkese açık hale geleceği tahmin ediliyor. Fakat özelliğin yalnızca Premium kullanıcılarına mı sunulacağı henüz ne yazık ki belirsizliğini korumaya devam ediyor.

YouTube reklam engelleyiciler ile mücadele ediyor

YouTube kısa süre önce AdBlock gibi pek çok reklam engelleyici uzantıyı kullanan kullanıcılar için video görüntülemelerini engellemeye başlamıştı. Bunun üzerinde dünya çapında yüz binlerce insan, reklam engelleyicileri kaldırarak ilginç bir rekor kırılmasına sebep oldu.

The Wire tarafından aktarılan bilgilere göre kısa süre içinde pek çok kullanıcı reklam engelleme uzantılarını kaldırmak zorunda kaldı. Bu uzantılardan bir tanesi olan Ghostery, Ekim ayında indirme ve kaldırma sayısı açısından üç ila beş katlık bir artış olduğunu bildirdi. Uygulamayı kaldıran kişilerin yüzde 90’ı, uzantı artık YouTube platformunda çalışmadığı için kullanmayı bıraktıklarını dile getirdi.