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    Kamu ve özel sektör dijital dönüşüm için Bilişim Vadisi’nde buluşuyor

    Kamu ve özel sektörü bir araya getiren Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı 14 Ekim 2026 tarihinde kapılarını açacak.
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    Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi, kamu ve özel sektörü bir araya getirecek dev bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Bilişim Vadisi ve EFF Organizasyon iş birliğiyle düzenlenecek olan Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı (GICTC), 14 Ekim 2026 tarihinde kapılarını açacak.

    Türkiye’nin dijital dönüşüm vizyonunu ve “Milli Teknoloji Hamlesi” hedeflerini masaya yatıracak olan zirve, kamu ve özel sektörden 750’nin üzerinde üst düzey yöneticiyi tek bir çatı altında buluşturacak. Alanında uzman 35’ten fazla konuşmacının yer alacağı oturumlarda; Yapay Zeka, Siber Güvenlik, 5G ve Akıllı Şehirler gibi geleceğin teknolojileri derinlemesine tartışılacak.

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    GICTC 2026

    Konferans kapsamında kurulacak fuar alanında ise 30’un üzerinde teknoloji üreticisi firma en yenilikçi çözümlerini tanıtırken, gün boyu sürecek özel B2B networking etkinlikleriyle kamu kurumları ve teknoloji sağlayıcıları arasında stratejik iş birliklerinin kapısı aralanacak.

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    Webmasto Editör Ekibi, teknoloji dünyasından çeşitli haberler, duyurular, etkinlikler, sponsorluklar ve diğer konular ile ilgili içerikleri yönetmektedir.

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