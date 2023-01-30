YouTube Music’in web sürümüne ruh hali filtreleri eklendi

Teknoloji devi Google’ın yan kuruluşu YouTube tarafından geliştirilen popüler müzik dinleme platformu YouTube Music, 2015 yılnıdan bu yana kullanıcılarına hizmet vermeye devam ediyor. Günümüzde 100’ün üzerinde ülkede 80 milyondan fazla ücretli aboneye ev sahipliği yapan servis; Android, iOS, ChromeOS, Wear OS, Google Home, Sonos, Android TV, Android Auto ve WWW platformlarında hizmet sağlıyor. Spotify ve Apple Music gibi büyük rakiplere karşı boy göstermeye çalışan YouTube Music, bugün web sürümüne ruh hali filtreleri ekleyerek kullanıcılarının daha rahat bir şekilde şarkı keşfi yapmasını mümkün hale getiriyor.

YouTube Music ruh hali filtrelerini web sürümüne taşıdı

Web sürümü için yayınlanan ruh hali filtreleri, bugün itibariyle YouTube Music bünyesine dahil edilmiş durumda. Fakat platformun, rakiplerine göre bu özelliği oldukça geç getirdiği görülüyor. Deezer, Spotify ve Apple Music gibi pek çok müzik uygulaması zaten yıllardır halihazırda bu özelliği kullanıcılarına sunuyor. Geç de olsa bu konuda adım atan YouTube, kullanıcılarının birçok farklı durumuna uyabilecek şarkı ve çalma listeleri arasında seçim yapmalarına izin veriyor.

Şimdiye kadar YouTube Music bu özelliği yalnızca mobil uygulamalarında kullanıcılarına sunmuştu. Fakat artık tarayıcıdan müzik dinleyen aboneleri de bu imkandan yararlanmaya başlayabilecek. Ana sayfanın üst kısmında oval kutucuklar içerisinde yer alan beş filtre seçeneği göze çarpıyor. Bu filtreler arasında ise Rahatlama, Enerji, Spor, Odaklanma ve İş / Ev seçenekleri karşımıza çıkıyor.

Tüm bu filtre seçenekleri, YouTube Music tarafından özel olarak seçilmiş bir dizi şarkıya ve çalma listesine ev sahipliği yapıyor. Sürekli olarak güncellenen bu filtreler, yeni şarkılara ve geçmişteki dinleme alışkanlıklarınıza göre şekilleniyor. Bu filtrelerle birlikte spor yapma deneyiminizi daha motive bir şekilde gerçekleştirebilir; öte yandan çalışırken ya da ev ödevlerinizi yaparken daha rahat odaklanabilirsiniz.

Her filtre farklı bir renk ve arka plan ile temsil ediliyor. Atmosferlerine göre farklılık içeren filtreler, kişinin o anda dinlemeyi tercih ettiği duygu ile eşleşen bir kimlik oluşturuyor. 2020 yılından bu yana mobil versiyonda mevcut olan ruh hali filtreleri bugünden itibaren son derece pratik ve kolay bir şekilde web versiyonundan da erişilebiliyor.

YouTube Music geçtiğimiz haftalarda müzik kitaplığına da filtreleme seçeneği getirmişti. Yeni bir arayüzle karşımıza çıkan servis, dört kategoriye erişim sağlayacak yeni bir menüyü bünyesine entegre etmeye başlamıştı. Cihazdaki Kitaplık, İndirilenler, Yüklemeler ve Dosyalar açılır bir menü halinde kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Her geçen gün arayüzünde çeşitli yeniliklere giden platform, kullanıcılarını şaşırtmaya devam ediyor.