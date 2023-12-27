Yeni HyperOS logosu Xiaomi CEO’su tarafından duyuruldu

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni arayüzü için çalışmalara devam ediyor. Kısa süre önce MIUI’nin yerini alan yeni HyperOS yazılımı, kullanıcılara bir dizi ilgi çekici yenilik vaat ederek ilk olarak Xiaomi 14 serisi akıllı telefon ailesinde karşımıza çıkmıştı. Yakın zamanda küresel olarak da duyurulması beklenen yazılımla ilgili şimdi yeni gelişmeler yaşandı. Xiaomi CEO’su Lei Jun, yeni HyperOS logosu ile dikkatleri topladı.

Lei Jun’un tanıttığı yeni HyperOS logosu, yazılımın iç dünyasıyla alakalı birçok ipucunu da gözler önüne seriyor. Şirket bu tasarımla beraber dijital dünyadaki düşünceleri ve bağlantıları temsil eden, “noktalardan oluşan bir galaksi” imgesini ortaya koyuyor. Bu metafor sayesinde şirket, HyperOS’un insanları ve elektronik cihazları birbirlerine kusursuz bir şekilde entegre edip birleştirmeyi hedeflediğini anlatmak istiyor. Sembolik bir yaklaşımla yeni logosunu tanıtan firma, etkileyici vizyonunu hayranlarıyla paylaşıyor.

HyperOS logosu yenilendi

Xiaomi CEO’su tarafından tanıtılan ve birçok sembolik ifadeye yer veren yeni HyperOS logosu büyük bir ilgi topladı. Dikkat çekici bir pazarlama taktiğiyle yeni arayüzünü geliştirmeye devam eden şirket, çok yakında bu yazılımı küresel pazara da getirecek. Bu sayede Türkiye’deki Xiaomi, Redmi ve POCO kullanıcıları da bu yazılımdan faydalanmaya başlayacak.

HyperOS’un yenilenen logosu şu şekilde karşımıza çıkıyor:

HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar

Yeni logosunun yanı sıra şirket, aynı zamanda devasa bir yazılım güncellemesi duyurusu da gerçekleştirdi. Xiaomi’nin açıkladığı bilgilere göre HyperOS güncellemesi alacak telefon ve tablet sayısı 88 cihaza kadar genişletildi. Böylelikle şirket, güncellemeyi yalnızca üst düzey telefonlarına değil, orta segment ve hatta uygun fiyatlı giriş seviyesi telefonlarına dahi ulaştırabilecek.

HyperOS güncellemesini alacak Xiaomi cihazlar şunlar olacak: