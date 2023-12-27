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    Yeni HyperOS logosu Xiaomi CEO’su tarafından duyuruldu

    Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin CEO'su ve kurucusu Lei Jun, MIUI yazılımının yerini alan HyperOS arayüzünün yeni logosu ile karşımıza çıktı.
    HyperOS yeni logosu

    1998, İzmir doğumlu. Yazar, çizer, okur... Gündüz teknoloji editörü, gece illüstratör.

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