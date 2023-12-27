Yeni HyperOS logosu Xiaomi CEO’su tarafından duyuruldu

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni arayüzü için çalışmalara devam ediyor. Kısa süre önce MIUI’nin yerini alan yeni HyperOS yazılımı, kullanıcılara bir dizi ilgi çekici yenilik vaat ederek ilk olarak Xiaomi 14 serisi akıllı telefon ailesinde karşımıza çıkmıştı. Yakın zamanda küresel olarak da duyurulması beklenen yazılımla ilgili şimdi yeni gelişmeler yaşandı. Xiaomi CEO’su Lei Jun, yeni HyperOS logosu ile dikkatleri topladı.
Lei Jun’un tanıttığı yeni HyperOS logosu, yazılımın iç dünyasıyla alakalı birçok ipucunu da gözler önüne seriyor. Şirket bu tasarımla beraber dijital dünyadaki düşünceleri ve bağlantıları temsil eden, “noktalardan oluşan bir galaksi” imgesini ortaya koyuyor. Bu metafor sayesinde şirket, HyperOS’un insanları ve elektronik cihazları birbirlerine kusursuz bir şekilde entegre edip birleştirmeyi hedeflediğini anlatmak istiyor. Sembolik bir yaklaşımla yeni logosunu tanıtan firma, etkileyici vizyonunu hayranlarıyla paylaşıyor.
HyperOS logosu yenilendi
Xiaomi CEO’su tarafından tanıtılan ve birçok sembolik ifadeye yer veren yeni HyperOS logosu büyük bir ilgi topladı. Dikkat çekici bir pazarlama taktiğiyle yeni arayüzünü geliştirmeye devam eden şirket, çok yakında bu yazılımı küresel pazara da getirecek. Bu sayede Türkiye’deki Xiaomi, Redmi ve POCO kullanıcıları da bu yazılımdan faydalanmaya başlayacak.
HyperOS’un yenilenen logosu şu şekilde karşımıza çıkıyor:
HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar
Yeni logosunun yanı sıra şirket, aynı zamanda devasa bir yazılım güncellemesi duyurusu da gerçekleştirdi. Xiaomi’nin açıkladığı bilgilere göre HyperOS güncellemesi alacak telefon ve tablet sayısı 88 cihaza kadar genişletildi. Böylelikle şirket, güncellemeyi yalnızca üst düzey telefonlarına değil, orta segment ve hatta uygun fiyatlı giriş seviyesi telefonlarına dahi ulaştırabilecek.
HyperOS güncellemesini alacak Xiaomi cihazlar şunlar olacak:
- Mi Mix Fold
- Xiaomi Mix 4
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro Dimensity
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12X
- Xiaomi 11 Ultra
- Xiaomi 11 Pro
- Xiaomi 11
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi 10S
- Xiaomi 10 Ultra
- Xiaomi 10 Pro
- Xiaomi 10
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Сivi 2
- Xiaomi Civi 1S
- Xiaomi Civi
- Redmi K60E
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K50 Gaming
- Redmi K50 Pro.
- Redmi K50
- Redmi K40S
- Redmi K40 Gaming
- Redmi K40 Pro+
- Redmi K40 Pro
- Redmi K40
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 5G.
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi 13R 5G
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi Note 12 Pro Speed Edition
- Redmi Note 12 Pro+ 5G
- Redmi Note 12 Pro 5G
- Redmi Note 12 5G
- Redmi Note 12R Pro
- Redmi Note 12R 5G
- Note 12R
- Redmi 12 5G
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi Note 11 Pro
- Redmi Note 11T Pro+
- Redmi Note 11 Pro+
- Redmi Note 11 5G
- Redmi Note 11R
- Redmi Note 11E Pro
- Redmi Note 11E
- Redmi 12C
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
- Xiaomi Pad 5 Pro SG
- Xiaomi Pad 5 Pro
- Xiaomi Pad 5
- Redmi Pad SE
- Redmi Pad