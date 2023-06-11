Yeni Forza Motorsport oyununun çıkış tarihi ortaya çıktı

Xbox Game Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan popüler yarış oyunu serisi Forza Motorsport, son derece gerçekçi deneyimi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Oyuncuların ilgi çekici farklı otomobillerde yarışıp araçlarını özelleştirebilecekleri, aynı zamanda yeteneklerini ortaya koyabilecekleri heyecan dolu bu seri, yüksek çözünürlüğe sahip grafik kalitesi, ayrıntılı araç modelleri ve gerçek yarış pistlerinin yeniden oluşturulması gibi detaylarıyla beğeni topluyor.

Son olarak 2017 yılında Xbox One ve Microsoft Windows platformları için piyasaya çıkan Forza Motorsport 7 oyunuyla hayranlarını bir araya getiren seri, çok yakında ise yeni bir oyunla yeniden piyasada boy göstermeyi amaçlıyor. Turn 10 Studios’un uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni Forza Motorsport oyunu hakkında çıkış tarihi ile ilgili önemli bir iddia geldi. Söylentiler, dünya çapında merakla beklenen oyunun sonbahar döneminde raflara geleceğine işaret ediyor.

Yeni Forza Motorsport oyununun çıkış tarihi 10 Ekim olabilir

WCCF Tech’in haberine göre Forza Motorsport serisine çok yakında dahil olması planlanan yeni oyunun çıkış tarihi 10 Ekim 2023 olarak belirtiliyor. Fakat tarih ile ilgili resmi onayın, bugün gerçekleşecek olan Xbox Games Showcase 2023 etkinliği sırasında yapılacağı vurgulanıyor. Serinin son oyunu Forza Mtoorsport 7’nin yayınlanmasından bu yana altı yıllık bir süre zarfını geride bıraktık. Bu nedenle oyuncuların yeni oyundan beklentileri oldukça yüksek.

Merakla beklenen yeni yarış oyunu, önceki oyunlara göre fizik ve simülasyon doğruluğu konusunda önemli iyileştirmeler içerecek. Bu anlamda geliştirici ekip Turn 10 Studios, en gelişmiş yarış oyunu ile karşı karşıya olduğumuza işaret ediyor. İçerik anlamında dopdolu bir havuza sahip olacak oyun, 100 yeni model dahil olmak üzere 500’ün üzerinde aracı bir araya getirecek. Bununla beraber 5 tanesi yeni olmak üzere 20 farklı ortamda 800 yükseltme ve parkur sunacak. Onay alan pistlerden bir tanesi WeatherTech Raceway Laguna Seca oldu.

Oyun lansman gününde Game Pass Ultimate’e geliyor

Yeni Forza Motorsport oyunu gerçek zamanlı ışın izleme yeteneği ile birlikte 4K ve 60 fps’de çalışan Xbox Series X’in grafik özelliklerinden tam olarak yararlanmak istiyor. Öte yandan oyun, PC kullanıcıları için de mevcut olacak. PC’de ve Xbox Series S cihazlarında muhtemelen daha düşük çözünürlük seviyeleri karşımıza çıkacak. Game Pass Ultimate abonelik sistemine sahip olan oyuncular ise lansmanın ilk gününden itibaren bulut oyun platformu aracılığıyla beklenen yapıma ekstra bir ücret ödemeden erişim sağlayabilecek.