Yeni Apple reklamı iPhone 14 pil ömrünü öne çıkarıyor

Eylül ayında Apple tarafından gerçekleştirilecek olan lansman etkinliğinde piyasaya duyurulacak olan iPhone 15 akıllı telefon ailesi, şirketin mevcut amiral gemisi serisi iPhone 14’ün yerini alacak. Yeni ürünlerinin lansmanına birkaç ay kala şirket, güçlü modelini tanıtmaya ve yeni tüketicilere kucak açmaya devam ediyor. Apple’ın son reklam filmi, iPhone 14 pil ömrü hakkında pek çok bilgi veriyor.

Apple, iPhone 14 serisinin pil ömrü konusundaki iddiasını öne çıkaran Battery for Miles başlıklı reklam videosunda, cihazın bataryasının ne kadar iyi olduğu göstermek için bir traktör, dev bir balkabağı ve yaşlı bir insan kullanıyor. Eğlenceli video cihazla alakalı önemli ayrıntılara yer verirken, aynı zamanda izleyicileri eğlendirmeyi de ihmal etmiyor.

Yaklaşık bir dakika uzunluğundaki bu komik reklam filmi, dev bir balkabağı taşırken kamyon kullanan yaşlı bir adama odaklanıyor. Kendisine rehberlik etmesi için Apple Maps kullanan kişiyi görürken, arka planda ise ünlü şarkıcı Ludacris’in Two Miles an Hour adlı şarkısı çalıyor. Reklamın fikri ise oldukça basit görünüyor. iPhone 14 pilinin yavaş bir araçla sonsuz bir yola bile sizi hedefinize götürebileceği vurgulanıyor.

iPhone 14 pil ömrü konusunda iddiasını koruyor

Yakında resmi olarak piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 15 serisi, şirketin cihazlarına yeni özellikler getirecek. O zamana kadar ise iPhone 14 ailesi, Apple’ın en yeni akıllı telefonları olmaya devam edecek. Söylentiler doğruysa iPhone 15 serisinin pil kapasitesi, iPhone 14’e göre yüzde 20’ye kadar daha yüksek olabilir. Bu oran, söz konusu Apple telefonlar olduğunda oldukça büyük bir rakam olarak değerlendiriliyor. Fakat yine de iddiaların şirket tarafından resmi olarak doğrulanmadığını hatırlatmakta yarar var.

Apple’ın geçen yıl piyasaya sürdüğü iPhone 14 serisinin pil kapasiteleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

iPhone 14: 3.279 mAh

3.279 mAh iPhone 14 Plus: 4.325 mAh

4.325 mAh iPhone 14 Pro: 3.200 mAh

3.200 mAh iPhone 14 Pro Max: 4.323 mAh

Şirket yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını bu yılın Eylül ayında gerçekleştireceği lansman etkinliğinde dünya çapında hayranlarına duyuracak. Apple Park’ta düzenlenecek olan organizasyon canlı olarak YouTube ve şirketin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Etkinliğin başrol ismi hiç şüphesiz ki iPhone 15 akıllı telefon serisi olacak. Ancak bunun yanı sıra iOS 17 işletim sistemi ve markanın diğer bazı sürpriz ürünlerine de yer verilecek.

Apple’ın Battery for Miles adlı yeni reklam filmini aşağıdan izleyebilirsiniz:

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