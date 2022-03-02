Yavaş çekimde kondansatörlerin patlama anı (187,000 FPS)

“Kapasitor” veya “sığaç” gibi adlarıyla da bilinen kondansatörler, kısaca elektriksel yükleri depolama özelliği ile bilinen elektronik devrelerin vazgeçilmez elemanlarındandır. Peki bir kondansatöre fazla yük verilirse ne olur? Daha doğrusu, fazla yük bindirilen bir kondansatörün patlama anında neler olur?

YouTube’un popüler kanallarından olan ve özellikle yavaş çekim videolarıyla tanınan The Slow Mo Guys bu sorunun yanıtını birbirinden güzel görüntülerle veriyor.

Yapılan deneyde kanal sahipleri Gavin Free ve Daniel Gruchy, farklı türdeki kondansatörlere fazla yük vererek patlatıyor. Bunun sonucunu ise 187,000 FPS’lik bir yavaş çekim ile gösteriyor. Görüntüler ise oldukça büyüleyici.

The Slow Mo Guys kanalından yayınlanan ilgili videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.