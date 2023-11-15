Bing Chat, Microsoft Copilot adını alıyor

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, popüler arama motoru Bing’in yapay zeka sohbet robotu hizmetinin ismini değiştirdi. Şimdiye kadar Bing Chat adıyla karşımıza çıkan hizmet, artık Microsoft Copilot adını alacak.

Şirketin üretken yapay zekası, isim değişikliğinin yanı sıra yeni özelliklerle de güçlendiriliyor. Öte yandan şirket, hizmetin 1 Aralık tarihinde ön izleme sürümünden nihayet artık kararlı sürüme taşınacağını vurguluyor.

Bing Chat Enterprise, Aralık’tan itibaren Copilot Pro olacak

Üretken yapay zekasının kimliğini tüm ürünlerinde birleştirmeye başlayan şirket, Bing Chat ismindeki bu değişikliğin dışında ayrıca Bing Chat Enterprise’ın da farklı bir isme sahip olacağını açıkladı. 1 Aralık’tan itibaren bu hizmetin artık Copilot Pro adıyla geleceği öğrenildi. Pro sürümünün bazı Microsoft 365 lisansları için ücretsiz bir şekilde kullanılabileceği belirtilirken, bağımsız bir seçenek olarak da aylık 5 dolarlık bir fiyatla kullanıcılara sunulacak.

Şirket, Copilot Pro’nun OpenAI GPT-4 ve DALL-E 3’ün en son modelleri tarafından desteklendiğini vurguluyor. Öte yandan Microsoft, kullanıcı isteklerini ve cevaplarını kaydetmeyeceğinin altını çiziyor. Copilot Pro’daki etkileşimleri görüntülememeyi ya da modelleri daha fazla eğitmek için sohbet verilerini kullanmamayı kabul ediyor.

Microsoft Copilot yeni özellikler sunuyor

Microsoft’un bugün gerçekleştirmiş olduğu Ignite AI etkinliğinde şirket, Microsoft 365 için Copilot’un daha fazla özelleştirme imkanına sahip olacağını açıkladı. Kullanıcılar ilk etapta Word ve PowerPoint gibi hizmetlerde, daha sonra ise diğer uygulamalara genişletilerek istenen biçimlendirme, stil ve tonu ayarlama fırsatına sahip olacak.

Microsoft Teams hizmetinde Copilot hizmeti gelecek yıldan itibaren toplantılar sırasında not alma ve kullanıcıların isteği üzerine belirli bilgileri dahil etme gibi yeteneklere sahip olacak. Bunların yanı sıra toplantılarda gerçek zamanlı yardım, kanallardaki uzun mesajları özetleme ve Whiteboard’da yer alan ortak çalışma alanında tartışmaları görüntüleme gibi fonksiyonlar bulunuyor.

Copilot’un öte yandan Outlook hizmetinde ilkbahar döneminden itibaren etkinlik özetleri oluşturmak için davetiyeleri, e-postaları ve ilgili belgeleri analiz etme yeteneğine ulaşacak. Word’deki yeni bir özellik ise kullanıcıların bir belgedeki en son değişiklikleri kolay bir şekilde tanımlamasına fırsat sağlayacak. PowerPoint’te sunumları yeniden tasarlamak adına iş varlıklarını ve yapay zeka tarafından yaratılan görüntüleri kullanmanız mümkün bir hale gelecek.