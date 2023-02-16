Xiaomi TV Stick 4K 2023 yeni özelliklerle piyasaya çıktı

Xiaomi TV Stick 4K 2023 bugün resmen piyasaya duyuruldu. Heyecanla beklenen yeni model, uzaktan kumandadaki bazı değişiklikler dışında pratik olarak önceki modelle neredeyse birebir olarak aynı kaldı.

Kontrol için dört kısayol düğmesi sunan kumandada, uygulama listesine erişmek için bir düğmeye ek olarak doğrudan Netflix, Amazon Prime Video ve Disney Plus platformlarına ulaşabileceğiniz seçenekler yer alıyor. Küçük bir karşılaştırma yapsak gerekirse, önceki modelin kumandasında yalnızca Netflix ve Amazon Prime Video için iki kısayol düğmesi bulunuyordu. Öte yandan Google Asistan ses düzeyi ve etkinleştirme komutları kullanılabilir durumda kaldı. Kumandanın görünümü, birkaç düğme ve sezgisel simgelerle minimalist esintiler sunuyor.

Xiaomi TV Stick 4K 2023 özellikleri ve fiyatı

Yeni Xiaomi TV Stick 4K, 2021’de çıkan bir önceki model ile oldukça benzer özelliklere ev sahipliği yapıyor. Cihaz, Google TV’ye geçmek yerine Android TV 11 işletim sistemini korumaya devam ediyor. Ürün, uyumlu içerik deneyimini geliştirmek adına Dolby Vision HDR ve Dolby Atmos gibi teknolojileri de desteklemeyi sürdürüyor.

Donanım tarafında ise cihaz, Amlogic S905Y4 işlemciden güç alıyor. Performans paketi, 2 GB RAM kapasitesi ve 8 GB dahili depolama alanı ile tamamlanıyor. Chromecast desteği taşıyan modelde Google Asistan sesli asistan hizmeti sunuluyor. Öte yandan cihazın Google Play Store ile çevrim içi uygulamalara erişimi bulunuyor. Son olarak ürünün Wi-Fi (2,4/5 GHz) ve Bluetooth 5.0 desteğine sahip olduğu ekleniyor.

İlk olarak Hindistan pazarında satışa çıkacak olan Xiaomi TV Stick 4K 2023, 20 Şubat’tan itibaren resmen satılmaya başlanacak. İlerleyen aylarda diğer ülkelerde de raflara gelecek olan ürün, 4.999 Hindistan Rupisi (vergiler hariç yaklaşık 1.100 TL) karşılığında elde edilebilecek.

Xiaomi TV Stick nedir ve ne işe yarar?

Çinli teknoloji devinin üretmiş olduğu Xiaomi TV Stick, HDMI bağlantı noktası aracılığıyla televizyonlara kolayca bağlanabilen bir medya oynatıcı olarak biliniyor. Apple TV ürünlerine bütçe dostu bir rakip olarak geliştirilen küçük boyutlu bu ürün, internete bağlandığında televizyonunuzu bir akıllı TV’ye dönüştürme yeteneği taşıyor.

Android TV işletim sistemiyle çalışan Xiaomi Mi Stick; Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Hulu ve Disney Plus gibi popüler dijital streaming platformları ile uyumlu bir şekilde hizmet veriyor. Cihaz aynı zamanda Google Play Store’a erişim sağlayarak, birçok farklı uygulama ve oyunu televizyonunuzda kullanmanıza imkan tanıyor.

4K çözünürlük kalitesinde video oynatma imkanı sunan cihaz, Google Asistan desteği sayesinde sesli komutlar ile televizyonunuzu kontrol etmenizi mümkün kılıyor. Cihazın bağlantı özellikleri arasında ise HDMI portu, Bluetooth 4.2 ve çift bant Wi-Fi yer alıyor. Ayrıca cihazın üzerinde bir micro USB portu karşımıza çıkıyor ve bu port aracılığıyla cihazın şarj edilebilmesine izin veriliyor.

Kompakt boyutu ve rahat taşınabilir yapısı ile beğeni toplayan Xiaomi TV Stick ürünleri, diğer Xiaomi cihazlarıyla uyumlu bir şekilde çalışıyor. Mi Home uygulaması üzerinden kullanıcıların cihazı uzaktan kontrol etmesi mümkün oluyor.