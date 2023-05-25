Xiaomi aktif MIUI kullanıcı sayısını açıkladı

Çinli teknoloji devi Xiaomi tarafından Android tabanlı akıllı telefonlar için özel olarak geliştirilen MIUI kullanıcı arayüzü, 2010 yılından bu yana hayatımızda yer alıyor. İlk olarak Xiaomi Mi 1 akıllı telefon modeli ile kullanıcılarla buluşan yazılım, günümüzde şirketin cihazlarında yer alan standart bir arayüz haline gelmiş durumda. Her ne kadar markanın cihazları Android’i temel alsa da, arayüzde karşımıza çıkan bir dizi özellik, kullanıcıların daha konforlu bir mobil performansa ulaşmalarına katkıda bulunuyor.

Özelleştirilmiş temalar, simgeler, animasyonlar, çift uygulama desteği, akıllı asistan hizmeti, ekran hareketleri ve daha fazlasına ev sahipliği yapan MIUI kullanıcı arayüzü, geniş bir seçenek ve ayar yelpazesini bünyesinde taşıyor. Geniş bir kullanıcı tabanına sahip olan yazılım, şirketin başta Çin’de olmak üzere dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olmasına katkıda bulundu. Belirli aralıklarda MIUI’ın kullanıcı sayısını hayranlarına açıklayan şirket, arayüzle alakalı güncel verileri karşımıza çıkardı. Ortaya çıkan sonuçlar, arayüzün her geçen gün büyümeye devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Xiaomi, MIUI arayüzünün 600 milyon kullanıcıya sahip olduğunu açıkladı

Xiaomi, Google’ın geliştirdiği Android işletim sistemine dayalı tescilli kullanıcı arayüzü olan MIUI yazılımının popülerlik göstergelerini ortaya koyan bir raporla karşımıza çıktı. Çinli şirketin paylaştığı rakamlara göre yazılımın aylık aktif kullanıcı sayısı giderek artmaya devam ediyor. Sonuçlar, arayüzün 600 milyondan fazla kullanıcıya hitap ettiğini gösteriyor.

Elde edilen bu sonuç, son yıllarda kayda değer bir büyümeye işaret ediyor. Aralık 2022’de platformu kullanan kişi sayısı 564 milyon olarak kayıtlara geçmişti. Anlaşılan o ki yalnızca beş ay gibi kısa bir süre içinde arayüzden yararlanan kullanıcıların sayısı 36 milyon arttı. Şirketin bu etkileyici rakamlara ulaşması toplamda 13 yıla yakın bir süre aldı.

MIUI arayüzünün kullanıcılar arasındaki bu başarısı, sistemin yüksek düzeyde özelleştirilmesinin ve Android işletim sisteminde yerel olarak bulunmayan ekstra özelliklerin bir yansıması olabilir. Şu anda geliştirici ekip tarafından çözülmesi gereken bir dizi hata ve probleme rağmen, genel olarak arayüzün eksiksiz ve sezgisel bir deneyime ev sahipliği yaptığı biliniyor.

Xiaomi arayüzünün en son sürümü Android 13 tabanlı MIUI 14 olarak biliniyor. Bu nesil, iOS benzeri yenilenmiş tasarımı, daha özelleştirilebilir ve akıcı performansıyla ilgi odağı haline gelmiş durumda. Aynı zamanda sık kullanılmayan uygulamaları sıkıştırmak, bellek ve depolama kullanımını optimize etmek gibi iyileştirmeler de içeriyor.

MIUI 14 güncellemesi uzun bir süredir resmi olarak yayınlanmış olsa da geliştirici ekip, sistemi hala önceki sürümü çalıştıran orta ve giriş seviyesi akıllı telefon modelleri için yayınlamaya devam ediyor. Şu anda amiral gemisi cihazların halihazırda güncellemeden zaten aylardır yararlandığı biliniyor.