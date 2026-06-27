Xiaomi 18 Pro için kritik iddia: Yüzde 20’lik fiyat artışı yolda

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Xiaomi 18 Pro, selefi 17 Pro'ya göre yüzde 20 daha yüksek bir fiyat etiketiyle gelebilir.

Fiyat artışının temel nedenleri arasında küresel çapta yükselen DRAM ve NAND bellek maliyetleri ile Qualcomm'un yeni Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro yonga seti gösteriliyor.

İlerleyen aylarda Çin pazarında resmi olarak duyurulacak cihaz, sonrasında Türkiye'de de raflara gelecek.

Xiaomi’nin yakında piyasaya duyurması beklenen yeni amiral gemisi telefonu ile ilgili dikkat çekici iddialar ortaya çıktı. Sızıntılara göre şirket, Xiaomi 18 Pro modelinin fiyatlarında ciddi bir zam yapmayı planlıyor.

İddialara göre şirket, selefi Xiaomi 17 Pro modeline kıyasla yeni modelde yüzde 20’lik bir zam uygulayacak. Bu dikkat çekici fiyat politikası, şu anda tüm dünyayı etkileyen artan bileşen maliyetlerinin tüketici fiyatlarına yansıma eğilimini doğruluyor.

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Xiaomi 18 Pro fiyatı ne kadar olacak?

Bellek bileşenlerinin artan maliyetlerini dengelemeye çalışan Xiaomi, serinin yeni modelini çarpıcı bir fiyat artışıyla Çin’de raflara getirecek. Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro çipinin kullanımı da bu fiyat artışında etken faktörlerden biri olarak vurgulanıyor.

Xiaomi’nin bir sonraki büyük lansmanının, iş stratejisinde önemli bir değişime işaret etmesi bekleniyor. Bu bağlamda Xiaomi 18 Pro’nun daha erken piyasaya sürülmesi ve piyasa değerinde önemli bir artış olması öngörülüyor. Sızıntılara göre cihazın 6.000 CNY (vergiler hariç yaklaşık 41.000 TL) fiyat etiketini sınırını aşması mümkün görünüyor.

Bu rakamlar, Xiaomi 17 Pro’nun lansman fiyatına kıyasla yüzde 20’lik bir artışı temsil ediyor. Bu fiyat ayarlamasının temel sebebi, özellikle de yapay zekaya yönelik donanımlara olan yüksek talep nedeniyle küresel olarak fiyatları artan DRAM ve NAND bellek olmak üzere bileşen maliyetlerindeki kriz olarak biliniyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro çipli ilk telefon olacak

Xiaomi 18 Pro cihazının Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro çipini kullanan dünyadaki ilk telefonlardan biri olması bekleniyor. Yepyeni yonga setine ek olarak modelin daha yüksek yatırım maliyetini haklı çıkaracak şekilde kamera, pil kapasitesi ve entegre yapay zeka özelliklerinde önemli iyileştirmeler sunacağı iddia ediliyor.

Bununla birlikte cihazda 2K çözünürlüklü ekran, 8.000 mAh’ı aşan pil ve 200 MP kamera sensörü gibi güçlü özellikler yer alabilir. Söz konusu işlemci ayrıca 3D yüz tanıma ve 3D ultrasonik parmak izi sensörü desteği de sunuyor.