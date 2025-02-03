Xiaomi 15 Ultra çıkış tarihi ve videosu sızdırıldı

Xiaomi 15 Ultra'nın Çin'deki lansman tarihi için 26 Şubat'a işaret ediliyor.

Cihazın global lansmanının ise MWC 2025'te, yani 3-6 Mart tarihleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Amiral gemisi özelliklerle donatılacak cihazın selefine göre önemli tasarım değişiklikleri sunacağı söyleniyor.

Xiaomi bu ay dopdolu bir takvimle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Çinli şirketin Şubat ayı sonlarına doğru yeni amiral gemisi akıllı telefon modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. Gelen son raporlar, Xiaomi 15 Ultra cihazının çıkış tarihi hakkında bizlere önemli ipuçları sunuyor.

Weibo platformunda ortaya çıkan resmi olmayan bir poster, Xiaomi 15 Ultra’nın Çin’deki lansman tarihini bizlere gösteriyor. Aynı zamanda amiral gemisi modelin arka tasarımına dair bir bakış açısı sunan videosu da internete sızıyor.

Amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra’nın tüm gizemi bozuldu

Ortaya çıkan tanıtım afişinde Xiaomi 15 Ultra’nın resmi duyurusunun Çin’de 26 Şubat’ta gerçekleşeceği belirtiliyor. Sonraki günlerde ise Mobil Dünya Kongresi’nde bir sunum yapılması bekleniyor. MWC 2025 etkinliğinin bu yıl 3-6 Mart tarihleri ​​arasında İspanya’nın Barselona kentinde düzenleneceği biliniyor.

Ayrıca internette ortaya çıkan video, telefon hakkında daha önce ortaya atılan bazı söylentileri doğruluyor. Cihaz selefine göre bazı değişiklikler ortaya koyuyor. Yeni modelde, Xiaomi 14 Ultra ile karşılaştırıldığında mobil fotoğrafçılık açısından Leica markası ve LED flaş gibi değişiklikler göze çarpıyor. Şirketin tasarımda yeniliğe gitmeye karar verdiği anlaşılıyor.

Ana kamerada optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 1 inçlik 50 MP LYT-900 sensör yer alacak. Bununla birlikte 50 MP’lik Samsung JN5 ultra geniş açılı lensin de yer alacağı konuşuluyor.

Ayrıca 3x optik zoom ve makro çekim yeteneklerine sahip 50 MP’lik Sony IMX858 telefoto lens de gelecek. Kamera setini tamamlayacak unsur 4.3x optik zoom destekli 200 MP Samsung HP9 periskop telefoto lens olacak. Cihaz ön tarafta ise için 32 MP OmniVision OV32B sensör barındıracak.

Xiaomi 15 Ultra Hand’s On 6.78″ 2K LTPO Micro Quad Curved 120Hz Display

Snapdragon 8 Elite

50MP OIS + 50MP UW + 50MP 2x Telephoto + 200MP 4.3x Periscope

32MP Front

Anti Glare Lens Coating

6000mAh+ Battery

90W + 80W wireless

Ultrasonic In-Display Fingerprint

Leica Optics

IP68… pic.twitter.com/9rY836FjJ1 — Sufiyan Technology (@RealSufiyanKhan) February 2, 2025

Xiaomi 15 Ultra’nın mikro dörtlü kavisli tasarıma sahip 6,8 inç LTPO AMOLED panele sahip olacağı belirtiliyor. Bu ekranın 2K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve ekrana entegre ultrasonik parmak izi sensörünü destekleyeceği söyleniyor.

Merakla beklenen cihazın amiral gemisi Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacağı öne sürülüyor. Bu işlemciye Android 15 işletim sistemini temel alan HyperOS 2.0 kullanıcı arayüzünün eşlik edeceği söyleniyor.

Modelin 16 GB’a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 depolama alanıyla gelmesi bekleniyor. Küresel pazara ise 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip tek bir versiyonun gelmesi muhtemel görünüyor. Son olarak cihaz 6.000 mAh batarya, 90W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteğiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.