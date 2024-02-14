Xiaomi 14 Ultra tasarımı tüm detaylarıyla ortaya çıktı

Xiaomi 14 Ultra için geri sayım başladı. Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin merakla beklenen performans canavarı akıllı telefonu çok yakında piyasaya çıkacak. Şirketin 22 Şubat tarihinde Çin pazarında, 25 Şubat’ta ise MWC 2024’te küresel pazara yönelik olarak duyuracağı üst seviye cihaz, etkileyici tasarımıyla dikkatleri üzerine topladı.

Xiaomi’nin yeni telefonuyla ilgili son dönemlerde pek çok sızıntı haberi gündeme geldi. Kısa süre önce renk seçenekleri ve bellek yapılandırması ortaya çıkan Xiaomi 14 Ultra, şimdi ise şık tasarımı ile karşımıza çıktı. Daha önce de telefonun tasarımının sızdırıldığını sizlere sunmuştuk. Fakat bu kez gelen görseller, cihazla alakalı akıllardaki pek çok soru işaretini de kapatmaya yardımcı oluyor.

Xiaomi 14 Ultra tasarımı nasıl olacak?

Premium segmentte karşımıza çıkacak yeni Xiaomi telefonu siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle ortaya çıktı. Bunların yanı sıra özel titanyum sürümüne de yer verilecek model, zarif renkleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. MySmartPrice’ın yayınladığı görüntülere göre deri arka yüzeyiyle hoş bir kaplama sunan ürün, büyük dairesel kamera setiyle lüks bir görünüme ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi 14 Ultra tasarımı ile ilgili en dikkat çeken unsur, hiç şüphesiz ki devasa kamera modülü oluyor. Dört kamerayı bünyesinde taşıyan modülde dairesel bir tasarım tercih ediliyor. Bu sayede cihaz, rakiplerine göre hemen ayırt edilebilir bir yapıya bürünüyor. Bununla birlikte kameraların bu kadar öne çıkarılması, cihazın olağanüstü mobil fotoğrafçılık yeteneklerini de vurguluyor.

Gelişmiş bir kamera performansı ile karşımıza çıkacak Xiaomi 14 Ultra, çok yönlü yapısıyla tüketiciler için ilgi çekici bir seçenek olacak. Geçen yıl şirket Xiaomi 13 Ultra’da eğimli bir arka kapak tercihinde bulunmuştu. Şirketin bu tercihten vazgeçmesi ve yepyeni bir görünüme geçmesi, estetik anlamda daha iyi bir sonuç ortaya çıkarıyor.

Ortaya çıkan Xiaomi 14 Ultra tasarımı, aynı zamanda cihazın yan taraflarındaki ayrıntıları da gözler önüne seriyor. Telefonun sağ kısmında ses tuşları ve güç düğmesi yer alırken; üst ve alt kısımda ise hoparlör ızgaraları, SIM tepsisi ve USB-C bağlantı girişi bulunuyor.

Xiaomi 14 Ultra’nın beklenen teknik özellikleri

Heyecanla beklenen Xiaomi 14 Ultra’nın Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 çipinden güç alacağı belirtiliyor. Bu sayede yüksek bir performansa kapı aralayacak olan model, 5.300 mAh pil kapasitesiyle kullanıcı dostu bir deneyim yaratacak.

6,73 inç QHD+ OLED ekranla gelecek Xiaomi modeli arka tarafta 50 MP’lik dört kamera lensi taşıyacak. Bunlar arasında 3,2x ve 5x yakınlaştırma destekli iki adet telefoto lens yer alacak.